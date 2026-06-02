Shopifyストアにホットスポットつき画像を表示できるアプリ「シンプル画像ホットスポット｜お手軽画像吹き出し」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル画像ホットスポット｜お手軽画像吹き出し」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月1日 10:00 に正式公開いたしました。

「シンプル画像ホットスポット｜お手軽画像吹き出し」は、Shopify ストア内の任意の場所に 商品画像にクリックできるホットスポット（ピン）を設置できるアプリです。

お客様がピンをクリックまたはホバーすると、あなたが書いたツールチップが表示されます。PC とモバイルで画像とピン位置を個別設定できるので、どのデバイスでも見やすく表示できます。

各チップにはリンクを設定でき、回遊性の高いストア設計を簡単に実現できます。テーマエディタからデザインや挙動を調整できるため、既存テーマに馴染ませながら、ユーザー体験の向上を図れます。

▼「シンプル画像ホットスポット｜お手軽画像吹き出し」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-174-ur-image-hot-spot?locale=ja

▼「シンプル画像ホットスポット｜お手軽画像吹き出し」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-174-ur-image-hot-spot/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■「シンプル画像ホットスポット｜お手軽画像吹き出し」について

商品の特徴や素材の説明など、画像のポイントごとに情報を伝えられる

「シンプル画像ホットスポット｜お手軽画像吹き出し」は、ストア内の好きな場所に 見切れ表示つきの画像スライダー を設置し、さらに 各スライドにリンクを設定して回遊導線を作れる Shopify アプリです。

主な特徴は以下のとおりです。

■画像にクリック可能なホットスポットを配置できる！

画像上の好きな位置にピンを配置して、お客様がクリックまたはホバーすると説明文が表示されます。

画像上の好きな位置にピンを配置して、お客様がクリックまたはホバーすると説明文が表示されます。商品の特徴や素材のポイントなど、画像の中で伝えたい情報をピンポイントで案内できます。

新商品ページや新着・おすすめ商品の紹介など、回遊を促したい場面で効果的 に活用できます。

■ 最大で 5 個のピンを設定できる！

1つの画像に最大5個のピンを設定できる！

1 つの画像に最大 5 つのホットスポットピンを設置できます。それぞれのピンに異なるツールチップ（説明文）を設定できるので、商品の複数の特徴をまとめて紹介できます。

■ノーコードで見た目をカスタマイズできる！

ピンの位置や色などを管理画面から直感的に調整できます。

ピンのデザイン（ドット・プラス・番号）、色、サイズ、ツールチップの背景色や文字色など、テーマエディタからノーコードで自由にカスタマイズできます。ストアのデザインに合わせて統一感のある見た目に仕上げられます。

■ 1クリックでテーマに追加できる！

ワンクリックでテーマに追加でき、すぐにホットスポット画像を表示できます。

アプリをインストール後、管理画面から 1クリックでテーマに追加 できます。

複雑な設定作業は不要で、導入直後からすぐに利用を開始できます。

既存ストアへの後付けや、期間限定の特集導線づくりにも適しています。

▼「シンプル画像ホットスポット｜お手軽画像吹き出し」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-174-ur-image-hot-spot?locale=ja

▼「シンプル画像ホットスポット｜お手軽画像吹き出し」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-174-ur-image-hot-spot/guide

▼参考記事

この記事の内容は、以下の記事を参考にしています。

- シンプル画像ホットスポット 使い方ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-174-ur-image-hot-spot/guide)- 【2026年】Shopify で画像ホットスポット吹き出しを表示できる？おすすめアプリ 5 選を紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/49a636ab71b46ae1d977)- 【2026年】Shopifyに画像ホットスポット吹き出しを導入する方法は？おすすめアプリも紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-image-hotspot)- Shopifyの画像ホットスポット吹き出しアプリ12選(https://unreact.jp/blog/shopify-image-hotspot-app-13-selection)- Shopifyに画像ホットスポット吹き出しを導入する方法を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-174-ur-image-hot-spot)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/