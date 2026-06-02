6月5日は「世界環境デー」 ダイドーグループ「環境強化月間2026」の取り組み 〜脱炭素社会・循環型社会の実現をめざして〜

6月5日は「世界環境デー」 ダイドーグループ「環境強化月間2026」の取り組み 〜脱炭素社会・循環型社会の実現をめざして〜