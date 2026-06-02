中部精機株式会社とLink T&B株式会社、車両認証モジュール搭載のポータブルEV急速充電器の実証を開始

中部精機株式会社



スマートメーターをはじめとする電力計測機器の製造およびEV充電設備の施工・管理を展開する中部精機株式会社（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：小道 浩也、以下「中部精機」）と、名古屋大学発スタートアップとしてEV充電ソリューションを展開するLink T&B株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：岩城 聡明、以下「Link T&B」）は、車両認証モジュールを搭載したポータブルEV急速充電器（可搬型EV充電器）の商用化に向け、中部精機本社で実証を開始しました。

発表のポイント

・中部精機本社で車両認証モジュール搭載のポータブルEV急速充電器（可搬型EV充電器）の

実証を開始。

・充電ケーブルを接続するだけで車両認証および課金／決済連携を行えるPlug & Charge相当の

操作性を検証。

・商用化に向け、操作性、充電出力性能、充電量測定機能、車両認証システムの性能を確認。

実証の背景・目的

EVの普及に向け、国内では充電インフラの整備が進んでいます。一方で、固定式充電設備の導入には、設置場所の選定、電源工事、施工期間、車両認証や課金／決済連携の運用への対応など、設置者・利用者双方にとっての課題があります。

こうした課題に対し、設置場所の柔軟性を高めるポータブルEV急速充電器（可搬型EV充電器）と、充電ケーブルを接続するだけで利用できる車両認証機能（ISO 15118を見据えたPlug & Charge相当の認証・課金／決済連携機能）の活用が期待されています。

中部精機は、長年にわたり電力量計・検電器等の電力分野に寄与する製品の開発と製造に取り組むとともに、EV充電設備等の脱炭素関連設備の施工に関する事業を展開してきました。

一方、Link T&Bは、R&D・パワエレ事業、IT・AIソリューション事業、EV充電ソリューションを通じて、ハードウェアからソフトウェア、充電インフラまで一気通貫で対応しています。EV充電領域では、基礎工事不要のポータブルEV急速充電器（可搬型EV充電器）、Plug & Charge相当の認証モジュール、OneChargeデータプラットフォームの開発を進めています。

今回の実証では、中部精機本社に実機を設置し、下記の実証項目を実施することで、車両認証モジュールを搭載したポータブルEV急速充電器（可搬型EV充電器）の商用化を目指します。

各社の主な役割分担

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160377/table/4_1_872813899bd658e24c83b590ab191430.jpg?v=202606020251 ]

中部精機株式会社：実証環境の用意、電源の施工、電力量測定、ポータブルEV急速充電器（可搬型EV充電器）・車両認証システムの使用感検証

Link T&B株式会社：ポータブルEV急速充電器（可搬型EV充電器）の開発、Plug & Charge相当の車両認証モジュール／車両認証システムの開発、OneChargeデータプラットフォームの開発・運用

実証イメージ

Link T&B株式会社について

充電中の社有車充電中のシステム画面

Link T&B株式会社は、名古屋大学発スタートアップとして2019年に創業し、R&D・パワエレ事業、IT・AIソリューション事業、EV充電ソリューションを展開しています。ハードウェアからソフトウェア、充電インフラまで一気通貫で対応し、ポータブルEV急速充電器（可搬型EV充電器）、Plug & Charge相当の認証モジュール、OneChargeデータプラットフォームの開発・提供を進めています。

【会社概要】

社名：Link T&B株式会社

本社所在地：東京都台東区雷門２-３-３ 植木ビル2階

代表取締役CEO：岩城 聡明

主な事業内容：

〇 R&D・パワエレ事業（設計・開発・シミュレーション・試作・評価）

〇 IT・AIソリューション事業（クラウドAI・ローカルAI・クラウド・セキュリティによるDX支援）

〇 EV充電ソリューション（ポータブルEV急速充電器、車両認証、クラウドサービス）

設立：令和元（2019）年10月24日

会社HP：https://linktab.jp(https://linktab.jp/)

中部精機株式会社について

中部精機は、全国トップシェアを誇る地震感知器、スマートメーター（電力量計）をはじめとした電気計測機器類の製造・修理・サービスを提供しています。近年では、ドローンやEV充電設備設置工事、エネルギーマネジメント等の事業領域の拡大へ積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：中部精機株式会社

本社所在地：愛知県春日井市気噴町３-５-１

代表取締役社長：小道 浩也

主な事業内容：

〇 電気メーターの製造、販売および修理

〇 電気計測機器類・地震計等の製造、販売および修理

〇 計器類の保管、配送

〇 電気設備・通信設備等設置工事

〇 EV充電設備施工・管理

〇 スマート子メーターサービス

〇 システム運用・保守

〇 ドローンを用いた各種サービス

設立：昭和26（1951）年8月15日

会社HP：https://www.chubuseiki.co.jp(https://www.chubuseiki.co.jp/)

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

中部精機株式会社 担当：三矢・野瀬

E-mail：solution-service@chubuseiki.co.jp / TEL：0568-51-7477

Link T&B株式会社 担当：田口・町井

E-mail：info2@linktab.jp / TEL：03-6802-7795