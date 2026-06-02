第20回「私とみんてつ」小学生新聞コンクール募集開始

一般社団法人 日本民営鉄道協会

掲出用ポスター（電車内用）

一般社団法人日本民営鉄道協会（事務局：東京都千代田区、会長：杉山 健博）は、新聞づくりを通じて子どもたちに鉄道に対する関心と理解を深めてもらうことを目的に「第20回『私とみんてつ』小学生新聞コンクール」を開催し、７月１日（水）から９月30日（水）まで作品を募集します。

当協会では、全国の小学生が日頃利用する鉄道を社会的な事柄として、小学校での学習や夏休みの自由研究における題材の一つに取りあげてもらうことを狙いとして、2007年より本コンクールを開催し今回で20回目を迎えます。

本コンクールは、文部科学省、国土交通省、全国小学校社会科研究協議会からの後援を受け、日頃から利用している鉄道について興味や疑問に感じたこと、バリアフリーの観点や地球環境にやさしい鉄道を題材に、全国の小学生から広く作品を募集します。作品の応募者には「参加賞」を贈呈するほか、上位入賞者は東京で開催予定の表彰式に招待いたします。

さらに、本コンクールの周知に向けた告知活動の一環として、作品の募集期間に当協会加盟各社の駅や電車内で募集ポスターを掲出いたします。

第20回 「私とみんてつ」小学生新聞コンクール 実施概要

１．名 称 「第20回『私とみんてつ』小学生新聞コンクール」

２．主 催 一般社団法人 日本民営鉄道協会

３．後 援 文部科学省

国土交通省

全国小学校社会科研究協議会

４．協 賛 公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団

５．募集期間 2026年７月１日（水）～９月30日（水）

※当日消印有効

６．募集対象 全国の小学生（全学年）

掲出ポスター（駅構内用）

７．テ ー マ 「くらしと鉄道」「バリアフリーと鉄道」または「環境にやさしい鉄道」

８．様 式 ・新聞形式、ニュース記事形式または絵日記形式

※絵日記への応募は１・２年生および特別支援学級・学校の児童に限ります。

・手書きまたはPC・タブレットで制作したもの

・新聞形式・絵日記形式はＡ３サイズ、ニュース記事形式はＡ４サイズの

専用作品用紙１枚

※応募用紙および専用作品用紙（新聞・ニュース記事・絵日記）・PC制作用フォー

マットは、新聞コンクールホームページ(https://www.mintetsu.or.jp/newspaper_contest/)からダウンロードできます。

９．応募方法 「私とみんてつ」小学生新聞コンクール事務局（下欄参照）に郵送

もしくはホームページ(https://www.mintetsu.or.jp/newspaper_contest/)より応募

学校単位、個人（団体）のいずれでも応募できます。

（作品郵送先）

〒410-8770

静岡県沼津市大塚15 TOPPANクロレ（株）沼津工場内

「私とみんてつ」小学生新聞コンクール事務局

10.発 表 2026年12月中旬（予定）

※日本民営鉄道協会のホームページ(https://www.mintetsu.or.jp/)で発表いたします。

11.参 加 賞 みんてつ オリジナルノート

12.表 彰 個人部門 計100名程度

（最優秀作品賞、金賞、銀賞、審査員特別賞、バリアフリー賞他）

学校部門 計40校程度

（最優秀学校賞、優秀学校賞他）

13.表 彰 式 2027年１月 東京で実施予定

※表彰式への招待は、個人部門：最優秀作品賞、みんてつ作品賞、金賞、銀賞、審査員

特別賞、バリアフリー賞の各賞受賞者、学校部門：最優秀学校賞、みんてつ学校賞、

優秀学校賞の各賞受賞校が対象です。

参加賞 みんてつ オリジナルノート ※デザインはイメージです。

第19回「私とみんてつ」小学生新聞コンクール 個人部門 最優秀作品賞（文部科学大臣賞）受賞作品第19回「私とみんてつ」小学生新聞コンクール 表彰式の様子 （東京 大手町プレイスホール＆カンファレンス）

※当コンクールは今年度で20回の節目を迎えることから、来年度より時代に即した形式へのリニューアルを検討中です。詳細が決まりましたら、あらためてお知らせいたします。

以 上