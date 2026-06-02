【ロイズ】お中元や暑中見舞いに。涼やかなジュレと焼き菓子の詰め合わせを6月3日に発売。 送料キャンペーンも開催中！

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、厳選果実を使用した涼やかな味わいのジュレや、ジュレと焼き菓子の詰め合わせ、ポテトチップチョコレート[レモン]など、夏に食べたいさわやかなスイーツをロイズ通信販売・ロイズ直営店にて、2026年6月3日より期間・数量限定で販売開始いたします。

厳選されたフルーツの果肉やピューレを使用した、果実のおいしさあふれるジュレ。夏にぴったりの、みずみずしくさわやかな味わいはお中元や暑中見舞いにおすすめです。

また、2026年8月5日(水)ご注文分まで、商品をお得にお届けできる送料キャンペーンを開催中です。この機会にぜひお買い物をお楽しみください。

▼ロイズ ジュレ詰合せ[6個入]【期間・数量限定】

果実のおいしさあふれるジュレ

厳選された国産果肉を使用した[ぶどう]・[白桃]・[りんご]・[ラ・フランス]・[いよかん]と、アルフォンソマンゴーのピューレを使った[マンゴー]の6種類のジュレを詰め合わせました。フルーツの上品な味わいがジュレのみずみずしい口どけとともに口の中に広がります。

商品名：ロイズ ジュレ詰合せ[6個入]

内容量：6種/計6個

価 格：税込2,592円（本体価格2,400円)

▼ロイズストリート夏[16個入]【期間・数量限定】

ジュレと焼き菓子を詰め合わせた、お持ち歩きに便利なギフト

みずみずしいフルーツのおいしさを閉じ込めた6種類のジュレと、クッキーズやラスク、焼きチョコレートなど、常温でお持ち歩きのできる人気の焼き菓子を詰め合わせました。夏の贈り物やご自宅用にもおすすめです。

商品名：ロイズストリート夏[16個入]

内容量：12種/計16個

価 格：税込3,996円（本体価格3,700円)

▼ポテトチップチョコレート[レモン]【期間・数量限定】

夏に食べたい、さっぱりとした味わい

さわやかな酸味が特長のレモンチョコレートをポテトチップの片面にコーティング。レモンの味わいが引き立つよう、レモンチョコレートには隠し味にチーズ風味・ヨーグルト風味のチョコレートを加えています。レモンのさわやかな香りと酸味、ポテトチップの塩味の絶妙なバランスをお楽しみください。



商品名：ポテトチップチョコレート[レモン]

内容量：190ｇ

価 格：税込1,350円（本体価格1,250円）

▼板チョコレート[塩ピスタチオ＆トフィー]【期間・数量限定】

甘さと塩味が絶妙な、食感も楽しいチョコレート

カリッとしたピスタチオと、さくさくとした食感のキャンディー菓子トフィーをミルクチョコレートに散りばめました。ピスタチオは塩がけしたものと塩なしのものを使い、程よい塩味でトフィーとチョコレートの甘さを引き立てています。塩とピスタチオの旨み、トフィーの香ばしい甘さがチョコレートと調和する、表情豊かな味わいです。



商品名：板チョコレート[塩ピスタチオ＆トフィー]

内容量：120ｇ

価 格：税込1,080円（本体価格1,000円）

■ロイズ通信販売

上記商品ご注文期間：2026年6月3日正午頃（予定）～8月30日

（お届け希望日：2026年6月6日～9月3日）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

公式オンラインショップ：https://www.royce.com

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



■ロイズ直営店

上記商品は2026年6月3日より販売。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。

※諸事情により、発売日は変わる場合がございます。

＼送料無料キャンペーン開催中！／

◆対象

期間中お届け先1件につき、商品代金の合計が7,500円(税込)以上お買い上げの場合。

※ロイズ通信販売(公式オンラインショップ・電話・FAX・はがき)でのご購入に限ります。

※「ロイズ 楽天市場店」・「ロイズ Yahoo!ショッピング店」・「ロイズLINEギフト店」・「ロイズeギフト」でのご購入は対象外です。

◆ご注文期間

開催中～2026年8月5日(水)

※FAX・はがきでのご注文は、2026年8月5日(水)到着分までとさせていただきます。

※お届け希望日は、2026年8月15日(土)到着分までとさせていただきます。

※期間中、何度でもご利用いただけます。

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com

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