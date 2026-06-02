うつ病治療補助プログラム「リフトンＤ(R)️」、評価療養の対象に

DTアクシス株式会社

DTアクシス株式会社（本社：東京都、代表取締役：小島尚之）が提供するスマートフォンアプリ型のプログラム医療機器である、うつ病治療補助プログラム「リフトンＤ(R)️」は、2026年6月1日より、評価療養の対象となりました。

1. 評価療養の対象とするプログラム医療機器

販売名：リフトンＤ

製造販売業者：ＤＴアクシス株式会社

2. 評価療養の対象とする使用目的・使用方法等

薬物療法が行われているにもかかわらず、症状が改善しない中等度以上の

抑うつ症状が残存するうつ病患者の精神症状の緩和

3. 評価療養の対象とする期間

令和８年６月１日から令和12年５月31日まで

本プログラム医療機器「リフトンＤ(R)️」を評価療養として使用するには、医療機関ごとに所定の手続が必要となります。

また、通常の保険診療に係る一部負担金とは別に、本プログラム医療機器の使用に係る費用は患者負担となります。評価療養としての使用は、当該医療機器の保険収載を意味するものではありません。

本リリースは制度上の取り扱いに関する情報提供を目的としたものであり、効能効果を示すものではありません。

評価療養とは

保険外併用療養費制度の一つであり、将来的な保険導入に向けて有効性・安全性等を評価するため、一定のルールの下で保険診療と保険外診療の併用を認めるものです。プログラム医療機器については、薬事承認の第一段階承認を取得した製品等が所定の手続を経て評価療養の対象となることがあります。

今後の取り組み

当社は、うつ病治療補助プログラム「リフトンＤ(R)️」の評価療養下で得られる実臨床での使用経験等も踏まえ、今後の薬事上の評価および将来的な保険適用に向けた取り組みを進めてまいります。

関連リンク

- 事務連絡 令和8年5月29日 評価療養の対象とするプログラム医療機器について詳細を見る :https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001706335.pdf- DTアクシス株式会社HP詳細を見る :https://dt-axis.co.jp