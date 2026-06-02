農業人事評価アプリ『suino core』、デジタル化・AI導入補助金2026 登録事業者に認定。導入費用が最大2/3補助、農業法人の人事DXを加速

株式会社粋農

株式会社粋農（代表取締役：池田岳斗）は、提供する農業人事評価制度構築アプリ『suino core』が、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する「IT導入補助金2026（中小企業デジタル化・AI導入支援事業）」のデジタル化・AI導入補助金2026 登録事業者として正式に登録されたことをお知らせします。

これにより、中小規模の農業法人は『suino core』の導入にかかる費用の最大2/3（上限あり）について補助を受けることができ、初期投資の負担を大幅に軽減することが可能となります。

■ 背景：「評価制度がない」が当たり前だった農業現場

日本の農業法人の多くは、勤怠・評価・給与の決定が経営者の経験や肌感覚に依存し、属人化しています。

従業員からは「何を頑張れば評価されるかわからない」、経営者からは「採用してもすぐ辞める」「給与の根拠を聞かれて困る」という声が聞かれ、人材の定着・育成における大きな課題となっています。

『suino core』は、こうした現状を変えるべく「中小農業法人のための人事評価インフラ」として開発されました。

■ 製品紹介：『suino core』について

『suino core』は、従業員3名以上の農業法人・農業経営体を主対象としたクラウド型月額サブスクリプションアプリです。

【主な機能】

・勤怠管理：圃場・出張先からもスマートフォンで簡単打刻

・評価制度の構築：職種別・等級別のスキルマップを業界ベストプラクティスで自動生成

・給与・賞与の客観的根拠：評価結果と連動した昇給・賞与シミュレーション

・動画マニュアルの現場配信：作業手順を動画で標準化、新人教育を効率化

・データの蓄積：採用・定着・育成のPDCAをデータで回せる仕組みに

「勘と気合」から「数字と仕組み」へ。農業現場の人事管理を、データドリブンに変えていきます。

■ IT導入補助金2026 活用のポイント

補助対象：『suino core』のアプリ利用料、マニュアル作成費用、コンサルティング費用 等

補助率：最大2/3（上限額・条件は中小企業庁規定）

申請方法：弊社が登録事業者として申請をサポート

導入希望の中小農業法人様は、まずは無料相談をご利用ください。

■ 今後の展望

株式会社粋農は、IT導入補助金「デジタル化・AI導入補助金2026 登録事業者」として、中小農業法人のDX推進と持続可能な経営体制の構築を支援してまいります。

人材難・後継者不足が深刻化する農業業界において、「人を育て、定着させる仕組み」こそが経営の持続性を左右します。

弊社は『suino core』を通じて、農業現場の働き手・経営者の双方に納得感のある人事評価制度の社会実装を進めてまいります。

■ 株式会社粋農 会社概要

代表者：代表取締役 池田岳斗

事業内容：農業法人向け人事評価制度構築アプリ『suino』の開発・提供、農業DXコンサルティング

公式サイト：https://suino.co.jp/