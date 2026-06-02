人口減少と酪農基盤の危機に立ち向かう！島根県牛乳普及協会と県内乳業３社が結集し異業種と連携。2026年6月1日「世界牛乳の日」から、地域の健康と酪農を守る共同キャンペーンを開始

木次乳業有限会社牛乳ってすごい！有限会社クボタ牛乳、島根中酪株式会社、木次乳業有限会社による合同企画、牛乳飲モウねキャンペーン

島根県牛乳普及協会（所属：有限会社クボタ牛乳、島根中酪株式会社、木次乳業有限会社）は、2026年6月1日の「世界牛乳の日」に合わせ、県内乳業3社の合同企画として「しまねの牛乳飲モウねキャンペーン（https://shimane-milk.com/）」を開催いたします。

食育への関心や健康志向が高まるなか、乳製品は子どもの成長サポートだけでなく、夏場の熱中症対策、さらには高齢者のフレイル・骨粗しょう症予防に欠かせない栄養源として改めて価値が見直されています。こうした優れた健康価値を皆さまにお届けし、地域の健康を守りたいという熱い想いから、普段は同時に購入することができない乳業3社の人気商品を詰め合わせた、ここでしか買えない2種類の特別記念セットを数量・期間限定で販売いたします。さらに、より広く全国の方々へ応援の輪を広げるため、先着500名様を対象に送料無料でお届けいたします。

※フレイルとは：加齢により心身の機能が低下し、健康な状態と要介護状態の中間にある状態のことです。早期に気づき、適切な運動や栄養補給を行うことで、健康な状態へ回復できる可能性があります。

本取り組みの社会的背景：グラフが示す『需要』と『供給』の二重の危機

図1：島根県の人口推移（出典：「島根県の人口動態」をもとに作成）図2：全国の指定団体受託農家戸数の推移（出典：「日本の酪農家が1万戸割れ」をもとに作成）

本キャンペーン発足の背景には、日本の地方酪農が直面している、需要・供給の両面にわたる極めて深刻な構造的危機があります。そして2026年の今、その影響はかつてないほど決定的な局面を迎えています。

まず需要面では、島根県が公表している人口推移データ（図1）が示す通り、少子高齢化に伴う地域市場の縮小が危機的なスピードで進行しています。特に県内の児童数の減少は、学童期における給食需要の低下へ直結しており、近年のライフスタイルの多様化による深刻な牛乳消費の減少、いわゆる“牛乳離れ”とも相まって、市場縮小に歯止めがかからない状況が続いています。

一方で、島根県は全国でも有数の高齢化地域であり、これから迎える本格的な夏場における高齢者の熱中症対策や、健康寿命の延伸に向けたフレイル・骨粗しょう症予防の観点から、牛乳が持つ優れた栄養価値への期待と需要は、かつてなく高まりを見せています。

さらに、生産現場を最も大きく揺るがしているのが、供給面における生産基盤の急速な崩壊です。中央酪農会議の公表資料（図2）によると、国内の酪農家戸数は平成31年（2019年）4月の13,384戸から、令和6年（2024年）10月にはついに1万戸を割り込み、9,960戸まで激減しました。わずか5年半の間に、およそ4分の1もの酪農家が離農するという、過去最悪のペースで減少が進んでいます。

この全国的な酪農危機は、島根県にとっても決して他人事ではありません。近年の飼料費・燃料費の高騰に加え、後継者不足の深刻化により、県内酪農家数も厳しい減少傾向が続いています。それに伴う地元生乳生産量の落ち込みは、地域の生産基盤そのものを根底から揺るがしています。さらに、「物流2024年問題」の本格化によって、輸送コストの上昇や配送網維持の困難さが重なり、地方乳業に対して今まさに決定的な打撃を与えようとしています。

このままでは、地元で長年親しまれてきた安心・安全な乳製品文化だけでなく、地域の健康を支えるインフラそのものの維持さえ困難になりかねません。

だからこそ私たちは、例年通りの単なる販促キャンペーンに留まるのではなく、危機が限界点へと達しつつある「今」この瞬間に、これまで築き上げてきた乳業3社の共同戦線をさらに強固なものへ深化させる決断をいたしました。そして、個社の利益や競争を超え、地域を支える応援の輪を異業種へと広げていく――その次なる挑戦へ踏み出します。

車社会の島根だからこそ実現した、異業種連携の意義

この深刻な危機を乗り越えるため、昨年6月に島根県牛乳普及協会と島根トヨペット株式会社の間で「島根県産牛乳普及に関する協定」を締結しました。公共交通機関が限られ、日々の移動を自動車に頼る割合が高い島根県において、多くの人に島根県産の牛乳を飲んでもらうことで、いつまでも元気に車を運転してもらいたいという島根トヨペットの地域貢献への思いをカタチにしたものです。

高齢ドライバーの健康増進やフレイル予防を促すため、島根トヨペットの店舗ネットワークを通じて地産地消の重要性を広く発信し、地元を元気にすることを目指します。民間企業が一体となったこの新しい持続可能な地域応援モデルの象徴として、今回の特別記念セットも、島根トヨペットとのコラボパッケージにてお届けいたします。

ご利用条件

島根県産牛乳普及に関する協定お得な詰合せセットを数量限定で販売！- 島根県で乳業を営む3社自慢の逸品をまとめてご購入いただけます- 2026年6月1日(月)から2026年6月28日(日)までの期間限定開催- 先着500名様限定で【送料無料】数に限りがございますので、お買い求めの際はお早めに！- 本キャンペーンに適用される商品のご購入は、弊社別商品と同梱をいたしかねますので、ご了承ください

しまねの乳製品ぎゅうぎゅうセット

しまねの乳製品ぎゅうぎゅうセット

※配送に関する注意

- 配送日指定は承れません- 注文受付期間- - 1回目：6月1日（月） ～ 6月7日（日）まで- - 2回目：6月1日（月） ～ 6月21日（日）まで- 到着予定日- - 1回目：6月13日（土） ～ 6月15日（月）中にお届けのご予定です。6月12日（金）出荷予定- - 2回目：6月27日（土） ～ 6月29日（月）中にお届けのご予定です。6月26日（金）出荷予定

定番の味をじっくり楽しみたい方におすすめ！しまねの乳製品ぎゅうぎゅうセット

厳選されたコロンビア豆を使用した香り高い「クボタコーヒー牛乳」、生乳本来の味を楽しめる「石見の朝ヨーグルト」、コクとクリーミーさが魅力の「ピュアパック農協3.5牛乳」、やさしい酸味と控えめな甘さの「中酪出雲ヨーグルト」、濃厚なコクと甘みが絶妙な「木次ミルクのプリン」が含まれています。「木次パスチャライズ牛乳」は、低温殺菌で牛乳本来の栄養と風味をしっかり保った、サラリとした口当たりの風味豊かな牛乳。

すべてに島根の自然と生産者の愛情が詰まっています。新鮮な生乳を使用し、大人から子どもまで楽しめる味わいです。おなかに優しく、健康をサポートしてくれるので、家族で楽しむのにぴったりです。ぜひ、この機会に島根の恵みを存分に味わい、心と体を満たしてください。

ご購入はこちらから ▶ https://kisuki-milk.ocnk.net/product/260

しまねの牛乳ワクワクごくごくセット

しまねの牛乳ワクワクごくごくセット

※配送に関する注意

- 配送日指定は承れません- 注文受付期間- - 1回目：6月1日（月）～ 6月14日（日）まで- - 2回目：6月1日（月）～ 6月28日（日）まで- 到着予定日- - 1回目：6月20日（土） ～ 6月22日（月）中にお届けのご予定です。6月19日（金）出荷予定- - 2回目：7月4日（土） ～ 7月6日（月）中にお届けのご予定です。7月3日（金）出荷予定

島根県の自然に恵まれた環境で育まれた、6つの乳製品を一度に楽しめる特別なセットしまねの牛乳ワクワクごくごくセット

「クボタ牛乳」は、石見の新鮮な生乳を使用した成分無調整牛乳で、生乳本来のほのかな甘さとコクをそのまま楽しめます。「クボタコーヒー」は、厳選されたコロンビア豆を使用したネルドリップコーヒーと新鮮な生乳が絶妙にマッチした香り高いコーヒー牛乳です。

「中酪おいしいフルーツ」は、りんご、オレンジ、パインアップル、みかんの果汁を加えた爽やかでやさしい口当たりのフルーツ牛乳。懐かしい味わいが魅力です。「出雲飲むヨーグルト」は、安定剤・香料不使用で、なめらかでコクのある生乳の味が楽しめる飲むヨーグルト。酸味は抑えられ、自然な甘い香りが広がります。

「木次パスチャライズ牛乳」は、低温殺菌で牛乳本来の栄養と風味をしっかり保った、サラリとした口当たりの風味豊かな牛乳。「木次ブラウンスイス牛乳」は、一年中放牧されたブラウンスイス牛の生乳を使用し、自然の恵みをそのまま感じられるさっぱりしつつも濃厚な味わいです。

どれも自然な恵みと農家のこだわりが詰まった逸品です。家族で楽しめる、この「しまねのワクワクごくごくセット」をぜひお試しください。健康的で美味しい毎日をサポートする贅沢なひとときをお届けします。

ご購入はこちらから ▶ https://kisuki-milk.ocnk.net/product/261

飲んで元気、地元も元気、しまねの牛乳！キャンペーン参加事業者

有限会社クボタ牛乳有限会社クボタ牛乳

クボタ牛乳は1914年（大正3年）の創業以来、島根県石見（いわみ）地方の新鮮で良質な生乳を使用して製造された牛乳・乳製品を日々提供しております。

私たちは一人でも多くのお客様に島根のおいしい牛乳を飲んでいただきたいという強い思いと、お客様に対する感謝の気持ちをもって毎日心を込めて「安心・安全な商品づくり」に取り組んでおります。

島根中酪株式会社島根中酪株式会社

出雲地域を中心に事業を展開していた島根県中央酪農農業組合連合会を前身に、酪農振興や地産地消による乳業事業に特化した組織に再編し、平成29年4月に島根中酪株式会社として発足しました。

島根中酪株式会社では「安全・品質・迅速」を基本に、地域の農家で生産された生乳を使い、安心で新鮮なおいしい牛乳・乳製品をお届けします。また、牛乳を通じて、社会的責任を果たすとともに、地域の暮らしを応援します。

木次乳業有限会社木次乳業有限会社

「食べるということ」は、地球上の生物のいのちをいただくこと。これが創業者佐藤忠吉の口ぐせです。

一般に旬の食べ物は栄養価が高く、季節に応じて体調を整える作用を持つといわれます。たとえば夏野菜には体を冷やす働き、冬野菜には体を暖める働きがあり、夏・冬逆転して食べては、栄養や効能も無駄になる。

私たちは基本的には、日本に古くからある知恵に学び、地域の気候風土にあった食品生産をしていきたいと考えています。（https://kisuki-milk.ocnk.net/）

【キャンペーンお問い合わせ先】

木次乳業有限会社

担当：安部

電話：0854-42-0445