「父の日」に健康を気遣うギフトを。ドクターエア、父の日特集とSNSキャンペーンを開催

株式会社ドリームファクトリー

株式会社ドリームファクトリー（本社：大阪府大阪市 ）が展開するトータルボディケアブランド「ドクターエア」は、父の日に向けて、公式オンラインストアでの父の日特集「想いを繋ぐ、健康・身だしなみギフト」と、Instagramキャンペーン「#ありがとうを贈ろう 父の日プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

特設ページ「父の日ギフト特設サイト」

父の日は、普段なかなか伝えられない感謝の気持ちを届ける大切な機会です。一方で、「何を贈ればよいかわからない」「改めて感謝を伝えるのは照れくさい」と感じる方も少なくありません。

ドクターエアのご愛用者様からアンケート

ドクターエアは今年、父の日を「贈る」と「伝える」をつなぐ機会と捉え、健康・運動・美容の3つの視点から選べるギフト特集と、家族のために頑張るお父さんへ感謝の気持ちを届けるSNSキャンペーンを同時に展開します。

■ 父の日は「モノ」だけでなく、日々を気遣う気持ちを贈る日へ

父の日ギフトといえば、ネクタイやお酒、グルメなどが定番です。一方で、年齢や生活習慣の変化により、肩や首の疲れ、運動不足、身だしなみの変化など、日常のコンディションを気にするお父さんも少なくありません。

そこでドクターエアでは、今年の父の日テーマを「想いを繋ぐ、健康・身だしなみギフト」と設定しました。

「いつもありがとう」だけでなく、「これからも元気でいてほしい」「毎日を心地よく過ごしてほしい」という想いを、日常で使えるセルフケアアイテムを通じて届けることを提案します。

■お父さんで選べる 3つタイプ別ギフト

特集ページでは、お父さんのライフスタイルや悩みに合わせて、7つのアイテムを3つご紹介いたします。

１，ほぐしたい、癒しを求めるお父さんへ

デスクワークや長時間の移動、日々の疲れが気になるお父さんには、首・肩・脚まわりをケアできるアイテムを提案します。

ドクターエアの定番ネックマッサージ3Dネックマッサージャープレミアム

首・肩・肩甲骨まわりをしっかりケアできる人気モデル。独自のもみ玉とアーム構造により、首元を挟み込みながら心地よくもみほぐします。仕事やデスクワークが多いお父さんへのギフトにおすすめです。

嬉しい2本セット3DレッグマッサージャーAIR 2本セット

外回りや立ち仕事などで疲れが溜まりやすい脚をエアの力でケア。両脚に巻くだけで使用でき、毎日のリフレッシュ習慣をサポートします。

※今だけ限定2,000円オフ

２，動いて、引き締めたいお父さんへ

運動不足が気になる方や、自宅で無理なく体を動かしたいお父さんには、運動習慣をサポートするフィットネスアイテムを提案します。

ひねりを加えた新感覚ステップエアツイスト

踏み込み運動とツイスト運動を同時に行えるステッパー。下半身の運動に加え、体幹や姿勢づくりをサポートします。

振動マシーンといえばRIZAPブレード3Dバランスブレード

乗るだけで全身のバランストレーニングできるフィットネスマシン。自宅で無理なく運動習慣を始めたいお父さんにおすすめです。

３，清潔感を大事にしたいお父さん向け

人前で話す機会が多い方や、身だしなみを整えたいお父さんには、頭皮や口元のケアをサポートするグルーミングアイテムを提案します。

2026年3月号：LDKで［A＋］獲得EMSスカルプスパ

EMSと頭皮ケアを組み合わせたスカルプケアアイテム。朝の身だしなみ習慣や、仕事終わりのリフレッシュ時間にもおすすめです。

ナノバブルPRO

毎日のオーラルケアをサポートする口腔洗浄器。爽やかな印象づくりをサポートし、人まで話す機会が多いお父さんへギフトにおすすめです。

※今だけの特別価格

■今だけのスペシャルラッピングをご用意父の日限定ラッピングを展開中エクサガンLUXE 限定ラッピングセット

公式オンラインストアでは、人気の「エクサガンLUXE」を父の日限定のスペシャルラッピングセットとして、数量限定で販売します。感謝の気持ちをそのまま贈り物として届けやすい特別仕様です。

運動前後のコンディショニングや日々のセルフケアにおすすめのハンディケアツール。5種類のアタッチメントを使い分けることで、全身のケアに活用できます。是非プレゼントにいかがですか。

■父の日特設ページについて

ドクターエア公式オンラインストアでは、父の日特集ページを公開中です。

お父さんのライフスタイルや悩みに合わせて選べるギフトを紹介しています。

特集ページ： https://shop.dr-air.com/shop/e/efather/(https://shop.dr-air.com/shop/e/efather/)

※価格・セット内容・販売状況は販売ページにてご確認ください。

※限定セットはなくなり次第終了となる場合があります。

販売時期：2026年6月2日 ～ 2026年6月26日 AM10時00分まで

特集ページを見る :https://shop.dr-air.com/shop/e/efather/

■SNSキャンペーン「#ありがとうを贈ろう 父の日プレゼントキャンペーン」

お父さんに、「ありがとう」を伝えていますか？

家族のために頑張るお父さんへ

普段はなかなか伝えられない

「ありがとう」についてコメントで教えてください

コメントいただいた方の中から抽選で3名様に、

【ドクターエア EMSスカルプスパ】をプレゼント

たくさんのご参加、お待ちしております！

投稿内容を見る（Instagram） :https://www.instagram.com/p/DZEVOnRGnHw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

キャンペーン応募方法

１. @doctorair_official をフォロー

２. この投稿に「お父さんへのありがとう」についてコメント

３. DMで届くメッセージから「抽選に参加する」ボタンをタップで応募完了

※DMが届かない方は「メッセージリクエスト」をご確認ください

※表示されない場合はアプリ版からご確認ください



応募期間

2026年6月2日（火）～ 6月21日（日）



賞品・当選人数

「ドクターエア EMSスカルプスパ」 抽選で3名様



当選連絡

当選者の方へは、応募締切後に

当アカウント（@doctorair_official）よりDMでご連絡します



ドクターエア公式Instagram

https://www.instagram.com/doctorair_official/

■ドクターエアについて

ドクターエアは、2013年に誕生したトータルボディケアブランドです。

「健康のある生活」をコンセプトに、身体のケアを特別なものではなく、日常の中で無理なく取り入れられる習慣として提案してきました。

マッサージ、フィットネス、ビューティなど、健康・運動・美容を横断する幅広い領域で、使いやすさ、続けやすさ、生活への取り入れやすさを追求した製品を展開しています。

2026年より、教育者・タレントの林修氏をブランドアンバサダーに起用。セルフケアに関する情報や選択肢が多様化する中で、製品の特長だけでなく、セルフケアの考え方や日常への取り入れ方まで伝える情報発信に取り組んでいます。

今後もドクターエアは、生活者が自分に合ったケアを選び、健康を日常の中で整えられるブランドを目指してまいります。

公式サイト：https://www.dr-air.com/

＜企業情報＞

企業名: 株式会社ドリームファクトリー

住所: 〒530-0001 大阪市北区梅田1-12-17 JRE梅田スクエアビル16F

代表取締役: 鳥井 若太郎

TEL: 06-6346-1170