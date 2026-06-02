セルフジェルネイル ブランド deumoon 初の実店舗が表参道にオープン

SS-INNOVATION合同会社

SS-INNOVATION.LLC が運営するセルフジェルネイル ブランド「deumoon（ドゥムーン）」は、2026年6月7日に初の実店舗となる予約制の旗艦店を表参道にオープンします。

オンラインストアでは伝わりきらないニュアンスカラーの繊細な色味や質感を、落ち着いた空間でゆっくりとお確かめいただける空間です。

予約制の店舗でゆったりと自分に合うカラーを選んでいただけます。微細な輝きで人気のカラーマグネット剥がせるジェルネイルを始められるスタートキットも販売

【取り扱い商品】

店舗では、公式オンラインストアに掲載されている全商品をご覧いただけます。



※以下の廃盤予定商品につきましては取り扱いがございませんので、あらかじめご了承ください。



・scorpio

・moment

・moonberry

■ 店舗概要

2026年6月7日（日）OPEN



所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-5-40 PRYME CUBE表参道 3F 301

アクセス：東京メトロ 表参道駅 A2出口より徒歩2分

営業時間：来店予約制（公式サイトよりご予約）

定休日：不定休

決済方法：各種クレジットカード、交通系IC、QUICPay、iD、現金



■ ご来店のご予約（完全予約制）

予約URL：https://airrsv.net/deumoon-omotesando/calendar/embed/

ご予約は前日20時まで承っております。



※オープン初日の 6月7日（日）のみ、ご予約なしでもご来店いただけます。

◼︎公式サイト・SNS

OFFICIAL SITE：https://deumoon.com

Instagram：https://www.instagram.com/deumoon__

◼︎会社概要

社名：SS-INNOVATION合同会社

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山 3-5－40 PRYME CUBE表参道 301

設立：2012年1月

代表者：古川英樹

URL：https://ss-innovation.jp

◼︎本件に関するお問合せ

deumoon 担当：岩間（イワマ）

電話番号：050-1272-9425

メールアドレス：info@deumoon.com