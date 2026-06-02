8/1(土）第48回芦屋サマーカーニバル 花火大会鑑賞クルーズ「泡の会」フランチャコルタ三部作Episopde IIをboh boh KOBEで開催。

早駒運輸株式会社

2026年8月1日（土）、神戸港を運航する観光船boh boh KOBE船上で『第48回芦屋サマーカーニバル花火大会鑑賞クルーズ「泡の会」フランチャコルタ三部作Episode II』を開催いたします。

未来の泡とも称される「カ・デル・ボスコ」がフリーフローで楽しめ、肉料理に拘った隠れ家ビストロ「離の宴」をはじめとした有名店からシェフが集い、拘りの特別なお料理、泡と花火を神戸港からゆったりと一度にお楽しみいただけるイベントとなっています。

boh boh KOBEが贈る夏の風物詩「泡の会」。

未来の泡とも称される「カ・デル・ボスコ」とお料理、泡と花火が織りなす華麗な世界へ誘います。

フランチャコルタはイタリアではもちろん、日本でも注目されており、”淑女の泡”とも称される

リッチでエレガントな口当たりが特徴的です。ワインの歴史3000年を誇るイタリアにおいて、フランチャコルタの歴史はまだ半世紀ほどですが、そんな中2008年に鮮烈なデビューを果たした「フランチャコルタ」ー常識にとらわれない革新性と洗練された美意識を兼ね備え、現在へと続くフランチャコルタの火付け役となったことで知られており、そのきめ細やかな泡立ちが魅力です。

また今回のEpisode IIではスペシャリテとして、ヴィンテージコレクション ドサージュ・ゼロ・ノアールをご用意。熟した果実の厚みと長期熟成による香ばしさが魅力の”大人のラグジュアリー・スパークリング”をぜひお楽しみください。

今年も6リットルのマチュザレムが登場予定。

お料理は神戸・水道橋筋商店街にて長きに渡り愛される肉料理に拘った隠れ家ビストロ「離の宴」より山本耕資シェフと山本真稔シェフ、山本シェフが懇意にされている「Pizzeria RICCA」松本シェフ、「Pas a pas」小柳シェフ、「蠱惑」楠田シェフをお迎えし、特選黒毛和牛ステーキの他、フランチャコルタとの至高のペアリングをお楽しみいただけます。

さらに、三國清三シェフのお店でパティシエ勤務の後、料理研究家の藤野真紀子氏のアシスタントやクッキングスクール講師、Puff collectionカフェでの調理などを務め、現在は料理教室主催や雑誌のフードコーディネートなどに携わる斉木千春シェフにスイーツを全面監修いただき、素材の魅力を丁寧に引き出した繊細な味わいと、見た目にも華やかなスイーツをぜひご堪能ください。

第47回芦屋サマーカーニバルの花火の様子

boh boh KOBEでは神戸の街並みをはじめ、美しい六甲山系、日本一飛行機に近いスカイデッキから大迫力の離発着シーンをご覧いただけます。潮風感じるタラソセラピーや、打ち上げ花火に合わせて航行し、船上より花火をご覧いただけるのも魅力。未来の泡「カ・デル・ボスコ」と特別なお料理、泡と花火が織りなす『泡の会』で一夜限りの感動体験を。

【第48回芦屋サマーカーニバル 花火大会鑑賞クルーズ「泡の会」フランチャコルタ三部作Episode II】

日時：2026年8月1日（日）17時45分開宴 21時00分終宴

（16時30分受付開始/サロンOPEN 17時30分乗船開始 18時30分出航 21時00分着岸）

料金：大人 32,000円（税込価格35,200円） 小人 22,000円（税込価格24,200円）※20歳未満の方

定員：80名

※本イベントは事前予約・入金制です。※わんちゃんのご乗船はいただけません、ご了承ください。

上記QRコードよりご予約いただけます。

詳細を見る :http://www.kobe-seabus.com/

早駒運輸（株）

開催場所：神戸リゾートクルーズ boh boh KOBE

（神戸市中央区波止場町7-1 中突堤中央ターミナル5番のりば）

【電車】

JR「元町駅」より徒歩約15分

JR「神戸駅」より徒歩約13分

お問い合わせ先：神戸シーバス 0120-370-764（9：00～18：30）