『究極の出汁』の箱根おでん＆お出汁茶漬けを地元名産のお酒と共に楽しむ食事処「金乃出汁 笙」6月5日（金）グランドオープン

株式会社 金乃竹箱根の新名物 ”箱根おでん”イメージ

神奈川県 箱根で旅館5店舗・飲食店3店舗を運営する株式会社金乃竹（本社：神奈川県箱根町 代表取締役社長：八幡 正昭 以下、金乃竹）は、2026年6月5日（金）、神奈川県箱根町の箱根湯本駅徒歩6分の「Hotel 坐樂閑」1階に、日本伝統の“出汁”の旨味を極限まで引き出した料理を提供する食事処「金乃出汁 笙」をオープンいたします。

旅館を運営する同社ならではのおもてなしと、厳選素材の旨味を活かしたこだわりの和食をご用意。散策の合間に立ち寄れるランチ利用だけでなく、周辺の飲食店が比較的早く閉まる箱根湯本エリアにおいて、夜22時まで食事やお酒を楽しめる利便性の高いスポットとしても、終日異なるシーンで利用可能です。ホテル館内という立地を活かし、湯上がりにふらりと立ち寄れる気軽な食事処として、国内外の観光客や周辺ホテルへの宿泊客に向けて新たな選択肢を提案します。

｜「箱根の夜」に温かい灯りを。私たちがこの店に込めた想い

箱根湯本周辺は夕方に閉まる飲食店が多く、「夜遅くにお酒や食事を楽しめる場所が少ない」という観光客の声が多く聞かれました。「せっかくの箱根の夜を諦めてほしくない。1日の終わりまで旅の贅沢な余韻に浸ってほしい」という想いから、当店は夜22時まで営業し、夜の箱根をゆったり楽しむ受け皿となります。

外観イメージ

当店の味の根幹は、箱根の豊かな湧き水と「厳選かつお節」が織りなす究極の「金乃出汁（きんのだし）」です。この出汁は単に飲むスープではなく、地域の素晴らしい食材の旨味を最大限に引き立てるために誕生しました。

昼は、炊きたてのご飯と地産食材に熱々の出汁を注ぐ「お出汁茶漬け御膳」で特別なランチを。夜は、出汁が限界まで染み込んだ「箱根おでん」や小田原の名産をつまみにお酒を嗜む贅沢な時間を。時間帯を問わず最高の一杯に出会える「出汁処」として、箱根湯本の新たな食文化を発信してまいります。

｜厳選した地産食材を引き立てる、出汁が主役の豊富なラインナップ

当店では、ランチ・ディナーの時間帯を問わず、自慢の出汁を余すことなく堪能できるメニューを揃えています。箱根散策の合間の贅沢なランチとしても、旅の夜を締めくくる一杯のお供としても、シーンに合わせていつでもお愉しみいただけます。

・出汁を注いだ瞬間に香りが弾く「お出汁茶漬け」

炊き立てのご飯に、熱々のかつお出汁を注いで仕上げる「お出汁茶漬け」。

ランチタイムには、「鯛茶漬け」「湘南しらすと小田原十郎梅の茶漬け」「炙り明太子茶漬け」を、季節の小鉢とともに愉しめる華やかな御膳としてご提供いたします。

ディナータイムには、単品のお出汁茶漬けとしてご用意。定番の3種に加え、「焼き鮭」や「焼きおにぎり」など、夜のひとときを締めくくる一杯としてもお愉しみいただけます。

目の前で広がるかつお出汁の豊かな香りとともに、箱根の夜にほっとほどける時間をお届けします。

・「金乃出汁」が限界まで染み込んだ、こだわりの「箱根おでん」

・ランチ：3,300円（税込）［各限定10食］ ・ディナー：2,200円（税込／単品）

厳選したかつお節の旨味を丁寧に重ねた、当店自慢の「金乃出汁（きんのだし）」をじっくりと染み込ませた特製おでん。

箱根の自然薯を使用した巾着や生麩、湯葉、小田原の練り物など、地元食材を活かした逸品に加え、「鶏トマト」といった趣向を凝らした変わり種もご用意しております。

一品ごとに異なる素材の旨味と、滋味深い出汁が織りなす味わいは、お酒との相性も格別。

湯気とともに広がる香りに包まれながら、箱根の夜をゆったりとお愉しみください。

・出汁が溢れる「出汁巻き玉子」や、小田原が誇る名産も充実

各種 一律550円（税込）

ディナータイム限定で、自慢の出汁を贅沢に閉じ込め、ふんわりと焼き上げる「出汁巻き卵」をはじめ、小田原名産の旨味あふれる「干物」や、老舗の「かまぼこ」など、お酒とともに愉しめる逸品料理を豊富にご用意しております。

さらに、食後には特製からしソースを添えたバニラアイスなど、ひと味違う甘味もご堪能いただけます。

出汁巻き玉子1,320円（税込）

｜湯上がりに“ふらり”と立ち寄れる利便性と、箱根の「滞在型観光」への貢献

当店は「Hotel 坐樂閑」1階に位置しているため、館内の宿泊客はもちろん、周辺の宿に素泊まりしているお客様も、湯上がりにふらりと立ち寄れる気軽さが魅力です。出汁の温かさに包まれながら、「あぁ、今日の旅も楽しかったな」と、心も身体もじんわりほどける至福のひとときをお届けします。

また、当店が夜の明かりを灯し続けることで、箱根湯本エリアにおける「夜の観光・飲食コンテンツ」の拡充に大きく貢献します。一過性の観光に留まらず、地域全体で宿泊・滞在を楽しんでもらえるような「滞在型観光」を促進し、箱根の夜に新たな賑わいを生み出す地域活性化の架け橋となることを目指してまいります。

｜店舗概要

店名：金乃出汁 笙

オープン日：2026年6月5日（金）

住所：神奈川県足柄下郡箱根町湯本642-1

アクセス：箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より徒歩6分

営業時間：

・ランチ：11:30～15:00（L.O14:30)

・ディナー：17:00～22:00（L.O21:15)

定休日：水・木曜日 ※7月以降は月・火曜日が定休日となります

席数：カウンター11席、テーブル10席

金乃出汁 笙 公式HP :https://kinnotake-resorts.com/restaurant-odashiyasho/?utm_source=newsrelease06022026

｜自由な観光をサポートする素泊まりホテル「Hotel 坐樂閑」

箱根湯本駅から徒歩6分に位置する、旅館スタイルの和モダンホテル「Hotel 坐樂閑」。

“陰翳礼讃”をコンセプトに、光と影が織りなす静謐な空間で、自由な素泊まりステイをお愉しみいただけます。

チェックイン17時／チェックアウト13時のゆとりある滞在時間により、旅のスタイルに合わせて、自分らしい箱根時間をお過ごしください。

Hotel 坐樂閑 公式HP :https://kinnotake-resorts.com/zagakukan/?utm_source=newsrelease06022026

｜金乃竹リゾートについて

金乃竹リゾートは、1947年に神奈川県箱根町仙石原で最初の温泉旅館を開業いたしました。1999年には、当時ではまだ珍しい貸切露天風呂による「非日常」を通して、温泉旅館の新たな楽しみ方と価値を創出してまいりました。現在は、5つの旅館施設と3つの飲食店の事業を展開するとともに、新規事業であるクラフトビールなどの多角化や、これまでのターゲットを変えた新たな旅館施設の開業など、ポートフォリオの構築を進めています。これにより、外部環境の変化に対応して持続的な成長を目指します。

金乃竹リゾート 公式HP :https://kinnotake-resorts.com/?utm_source=newsrelease06022026