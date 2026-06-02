「サッポロポテト」「さやえんどう」「たこやき亭」「ベジたべる」５商品を今年もお祭り衣装で期間限定販売！6月21日「スナックの日」特別パッケージ

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は、『サッポロポテト つぶつぶベジタブル/バーベＱあじ』『さやえんどう しお味』『元祖たこやき亭 昔ながらのソース味』『ベジたべる あっさりサラダ味』の5商品のパッケージを、6月21日「スナックの日」にちなんだ特別パッケージで2026年6月15日（月）週から、順次切り替えて期間限定販売します。

【発売経緯】

6月21日は、夏至のお祝いにお正月のお餅を硬くして食べる「歯固め」の習慣に由来し、スナック菓子の宣伝として全日本菓子協会により「スナックの日」に制定されました。この日に向けてカルビーグループのスナックを大集合させ、パッケージを統一する企画を立案し、昨年初めてお祭りパッケージの発売をしました。大変好評を得て売上も伸長できたことから、今年も各ブランドのキャラクターが夏祭り気分を盛り上げる賑やかなパッケージで登場します。今年はおみくじ付きでさらにワクワク楽しいひとときをお届けします。

【パッケージ特長】

キャラクターたちが縁日を楽しんでいる夏祭りのパッケージデザインです。裏面には、6アイテム×3種（大吉・中吉・小吉）の全18パターンのおみくじ付きで、親子やお友達とお楽しみいただけます。

■つぶくん・バーベくん「サッポロポテト」のブランドキャラクター商品の姿をしている。パッケージの裏面で活躍中。

■さやえんどうくん

「さやえんどう」のブランドキャラクター

おひさまとそよかぜが好き。性格はマメ。

■元祖たこやき亭のたこ

屋台の大将をしている「たこやき亭」のブランドキャラクター。

■ベジ・ハート

「ベジたべる」のブランドキャラクター

5種類の緑黄色野菜が緑・黄・赤の3色のようせいベジ・ハート

【商品概要】

商品名 / 内容量 / 価格

サッポロポテト つぶつぶベジタブル /バーベＱあじ / 72g / オープン(想定価格 税込み170円前後)

さやえんどう しお味 / 61g / オープン(想定価格 税込み170円前後)

元祖たこやき亭 昔ながらのソース味 / 55g / オープン(想定価格 税込み130円前後)

ベジたべる あっさりサラダ味 / 50g / オープン(想定価格 税込み170円前後)

発売日 / 販売エリア

2026年6月15日(月)週/全国で順次切り替え

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

■対象商品のまとめ買いでナップサックレゼント

サイズ：W300mm×H400mm