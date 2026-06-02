夏限定で出会える涼やかな果実の誘惑　【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティー

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営するレストラン、大井町トラックス内「The TAILOR YARD MAIN DINING（ザ テーラーヤード メインダイニング）」ほか5店舗にて、【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティーを期間限定で提供いたします。ふたつのフルーツの魅力を引き出した、この夏限定のスイーツをお楽しみください。

季節ごとの旬に合わせてご提供するアフタヌーンティー。2026年7月～8月は【桃×シャインマスカット】をテーマに、各店舗の個性を活かしたスイーツやセイボリーをご用意いたしました。芳醇な香りの桃と、みずみずしいシャインマスカット、それぞれの果実感を楽しめる味わいです。外の暑さを忘れ、自分を慈しむ涼やかなひとときをお過ごしください。

【大井町】The TAILOR YARD MAIN DINING（ザ テーラーヤード メインダイニング）

2026年3月28日にオープンした大井町駅トラックス口直結のレストラン。眼下に広がる「車両基地」のパノラマビューとヨーロッパの食堂車を思わせる空間で、まるで鉄道旅のような時間を提供します。自家製スイーツやセイボリーとともに、ロンネフェルトの紅茶などをフリードリンクでお楽しみください。

〈おすすめメニュー〉

■マドレーヌエルダーフラワーアイシング

バニラとレモンが香るマドレーヌに、エルダーフラワーの華やかなアイシングをまとわせました。

■シャインマスカットのショートケーキ

ふんわりスポンジと軽やかなクリームに、シャインマスカットのジューシーな甘さを重ねたグラスデザートです。

■ヨーグルトムースと桃のジュレ

優しい酸味のヨーグルトムースに、桃とライチのジュレをグラデーションに仕立てた一品。軽やかで涼しげな余韻を楽しめます。

〈店舗情報〉

〒140-0005 東京都品川区広町2-1-3 ホテルメトロポリタン大井町トラックス 5階

ご予約はこちら :https://tailor-yard.com/

【提供期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【提供時間】14:00～17:00（最終入店15:30）

【料金】平日 \4,700/土日祝日 \5,000（税・サービス料込）

【内容】パフェ1種、スイーツ8種、スコーン１種、セイボリー6種、季節のウェルカムドリンク、紅茶8種、カフェ・ソフトドリンク6種

店舗別の内容

・川越薪火料理 in the park

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 2階

https://www.tablecheck.com/shops/inthepark/reserve?menu_lists=69a93116dae265bbbea638ed

豊かな自然の中で大切に栽培された「TEARTH」の紅茶や川越茶とともに、地元素材を使用した季節替わりのスイーツやセイボリーをご賞味いただけます。ご家族やご友人との素敵なティータイムを心ゆくまでお過ごしください。

【提供時間】平日 13:30～15:00（最終入店13:30）

土日祝 14:00～17:00（最終入店15:00）

【料金】\2,400/個室確約 \2,900（税・サービス料込）

【内容】スイーツ5種、セイボリー3種、季節のノンアルコールカクテル、「TEARTH」紅茶6種、川越茶4種、カフェ5種、ソフトドリンク7種

※ディナータイムに薪火料理×スイーツをお楽しみいただけるハイティープランもご用意。

・THE PENTHOUSE with weekend terrace（ザ ペントハウス ウィズ ウィークエンド テラス）

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア 36階

https://www.tablecheck.com/shops/penthouse/reserve?menu_lists=69a92fa388ef4f34d8a63837

豊洲36階の開放的な空間とともに、豊富な自家製スイーツと豊洲直送の素材を使用したセイボリーで、贅沢なひとときをご堪能ください。

【提供時間】14:00～17:00（最終入店15:00）

【料金】平日 \4,800～ / 土日祝 \5,000～（税・サービス料込）

【内容】スイーツ10種、スコーン1種、セイボリー5種、アルコール3種、紅茶12種、カフェ

※ディナータイムにハイティープランもご用意。

・RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE（レストランルーク ウィズ スカイラウンジ）

〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加ガーデン 47階

https://www.tablecheck.com/shops/restaurant-luke/reserve?menu_lists=697c2273ab42cd121808f740

スパークリングワインや香り高いロンネフェルト紅茶など選べるドリンクをご用意。季節を感じるスイーツ＆セイボリーとともにお召し上がりください。地上221mから東京タワーとスカイツリーを一望できる絶景が特別なひとときを演出します。

【提供時間】平日 11:30～16:00（最終入店14:00）

土日祝 11:30～15:00（最終入店12:30）

【料金】平日 \5,500/土日祝日 \6,000（税・サービス料込）

【内容】スイーツ10種、スコーン1種、セイボリー5種、ウェルカムドリンク「ミント香るアイスピーチティー」、カフェ3種、紅茶13種、アルコール3種

・現代里山料理 ZEN HOUSE

〒104-0061 東京都中央区銀座5-11-1 ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京 B1

https://www.tablecheck.com/shops/satoyama-zenhouse/reserve?menu_lists=69a92eced6f77eb7f813d294

意匠を凝らした和洋様々なスイーツに加え、いなり寿司などご飯ものもセットに。ロンネフェルトの紅茶や宇治茶、知覧茶など、各種ドリンクとのペアリングもご堪能ください。

【提供時間】月～金 11:30～17:00（最終入店15:00）

土・日 15:00～17:00（最終入店15:00）

【料金】平日 \4,000～/休日 \4,200～（税・サービス料込）

【内容】スイーツ8種、パフェ1種、セイボリー4種、ウェルカムドリンク「白葡萄和紅茶」、ロンネフェルトの紅茶、氷温熟成コーヒー、煎茶各種 ※ディナータイムにシャンパンなどと一緒にお楽しみいただけるハイティープランもご用意。

・THE Tender HOUSE（ザ テンダーハウス）

〒108-0071 東京都港区白金台4-19-16

https://www.tablecheck.com/shops/tender-house-dining/reserve?menu_lists=691a8d9fc3fc7e4c6e855c8a

種類豊富なスイーツ＆セイボリーとともに、ドバイ7つ星ホテルで提供されているロンネフェルトの紅茶をフリーでお楽しみいただけます。白金台にあるモダンスタイリッシュな店内で、ゆったりとお過ごしください。

【提供時間】月～金 14:00～17:00（最終入店15:00）

土・日 15:00～17:00（最終入店15:00）

【料金】平日 \3,980/土日祝日 \4,500（税・サービス料込）

【内容】スイーツ8種、スコーン2種、セイボリー4種、ウェルカムドリンク「ベリーニ ヴェルジネ」、ロンネフェルト社の紅茶6種、佐賀県副島園の日本茶3種、コーヒー、カフェラテ

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

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