レノボ、「ThinkPad P16s Gen 5 AMD」や「ThinkPad P1 Gen 9」水冷デスクトップ「ThinkStation P4」などワークステーション全7モデルを発表

レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎）は本日、高性能モバイルワークステーション「ThinkPad P16s Gen 5 AMD」「ThinkPad P16s Gen 5」「ThinkPad P1 Gen 9」「ThinkPad P14s Gen 7 AMD」「ThinkPad P14s Gen 7」、そしてGeForce搭載可能の高性能モバイルPC、「ThinkPad T1g Gen 9」および、デスクトップワークステーション「ThinkStation P4」を発表しました。

今回発表したThinkPadモバイルワークステーションシリーズは、AMD Ryzen AI PRO 400 シリーズプロセッサまたはインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載し、AI処理、CAD設計、シミュレーション、映像編集など高負荷なワークロードに対応します。また、全モデルでUSB Type-Cポートを含む主要部品のユーザー交換に対応し、保守性や長期運用性を高めています。

ThinkStation P4は、Lenovoワークステーションとして初めて水冷式クーラー（リキッドクーラー）を搭載可能なモデルです。最大170W TDP対応のAMD Ryzen PRO 9000 シリーズプロセッサを搭載でき、高い冷却性能と静音性を両立しています。

ThinkPad P16s Gen 5 AMD

ThinkPad P16s Gen 5 AMDは、16型ディスプレイを搭載した薄型軽量モバイルワークステーションです。約1.75kgからの軽量設計に加え、RJ-45ポートや5G通信に対応し、オフィスや現場、移動先など幅広い業務環境で利用できます。

最新のAMD Ryzen AI PRO 400 シリーズプロセッサを搭載し、NVIDIA(R) RTX グラフィックスも選択可能。最大96GBのLPCAMM2メモリやPCIe Gen5 SSDに対応し、動画編集やリアルタイムシミュレーションなど高負荷業務を快適に処理します。

さらに、SSD、メモリ、バッテリー、キーボード、USB Type-Cポートなど交換頻度の高い部品をユーザー自身で交換可能な設計を採用し、ダウンタイムや保守コストの低減に貢献します。

ThinkPad P16s Gen 5

ThinkPad P16s Gen 5 AMD【ThinkPad P16s Gen 5 AMD：主な仕様】- OS：Windows 11 Pro 64bit / Home 64bit（日本語版）- プロセッサ：AMD Ryzen(TM) AI PRO 400 シリーズ- グラフィックス：AMD Radeon(TM) グラフィックス / NVIDIA RTX(TM) グラフィックス- メモリ：最大96GB LPCAMM2- ストレージ：PCIe Gen5 SSD- ディスプレイ：16型- 通信機能：Wi-Fi 7、5G対応- インターフェース：USB Type-C、RJ-45等- 発売日：2026年6月中旬以降- 価格：578,600円（税込）より

ThinkPad P16s Gen 5は、16型ディスプレイを搭載したモバイルワークステーションです。インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーと、最大NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellを搭載可能で、設計、解析、レンダリングなど高負荷ワークロードに対応します。

最大96GBのLPCAMM2メモリやPCIe Gen5 SSDを搭載可能なほか、Wi-Fi 7および5G通信に対応。140W対応GaNベースUSB Type-Cアダプターや最大90Whバッテリーを採用し、高いモビリティ性能も備えます。

また、SSD、メモリ、バッテリー、WWAN、キーボード、Thunderbolt 4ポートを含む主要部品をユーザー自身で交換可能な構造を採用し、長期運用を支援します。

ThinkPad P1 Gen 9

ThinkPad P16s Gen 5【ThinkPad P16s Gen 5：主な仕様】- OS：Windows 11 Pro 64bit / Home 64bit（日本語版）- プロセッサー：インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサー- グラフィックス：最大 NVIDIA RTX(TM) PRO 2000 Blackwell- メモリ：最大96GB LPCAMM2- ストレージ：最大4TB PCIe Gen5 SSD- ディスプレイ：16型- 通信機能：Wi-Fi 7、5G対応- インターフェース：Thunderbolt(TM) 4、USB Type-C、RJ-45等- 発売日：発売中- 価格：716,100円（税込）より

ThinkPad P1 Gen 9は、約1.8kgからの薄型軽量設計を採用した16型モバイルワークステーションです。5G通信に対応し、高い可搬性と接続性を両立しています。

最大16コア構成のインテル(R) Core(TM) Ultra 7/9/X7/X9 シリーズ 3 プロセッサーを搭載可能で、NVIDIA RTX PRO 1000 / 2000 Blackwellグラフィックスも選択可能です。最大96GBのLPCAMM2メモリ、最大8TBストレージに対応し、高度なクリエイティブワークや解析処理に対応します。

また、SSD、メモリ、バッテリー、USB Type-Cポートなどの交換に対応し、メンテナンス性と長期運用性を高めています。

ThinkPad T1g Gen 9

ThinkPad P1 Gen 9【ThinkPad P1 Gen 9：主な仕様】- OS：Windows 11 Pro 64bit / Home 64bit（日本語版）- プロセッサー：インテル(R) Core(TM) Ultra 7/9/X7/X9 シリーズ 3 プロセッサー- グラフィックス：インテル(R) Arc(TM) GPU / NVIDIA RTX(TM) PRO 1000・2000 Blackwell- メモリ：最大96GB LPCAMM2- ストレージ：最大8TB PCIe SSD- ディスプレイ：16型- 通信機能：Wi-Fi 7、5G対応- インターフェース：USB Type-C、Thunderbolt(TM) 4等- 発売日：2026年6月下旬以降- 価格：1,095,600円（税込）より

ThinkPad T1g Gen 9は、NVIDIA GeForce RTX 5070グラフィックスを搭載可能な高性能モバイルノートブックPCです。約1.8kgからの薄型軽量設計ながら、高い冷却性能とモビリティを両立しています。

最大16コア構成のインテル(R) Core(TM) Ultra 7/9 シリーズ 3 プロセッサーを搭載可能で、最大96GBのLPCAMM2メモリ、最大8TBストレージに対応。映像制作やソフトウェア開発など高負荷作業を支援します。

SSD、メモリ、バッテリー、USB Type-Cポートなど交換頻度の高い部品をユーザー交換可能とし、長期利用時の保守性にも配慮しています。

ThinkPad P14s Gen 7 AMD

ThinkPad T1g Gen 9【ThinkPad T1g Gen 9：主な仕様】- OS：Windows 11 Pro 64bit / Home 64bit（日本語版）- プロセッサー：インテル(R) Core(TM) Ultra 7/9 シリーズ 3 プロセッサー- グラフィックス：最大 NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070- メモリ：最大96GB LPCAMM2- ストレージ：最大8TB PCIe SSD- ディスプレイ：16型- 通信機能：Wi-Fi 7、5G対応- インターフェース：USB Type-C等- 発売日：2026年6月下旬以降- 価格：1,073,600円（税込）より

ThinkPad P14s Gen 7 AMDは、約1.29kgからの軽量設計を採用した14型モバイルワークステーションです。AMD Ryzen AI PRO 400 シリーズプロセッサを搭載し、Office業務から高負荷処理まで幅広く対応します。

最大96GBのLPCAMM2メモリやPCIe Gen5 SSDを搭載可能なほか、Wi-Fi 7や5G通信、RJ-45ポートを備え、高いモビリティと接続性を実現しています。

また、SSD、メモリ、バッテリー、キーボード、USB Type-Cポートなどをユーザー交換可能とし、メンテナンス性にも配慮しています。

ThinkPad P14s Gen 7

ThinkPad P14s Gen 7 AMD【ThinkPad P14s Gen 7 AMD：主な仕様】- OS：Windows 11 Pro 64bit / Home 64bit（日本語版）- プロセッサ：AMD Ryzen(TM) AI PRO 400 シリーズ- グラフィックス：AMD Radeon(TM) グラフィックス- メモリ：最大96GB LPCAMM2- ストレージ：PCIe Gen5 SSD- ディスプレイ：14型- 通信機能：Wi-Fi 7、5G対応- インターフェース：USB Type-C、RJ-45等- 発売日：発売中- 価格：631,400円（税込）より

ThinkPad P14s Gen 7は、14.5型ディスプレイを搭載したモバイルワークステーションです。約1.63kgの軽量筐体に、インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーと最大NVIDIA RTX PRO 1000を搭載可能です。

最大96GBのLPCAMM2メモリやPCIe Gen5 SSDに対応し、設計、解析、開発など高負荷ワークロードにも対応します。また、Wi-Fi 7や5G通信、RJ-45ポートなど豊富な接続性も備えています。

さらに、バッテリー、メモリ、SSD、WWAN、Thunderbolt 4、USB Type-Cポートなどをユーザー交換可能な設計とし、業務継続性と保守性を高めています。

ThinkStation P4

ThinkPad P14s Gen 7【ThinkPad P14s Gen 7：主な仕様】- OS：Windows 11 Pro 64bit / Home 64bit（日本語版）- プロセッサー：インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサー- グラフィックス：最大 NVIDIA RTX(TM) PRO 1000- メモリ：最大96GB LPCAMM2- ストレージ：PCIe Gen5 SSD- ディスプレイ：14.5型- 通信機能：Wi-Fi 7、5G対応- インターフェース：Thunderbolt(TM) 4、USB Type-C、RJ-45等- 発売日：発売中- 価格：705,100円（税込）より

ThinkStation P4は、最新AMD Ryzen PRO 9000 シリーズプロセッサを搭載可能なデスクトップワークステーションです。Lenovoワークステーションとして初めて水冷式クーラー（リキッドクーラー）に対応し、高負荷環境でも高い冷却性能と静音性を実現しています。

水冷モデルでは、CPUやGPUの熱を冷却液で効率的に循環・放熱する構造を採用。25℃環境下・CPU100％負荷時の検証では、CPU温度を80～86℃に抑えながら、空冷方式と比較して最大約4dB(A)の静音化を実現しています。また、最大170W TDPのAMD Ryzen PRO 9000 シリーズプロセッサを搭載可能です。

最大256GB DDR5メモリや、最大96GB GDDR7 ECC VRAM対応のNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellを搭載可能なほか、PCIe x16 Gen 5スロットなど高い拡張性を備え、AI開発、レンダリング、3D CAD、映像編集など高負荷用途に対応します。

【製品詳細】

ThinkStation P4【ThinkStation P4：主な仕様】- OS：Windows 11 Pro 64bit- プロセッサ：AMD Ryzen(TM) PRO 9000 シリーズ- グラフィックス：最大 NVIDIA RTX(TM) PRO 6000 Blackwell- メモリ：最大256GB DDR5- ストレージ：PCIe Gen5対応- インターフェース：USB Type-C、USB Type-A、DisplayPort、HDMI等- 拡張スロット：PCIe x16 Gen 5- 発売日：2026年6月下旬以降- 価格：451,000円（税込）より

ThinkPad P16s Gen 5 AMD（シンクパッド ピーシックスティーンエス ジェンファイブ エーエムディー）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-p-series/lenovo-thinkpad-p16s-gen-5-16-inch-amd-mobile-workstation/len101t0173

ThinkPad P16s Gen 5（シンクパッド ピーシックスティーンエス ジェンファイブ）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-p-series/thinkpad-p16s-i-gen-5-16-inch-intel-mobile-workstation/len101t0161

ThinkPad P1 Gen 9（シンクパッド ピーワン ジェンナイン）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-p-series/thinkpad-p1-gen-9-16-inch-intel-mobile-workstation/len101t0180

ThinkPad T1g Gen 9（シンクパッド ティーワンジー ジェンナイン）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-t-series/thinkpad-t1g-gen-9-16-inch-intel-/len101t0181

ThinkPad P14s Gen 7 AMD（シンクパッド ピーフォーティーンエス ジェンセブン エーエムディー）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-p-series/thinkpad-p14s-gen-7-14-inch-amd/len101t0165

ThinkPad P14s Gen 7（シンクパッド ピーフォーティーンエス ジェンセブン）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/thinkpad/thinkpad-p-series/lenovo-thinkpad-p14s-gen-7-14-inch-intel/len101t0169

ThinkStation P4（シンクステーション ピーフォー）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/workstations/thinkstationpseries/thinkstation-p4-amd/len102s0025

Lenovo、ThinkPadおよびThinkStationは、Lenovoの商標です。

その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＜レノボ・ジャパンホームページ＞

トップページ https://www.lenovo.com/jp/ja/

プレスリリース https://www.lenovo.com/jp/ja/news/

製品画像ダウンロード https://www.lenovo.com/jp/ja/media/(https://www.lenovo.com/jp/ja/media/)

＜レノボについて＞

レノボ（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高830億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の196位にランクされています。180の市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、1つのパーソナルAIを複数のデバイスで活用する「Personal AI」と、顧客がデータをインサイトおよび価値へと転換できるよう支援する「Enterprise AI」の両方にまたがるハイブリッドAI戦略を推進しています。この戦略は、レノボの世界水準のイノベーションへの取り組みと、デバイス（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット、アクセサリー）、インフラストラクチャーソリューション（サーバー、ストレージ、エッジ、HPC、ソフトウェア定義型インフラストラクチャー）、ソフトウェア、ソリューション、サービスを含むポケットからクラウドまでのAIポートフォリオを通じて実現されています。11市場に21の研究開発拠点を展開し、10市場にまたがる30以上の製造拠点を含むグローバルサプライチェーンを有するレノボは、その卓越したオペレーションで高く評価されており、「ガートナーサプライチェーン トップ25」では第8位にランクイン(https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-ranks-8th-in-the-gartner-supply-chain-top-25-for-2025/)しています。詳しくはこちら(https://www.lenovo.com/jp/ja)でご覧いただけます。