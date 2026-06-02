精神科医が代表を務める日本CHRコンサルティングが『法令遵守！中小企業メンタルヘルスおまかせパック』の提供開始！ストレスチェック・ハラスメント窓口・24時間相談窓口をワンストップでご支援

日本CHRコンサルティング株式会社ストレスチェック、ハラスメント相談窓口、24時間相談窓口をワンストップで提供

日本CHRコンサルティング株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：渡辺洋一郎、以下CHR）は、従業員50人未満の事業者向けに、ストレスチェック、ハラスメント相談窓口、24時間相談窓口をセットにした『法令遵守！中小企業メンタルヘルスおまかせパック』の提供を開始しました。

近年、中小企業において若手社員のメンタルヘルス不調が深刻化しています。日本経済新聞（2026年5月31日）によると、精神的な不調による休職・退職は特に若年層で過去10年で約3倍に急増しており、従来の職場環境だけでなく「私生活も含めた多様な悩み」への対応が企業に求められています。

しかし、50人未満の小規模事業者では専門スタッフやリソースの不足により、相談体制の構築が進みにくいのが現状です。さらに、2026年10月の「カスハラ対策義務化」や、2028年4月の「50人未満のストレスチェック完全義務化」など、相次ぐ法改正への先行対応も急務となっています。

CHRは、限られた人員でも法令対応と従業員支援を進められるよう、『法令遵守！中小企業メンタルヘルスおまかせパック』の提供を開始しました。ストレスチェックと相談窓口サービスを組み合わせ、従業員支援体制の構築を支援します。

法令対応に必要な施策をワンパッケージで提供

お問い合わせはこちら(https://www.chr.co.jp/inquiry/)

■『法令遵守！中小企業メンタルヘルスおまかせパック』の3大特徴

1. これ一つで3つの法令対応が一気に完了

本パックは、単なるストレスチェックツールではありません。小規模事業者が対応を迫られている複数の法令にこれ一つでまとめて対応可能です。

- 50人未満のストレスチェック義務化（2028年4月～）への先行対応- ハラスメント相談窓口の設置義務（2022年～中小企業も義務化）への対応- カスハラ対策義務化（2026年10月～）に伴う相談体制の構築2. 1年間の長期サポート！緊急時にも対応できる外部相談窓口「ハートの窓」を標準装備

平日・土曜の「ハラスメント相談窓口（電話）」に加え、プライベートな悩みや心身の不調など、なんでも相談できる外部相談窓口「ハートの窓（24時間対応・電話相談）」がパックに含まれています。

本窓口は24時間・365日対応のため、夜間や休日、あるいは「今すぐ誰かに話を聞いてほしい」といった従業員の緊急の不調の際にも、スピード感を持って対応をおまかせいただけます。 さらに、相談窓口は1年間（契約期間中）いつでも利用可能。一時的なストレスチェック対応で終わらせず、年間を通じて従業員の多様な悩みを早期にキャッチ・解消し続けることで、社員の離職防止やメンタル不調の早期発見・予防につながることが期待できます。

3. ストレスチェックの面倒な準備や運用はすべておまかせ

ストレスチェック実施に必要な準備・案内・運用をまとめてサポート。担当者様の負担を大幅に軽減します。

法令対応に必要な実務を整理し、ストレスチェックの運用負荷を最小限に抑えます。

実施者委託の追加料金なし： ストレスチェックの実施者業務もお引き受けします

社内規定は穴埋めだけ： 弊社テンプレートの「社名・実務担当者欄」を入力するだけで完成

各種案内文も完備： 従業員への告知文などもテンプレートを穴埋めするだけで手間いらず

メール配信代行： 受検対象者へのメール配信も代行。スケジュールは受検開始日を選ぶだけ

※ストレスチェックの実施者とは、ストレスチェックの実施や結果の評価、面接指導の要否判断などを担う専門職のことです。労働安全衛生規則では、実施者は「医師」「保健師」、または厚生労働大臣が定める研修を修了した「看護師」「精神保健福祉士」「公認心理師」「歯科医師」と定められています。

【厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルに完全準拠】

本サービスは、厚生労働省の「小規模事業場向けストレスチェック制度実施マニュアル」に準拠し、デリケートな個人情報を厳重に守りつつ、人事担当者様は受検率や職場分析結果など運用に必要な情報のみを安全に閲覧・管理できるシステムを提供いたします。

■サービス概要

・サービス名：法令遵守！中小企業メンタルヘルスおまかせパック

・対象：従業員数 49名までの企業

・内容：ストレスチェック実施／運用（57問版WEB受検）、実施者委託（実施規定作成サポート含む）、ハラスメント相談窓口（電話：平日10-17時・土曜12-15時）、ハートの窓：外部相談窓口（電話：24時間対応）

・料金：金額初年度一式：6万円（※2年目以降は10万円）※税抜※初期費用・月額費用無し

【安心の1年間サポート】外部相談窓口の利用可能期間について

ストレスチェック受検開始月の前月1日～1年間（＝契約期間）となります。

■サービスに関するお問い合わせ

お問い合わせはこちら(https://www.chr.co.jp/inquiry/)

■会社概要

・社名：日本CHRコンサルティング株式会社

・代表者：代表取締役 渡辺 洋一郎

・本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目23番3号 S.A.グレイス5階

・電話番号：03-6268-8157

・設立：2008年8月8日

・事業内容：各種企業・団体における健康、精神保健、労働衛生、労務管理などに関するコンサルティング業務

・コーポレートサイト：https://www.chr.co.jp/