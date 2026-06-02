月間3,000万人が利用する商品比較サービスを運営する「マイベスト」エンジニア向けイベント「きのこカンファレンス2026」にGoldスポンサーとして協賛

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、2026年6月28日（日）に東京・日本科学未来館 7F未来館ホール他で開催される「きのこカンファレンス2026」にGoldスポンサーとして協賛いたします。当日はブース出展の他、マイベスト取締役CTO 兼 開発部長の鈴木 和真がセッションに登壇いたします。

- 背景マイベストは、月間3,000万人以上が利用する商品比較サービスを運営しており、プロダクト開発を通じて継続的に技術投資を行っています。変化の激しいIT業界において、エンジニアが長期的にキャリアを築いていくためのヒントや知見を共有する場として「きのこカンファレンス」が果たす役割に共感し、今回の協賛を決定いたしました。現在マイベストはエンジニア組織の拡大フェーズにあり、技術コミュニティへの積極的な参加・貢献を通じて、当社の技術的な取り組みや組織文化を広く発信してまいります。本協賛および、取締役CTO 兼 開発部長の鈴木 和真によるセッション登壇を通じて、ITエンジニアの皆さまとの交流を深め、コミュニティのさらなる発展に貢献してまいります。- 協賛詳細詳細：https://fortee.jp/kinoko-2026/proposal/e31dd51a-1c40-42f9-bd7f-b127c5b5c774(https://fortee.jp/kinoko-2026/proposal/e31dd51a-1c40-42f9-bd7f-b127c5b5c774)当日はブース出展の他、当社取締役CTO 兼 開発部長の鈴木 和真が「AI時代に広がるエンジニアの価値と役割」をテーマにスポンサーセッションへ登壇いたします。AIの進化によりコードを書く・調査する・プロトタイプを作るといった作業が急速に効率化されるなか、プロダクト開発における本質的な課題は「何を作るべきかを見極め、学習速度を上げる力」にあるという視点を共有いたします。エンジニアがプロダクトディスカバリーの早い段階から関与することで技術力を価値探索につなげる考え方や、現場での実践事例を交えながら、AI時代におけるエンジニアの役割の広げ方についてご紹介いたします。＜セッション情報＞・タイトル ：作る力から、見極める力へ - AI時代に広がるエンジニアの価値と役割・登壇日時 ：2026年6月28日（日）14:30～・トラック ：Track C- マイベスト 取締役CTO 兼 開発部長 鈴木 和真 プロフィール

2011年にカカクコムに入社。食べログや新規事業にてバックエンドを中心にインフラからフロントエンドまで幅広く経験。その後、メルカリにて旅行事業の立ち上げやネット決済の開発を行う。マイベストにはサービス立ち上げ期から業務委託で参画し、2020年に正社員として入社。リードエンジニアとしてプロダクト開発を推進。2025年1月にCTOに就任、同年10月より取締役・開発部長を兼務。

- 「きのこカンファレンス2026」について詳細：https://kinoko-conf.dev/index.html(https://kinoko-conf.dev/index.html)

「エンジニアがこの先生きのこるためのカンファレンス」は、参加される方がそれぞれのキャリアやロードマップを見つめ直し、自身の未来を描くヒントを得ることを目的に開催するITカンファレンスです。登壇者を40歳以上のベテランエンジニアに限定して、エンジニアとして長い時間を歩んできた彼らから経験や知識を吸収することで、参加者が末永くエンジニアを続けられることを目指します。現役ITエンジニアをはじめ、デザイナーやマネージャーなど周辺職に就かれている方、ITエンジニアを目指す学生など、幅広い方にご参加いただけます。

＜詳細＞

・イベント名：エンジニアがこの先生きのこるためのカンファレンス2026

・開催日時 ：【前夜祭】2026年6月27日（土）／【本編】2026年6月28日（日）

・会場 ：日本科学未来館 7階 未来館ホール他（東京都江東区青海2-3-6）

・主催 ：きのこカンファレンス実行委員会

- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った最高の選択体験を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、最高の選択体験を実現し世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

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