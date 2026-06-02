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6月5日は「世界環境デー」 ダイドーグループ「環境強化月間2026」の取り組み 〜脱炭素社会・循環型社会の実現をめざして〜
ダイドーグループホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：郄松 富也、以下「当社」）は、6月を「ダイドーグループ『環境強化月間』」として、脱炭素社会・循環型社会の実現に向け、グループ従業員を対象とした環境学習の機会創出や清掃活動、日常の環境行動を促進する取り組みなど、様々な環境施策を実施しますので、お知らせいたします。
当社は、“グループミッション 2030”を実現するための重要な経営課題（マテリアリティ）の一つとして「脱炭素社会・循環型社会への貢献」を掲げ、事業を通じた環境への貢献活動を推進しています。こうした考えのもと、当社グループでは、従業員一人ひとりの環境への意識向上および取り組みの強化を目的に、2023年より毎年6月を「ダイドーグループ『環境強化月間』」と定めています。
2026年度の「ダイドーグループ『環境強化月間』」では、脱炭素社会・循環型社会の実現に向けて、従業員が当社グループの環境に関する取り組みを学ぶ「環境体験型勉強会」の実施や、グループ各社による「清掃活動」、従業員の環境アクションへの関心を高める「DyDoグループ環境王決定戦」などの施策を、グループ全体で展開します。
引き続き当社グループでは、事業を通じた環境への貢献に加え、社会市民として果たすべき環境への取り組みとして、従業員一人ひとりの自主的な行動を促進します。また、共感いただける様々なステークホルダーとのパートナーシップを推進することで、SDGsのめざす持続可能な社会の実現に貢献していきます。
【2026年度の活動概要】
１．環境体験型勉強会
従業員が当社グループの環境に関する取り組みを、“現場で学び、体験し、貢献する”ことを目的とした日帰りプログラムです。
・下草刈り（植林地の維持管理）
当社グループでは、“お客様と共にサステナブルな未来を創る”自動販売機「LOVE the EARTHベンダー」を展開しています。本取り組みでは、「LOVE the EARTHベンダー」1台の設置につき1本の植林を行うことで、地域におけるCO2の吸収源の拡大を図っています。現在、秋田県、神奈川県、長野県、奈良県、広島県、熊本県の全国6カ所にて植林を行っており、累計植林本数は1,789本に達しています。今回は、その植林地を訪問し、下草刈りを通じて、“植えた後の手入れ”の大切さを体験します。
・バイオマス発電所見学（再生可能エネルギーの“つくる現場”を知る）
国内飲料事業では、営業所を中心に再生可能エネルギーの導入を順次進めています。実際の発電所を訪れ、事業者の工夫・想いに触れることで、再生可能エネルギーを“自分ごと”として捉える機会とします。なお、今回訪問する発電所は、当社グループの再生可能エネルギー活用に関連する施設の一つです。
２．清掃活動
グループ全体で清掃活動を実施します。
・実施エリア：当社グループ各社の本社周辺、各営業拠点周辺、各工場周辺
・実施時期：6月1日（月）〜6月30日（火）
（期間内で各拠点にて実施日を決定。当社本社は6月19日（金））
※ 2025年度までの累計実績：315拠点 4,557名が参加
３．DyDoグループ環境王決定戦
従業員一人ひとりが、日常業務や生活の中で実践できる環境行動を可視化し、楽しみながら継続するきっかけをつくることを目的とした取り組みです。日常的な環境行動をポイント化し、可視化・称賛する仕組みを通じて、環境アクションへの関心と実践の定着を促します。
（例：省エネ行動の実践、マイバッグの持参 など）
（ご参考）
当社グループのサステナビリティについて
詳細は、ウェブサイトをご覧ください。（https://www.dydo-ghd.co.jp/sustainability/）
当社グループ会社における再生可能エネルギーの導入について
詳細は、ニュースリリースをご覧ください。（https://www.dydo.co.jp/news/detail/20260330150000.html）
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドーグループホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島 2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 FAX：06-6222-2623 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
関連リンク
ダイドーグループホールディングス株式会社
https://holdings.dydo.co.jp/
当社は、“グループミッション 2030”を実現するための重要な経営課題（マテリアリティ）の一つとして「脱炭素社会・循環型社会への貢献」を掲げ、事業を通じた環境への貢献活動を推進しています。こうした考えのもと、当社グループでは、従業員一人ひとりの環境への意識向上および取り組みの強化を目的に、2023年より毎年6月を「ダイドーグループ『環境強化月間』」と定めています。
引き続き当社グループでは、事業を通じた環境への貢献に加え、社会市民として果たすべき環境への取り組みとして、従業員一人ひとりの自主的な行動を促進します。また、共感いただける様々なステークホルダーとのパートナーシップを推進することで、SDGsのめざす持続可能な社会の実現に貢献していきます。
【2026年度の活動概要】
１．環境体験型勉強会
従業員が当社グループの環境に関する取り組みを、“現場で学び、体験し、貢献する”ことを目的とした日帰りプログラムです。
・下草刈り（植林地の維持管理）
当社グループでは、“お客様と共にサステナブルな未来を創る”自動販売機「LOVE the EARTHベンダー」を展開しています。本取り組みでは、「LOVE the EARTHベンダー」1台の設置につき1本の植林を行うことで、地域におけるCO2の吸収源の拡大を図っています。現在、秋田県、神奈川県、長野県、奈良県、広島県、熊本県の全国6カ所にて植林を行っており、累計植林本数は1,789本に達しています。今回は、その植林地を訪問し、下草刈りを通じて、“植えた後の手入れ”の大切さを体験します。
・バイオマス発電所見学（再生可能エネルギーの“つくる現場”を知る）
国内飲料事業では、営業所を中心に再生可能エネルギーの導入を順次進めています。実際の発電所を訪れ、事業者の工夫・想いに触れることで、再生可能エネルギーを“自分ごと”として捉える機会とします。なお、今回訪問する発電所は、当社グループの再生可能エネルギー活用に関連する施設の一つです。
２．清掃活動
グループ全体で清掃活動を実施します。
・実施エリア：当社グループ各社の本社周辺、各営業拠点周辺、各工場周辺
・実施時期：6月1日（月）〜6月30日（火）
（期間内で各拠点にて実施日を決定。当社本社は6月19日（金））
※ 2025年度までの累計実績：315拠点 4,557名が参加
３．DyDoグループ環境王決定戦
従業員一人ひとりが、日常業務や生活の中で実践できる環境行動を可視化し、楽しみながら継続するきっかけをつくることを目的とした取り組みです。日常的な環境行動をポイント化し、可視化・称賛する仕組みを通じて、環境アクションへの関心と実践の定着を促します。
（例：省エネ行動の実践、マイバッグの持参 など）
（ご参考）
当社グループのサステナビリティについて
詳細は、ウェブサイトをご覧ください。（https://www.dydo-ghd.co.jp/sustainability/）
当社グループ会社における再生可能エネルギーの導入について
詳細は、ニュースリリースをご覧ください。（https://www.dydo.co.jp/news/detail/20260330150000.html）
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
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本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドーグループホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島 2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 FAX：06-6222-2623 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
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