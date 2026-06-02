シーラHD、収益用不動産の仕入れ決済完了に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）の連結子会社である株式会社シーラ（以下、「シーラ」）は、本日、下記の収益用不動産の仕入れ決済を完了しましたのでお知らせします。

取得物件の概要

取得の理由

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/133_1_2e47ec6e1c54c0eb717454dbc92097ac.jpg?v=202606020551 ]

本件不動産が位置する赤羽エリアは、複数路線が利用可能な交通利便性の高い立地であり、都内主要エリアへのアクセスに優れています。また、周辺では大規模な再開発が進行しており、今後も居住・投資ニーズの拡大や不動産価値の向上が期待されるエリアです。

当社グループの不動産管理事業は、賃料収入に加え、アセットマネジメント、プロパティマネジメント、ビルマネジメントなどを通じて安定的な収益を創出する「岩盤収益基盤」を形成しており、当社の継続的な利益成長を支える重要な事業セグメントと位置付けています。

現在、この岩盤収益基盤はARR（年間経常収益）換算で約18億円となっており、当社の販売費及び一般管理費のおおよそ半分に相当する規模まで成長しております。当社は今後、販売費及び一般管理費を上回る収益基盤の構築を目指し、さらなる拡大を推進してまいります。

引き続き、業績予想の進捗状況や物件ごとの収支計画、キャッシュアロケーション等を総合的に勘案しながら、収益性の高い物件の取得を機動的に検討・実行し、安定的かつ持続的な企業価値の向上に努めてまいります。

詳細は当社ホームページをご確認ください。

https://syla-holdings.jp/ir/investor_relations/

今後の見通し

本件不動産の取得が2027年5月期の業績に与える影響は軽微であります。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640