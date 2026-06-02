ダンガン文庫６月新刊！コミカライズ企画進行中の本格スチームパンク新シリーズ『明治ガラクタスクラップマーチ』第1巻＆発売即重版決定『迷宮クソたわけ』待望の第2巻、紙書籍にて同時刊行！

株式会社BookBase

2026年3月より全国書店への紙書籍流通を開始した株式会社BookBaseのライトノベルレーベル「ダンガン文庫」は、6月25日に新刊4作品を刊行いたします。

ダンガン文庫 6月の新刊

このたび刊行する『明治ガラクタスクラップマーチ 1 蒸都浅草動乱篇』は、ダンガン文庫が開催した第1回プロットコンテストの受賞作にして、レーベル初となる本格スチームパンク作品です。重厚な世界観と痛快な戦闘描写が魅力の新シリーズで、コミカライズ企画も進行中。スチームパンクという根強い人気を誇るジャンルに、ダンガン文庫が王道で挑む一作です。

同時刊行となる『迷宮クソたわけ 2』は、小説投稿サイト「カクヨム」にて累計6,000万PVに迫る超人気タイトルの最新刊。4月に発売された第1巻は発売後早々に重版が決定するなど大反響を呼んでおり、シリーズはレーベルを牽引する主力作品となっております。本作はWEB版から全編加筆のうえ、リブート版限定の巻末中編も収録。再起動と共に、物語は新たな結末へと向かって動き出します。

電子書籍では新刊2タイトルも同日リリース。紙・電子合わせて4タイトルを6月25日に一斉展開いたします。

【2026年6月25日発売 新刊ラインナップ】

■ 紙書籍＆電子書籍

・『明治ガラクタスクラップマーチ 1 蒸都浅草動乱篇』

著：廃原冷蔵庫／イラスト：陽葉ヨウ

B6判 ライトノベル／価格：1,650円（税込）

ISBN：978-4-911602-06-5

・『迷宮クソたわけ 2』

著：イワトオ／イラスト：冬野ユウキ

B6判 ライトノベル／価格：1,650円（税込）

ISBN：978-4-911602-22-5

■ 電子書籍専売

・『刃骸ノ葬列ーサムライデスパレヱドー 3』

著：榊一郎／イラスト：輝竜司

・『アシヤ亜動産 1』

著：南田頑Q／イラスト：Maronrice

☆書店様へ

ダンガン文庫では、書店様向け専用サイトをご用意しております。新刊情報や販促素材のダウンロード、注文書の取得が可能です。

また、注文書による受注も承っておりますので、FAXまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。

BookBase書店様向けサイト

https://forbookstore.bookbase.jp/