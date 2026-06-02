【不二家】サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージしたコラボチョコレートが期間限定で登場！ 「サーティワンチョコレート（クッキーアンドクリーム風味）」

■冷やしてもおいしい！ 定番・人気のクッキーアンドクリームのコラボチョコ

株式会社不二家

不二家より、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージしたチョコレートの第3弾を発売します。「チョコレートミント」、「ポッピングシャワー」に続き、今回は「クッキーアンドクリーム」をイメージしたチョコレートが期間限定で登場します。冷やしてもおいしい、暑い時期にも食べやすい一口サイズのチョコレートです。

「サーティワンチョコレート（クッキーアンドクリーム風味）」パッケージ

【特長】

・サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「クッキーアンドクリーム」をイメージし、まろやかなバニラ風味の生地にココアビスケットを混ぜ込んだ一口サイズのチョコレート

・暑い時期に冷蔵庫などで冷やして食べると、よりおいしく楽しめる

「サーティワンチョコレート（クッキーアンドクリーム風味）」チョコレートイメージ

商品名 「サーティワンチョコレート（クッキーアンドクリーム風味）」

発売日 2026年6月9日（火）全国発売

中味仕様 準チョコレート菓子

表示内容量 12粒

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555269016

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/