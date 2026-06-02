初夏にぴったりな、スターバックス(R) チルドカップ初のマスカットフレーバー　「アールグレイマスカットティーラテ」6月9日（火）より期間限定発売

Starbucks Corporation

スターバックス・コーポレーション（本社：米国 シアトル、CEO:ブライアン・ニコル）と、サントリービバレッジ＆フード株式会社（本社：東京都、社長：木村穣介）は、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス(R) アールグレイマスカットティーラテ」を、6月9日（火）から期間限定で発売します。

デザインはイメージです。スターバックス(R) チルドカップ初のマスカットフレーバー。初夏を感じる爽やかなマスカットの果汁とミルキーな味わいに心が弾むアールグレイティーラテ

●中味の特長

ジューシーなマスカット果汁と満足感のあるフレッシュな味わいのミルクを、ベルガモットが華やかに香るアールグレイティーに合わせました。ミルクのコクとともに、初夏にぴったりな軽やかで心地よいフルーツ感をお楽しみいただけるよう仕上げました。自宅でもオフィスでも場所を選ばず、ひと足早く爽やかな夏の気分を感じられる、贅沢感あふれる味わいのアールグレイティーラテです。

●パッケージの特長

弾けるように鮮やかな色合いのマスカットのイラストを、ティーラテの上質感を表現するゴールドメタリック調の背景に大胆にあしらい、爽やかな夏らしさを演出しました。もぎたてのマスカットのようなみずみずしさとティーラテの満足感を感じる、手に取るたびに心が弾む華やかなパッケージです。

商品開発担当者おすすめの相性の良いフードをご紹介

ドリンクと相性の良いフードは、組み合わせることでそれぞれの味わいを引き立たせるだけでなく、そのドリンク体験を新たな高みに引き上げる可能性も秘めています。そこで、米国 シアトルのスターバックス本社で商品開発を行っている担当者による、「スターバックス(R) アールグレイマスカットティーラテ」と一緒に楽しめる、おすすめの組み合わせをご紹介します。

（スターバックス・コーヒー・カンパニー グローバルチャネルデベロップメントR&D ケニー・バレンタ）

レーズンバターサンド

マスカットが華やかに香るティーラテと、レーズンのコク深いぶどうの味わいが楽しめるバターサンド。一緒に楽しむことで、2種類のぶどうそれぞれの個性が引き立ち合い、さらにバタークリームのほのかな塩味が重なって、心地よいアクセントを生み出します。単体ではたどり着けない、奥行きのある新たな味わいをお楽しみください。

スターバックス(R) チルドカップシリーズは、2005年9月に日本で世界に先駆けて発売されて以来、20年以上にわたり多くのお客様にご愛顧いただいております。

このたび、新たなブランドメッセージ「このひとくちと。-STARBUCKS(R) CHILLED CUP-」を掲げ、スターバックス(R) チルドカップならではのひとくちごとに広がる贅沢なひとときや、心を満たす瞬間を皆さまの毎日にお届けします。

今回、「スターバックス(R) アールグレイマスカットティーラテ」を発売し、スターバックスならではの新しさ、ワクワク感、そして驚きに満ちた体験をご提案することで、今後も進化し続けてまいります。

▼商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131734/table/46_1_754add709938e3f2db48a419dd4515d1.jpg?v=202606020251 ]

▼発売地域 全国のセブン‐イレブンなどで発売。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

▼商品情報（ホームページ） http://www.starbucks.co.jp/rtd/ ※情報公開日は6月2日（火）です。

▼商品特設ページ https://enjoystarbuckschilled.jp/earlgreymuscattealatte.html

▼リリース使用画像は https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/ よりダウンロード可能です。

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリービバレッジ＆フードホームページ http://suntory.jp/sbf/



以 上