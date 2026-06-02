東北大学 知の創出センターとアクサ・ホールディングス・ジャパン　組織的連携に関する協定を締結





アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社常務執行役員兼チーフプロダクトオフィサー 河島 鉄郎＞



【詳細な説明】 ＜協定締結式の様子：写真左から、東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター長 杉本 亜砂子、アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社常務執行役員兼チーフプロダクトオフィサー 河島 鉄郎＞【詳細な説明】

（１）協定の目的



本協定は、2021年以降両者が培ってきた協働の実績を基盤として、保険を軸としたリスクマネジ



メント、データサイエンスの領域において知の創出と社会に価値をもたらす人材育成を通じて、



地域社会および国際社会の持続可能な発展に貢献することを目的としています。産学の連携を通



して研究成果を社会に還元し、産業振興と社会全体の発展、イノベーション創出を目指します。



研究開発・人材育成など相互協力が可能な全ての分野において、互恵の精神に基づき、持続的・



組織的な連携協力を推進していきます。



（２）協定の有効期間



2026 年 4 月 1 日から 2029 年 3 月 31 日までの3年間とし、以後は別段の申し出がない場合、さ



らに 1 年間ごとに更新します。



２．連携協力活動の基本方針



（１）教育・研究力の強化



保険・リスクデータサイエンス分野における学際的研究および教育活動を推進し、大学の研究力・



教育力の高度化を図る。

１．協定の概要