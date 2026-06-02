【TAC行政書士】まだ間に合う！150日で合格するための学習法を伝授！6/10(水)ウェビナー開催

TAC株式会社

行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、今年度の行政書士試験に向けてこれから学習を始めようとお考えの方を対象に、無料オンラインセミナーを6/10（水）19時より開催します。

今年の行政書士試験に「150日」で合格するための学習法を伝授！

今年11月8日の行政書士試験まで、あと約150日！

当ウェビナーでは、今年11月の行政書士試験に150日で合格するための学習法について、初学者、学習経験者別にアドバイスします。

また、後半は「質疑応答」で皆様のご質問・ご相談にお答えします。

なお、行政書士試験の受験申込は7月21日から開始しますので、これから挑戦しようとお考えの方は、まだ間に合います。

「これから始めて短期合格したい！」とお考えの方。ぜひお気軽にご参加ください！

実施概要

■ 日時： 6月10日（水）19:00～ （※セミナー30分前後＋質疑応答）

■ 開催方法： オンライン（Zoom）

■ 参加費： 無料

■ 対象：

・これから学習スタートして今年度の合格を狙いたい初学者の方

・学習経験があり、今年度の受験をお考えの方

■ 予約方法： 下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_webinar_0610.html

担当講師

小池 昌三 （こいけ しょうぞう）講師

TAC行政書士講座専任講師。法務博士（専門職）。ビジネス法務エグゼクティブ(R)（商工会議所認定）。宅地建物取引士有資格者。行政書士有資格者。

「無理なく」「無駄なく」効率的に合格することをモットーに、初学者にもわかりやすい講義を行う。暗記にかたよらない思考型の講義に定評がある。持ち前の明るさと情熱で受講生の信頼も厚く、数多くの受験生を合格へ導く実力派講師。

2026年合格目標『ベーシック本科生』Web通信講座のほか、直前対策のオプション講義なども担当する。

■行政書士とは？

行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/