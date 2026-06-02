ORIGAMI JDM、イベントで完売が続いた 日本の伝統美「裏勝り」を宿したカスタムステアリング3種を6月5日よりオンライン数量限定販売開始！

株式会社Harete夜桜-YOZAKURA- ステアリング背面の桜の蒔絵

自動車向けカスタムパーツブランド「ORIGAMI JDM」（運営：株式会社Harete、本社：東京都千代田区外神田、代表取締役：増山 涼夕）は、各モーターイベントや実店舗で反響を集めているステアリングシリーズ『夜桜 -YOZAKURA-』『麻影 -ASAKAGE-』『操麻 -SOUMA-』のオンライン販売を、2026年6月5日（金）18:00より公式オンラインストアにて開始いたします。

オンラインストアはこちら :https://www.origami-jdm.com/onlineshop

夜桜-YOZAKURA- 操麻-SOUMA- プロモーションAVA FESTA 2026 出店の様子

ORIGAMI JDM は、日本の美意識とカーカルチャーを掛け合わせ、車を愛する人の所有欲を満たすプロダクトづくりを目指しています。今回、イベントや実店舗で多くの反響をいただいたステアリングシリーズを、全国のファンの皆さまにお届けできることを大変嬉しく思います。

※本製品は、生産本数が上限に達し次第販売終了となる数量限定モデルです。

◆ イベントや実店舗で反響を集めた人気ステアリングが、ついにオンライン販売へ ◆

ORIGAMI JDM 新シリーズのステアリングは、2026年の「R34フェスティバル（34祭り）」でのリリースを皮切りに、出展イベントで完売が相次いだ人気アイテムです。

ユーザー提供写真AVA FESTA 2026 出店の様子R34FESTIVAL 2026 出店の様子R34FESTIVAL 2026 出店の様子

また、秋葉原のカルチャー発信拠点「SEEK BASE」内の実店舗でも品薄状態が続いており、SNSでも多くの反響を集めています。

これまでイベント会場や実店舗での販売が中心でしたが、全国のファンから寄せられたオンライン販売への要望を受け、このたび公式オンラインストアでの販売を開始いたします。

◆ 日本の美学「裏勝り」を現代のカーカルチャーへ ◆

秋葉原SEEKBASE（ARM）実店舗の写真秋葉原SEEKBASE（ARM）実店舗の写真秋葉原SEEKBASE（ARM）実店舗の写真

ORIGAMI JDM のステアリングは、江戸時代から伝わる日本の美学「裏勝り」に着想を得てデザインされています。

裏勝り羽織

「裏勝り」とは、表地を控えめにしながら、裏地にこそ贅を尽くす日本独自の美意識です。ORIGAMI JDM ではこの思想を、現代の自動車カルチャーに落とし込み、ドライバーの目に常に触れる表面だけでなく、背面のデザインにまでこだわりました。

ステアリング背面の桜の蒔絵背面のプレート風呂敷に包んで届けします※カーボンステアリング限定麻の葉模様が特徴の表面

見えない部分にまで美意識を宿すことで、単なるカスタムパーツではなく、所有する喜びを感じられるプロダクトを目指しています。

また、金属製のブランドロゴとデザイナー名を刻印した専用プレートを配置し、細部までブランドの世界観を表現しています。

プロダクトラインナップ

1. フルカーボンステアリング『夜桜 -YOZAKURA-』

重量約450gを実現した、超軽量フルカーボンモデルです。 軽量性と高剛性を両立し、シビアなハンドリングにも応える仕様に仕上げました。

カーボン特有の美しい織り目に加え、背面には桜の意匠を配置。走行時にも停車時にも、ORIGAMI JDM ならではの美学と高揚感を感じられるモデルです。

外径 : 34φ

高さ : 90mm(全体)

70mmディープ(ステアリング中心からボルト位置まで)

太さ : 35mm

重さ : 約450g

ピッチ : momoピッチ

価格：85,000円（税込）

夜桜 -YOZAKURA-2. フルカーボンステアリング『麻影 -ASAKAGE-』

『夜桜 -YOZAKURA-』と同じく、重量約450gを実現した超軽量フルカーボンモデルです。

表面には筆記体で OrigamiJDM のロゴを配置。裏面には、ORIGAMI JDM の象徴的なモチーフである麻の葉模様をあしらい、落ち着きのある大人な車内空間を演出します。

外径 : 34φ

高さ : 90mm(全体)

70mmディープ(ステアリング中心からボルト位置まで)

太さ : 35mm

重さ : 約450g

ピッチ : momoピッチ

価格：85,000円（税込）

麻影 -ASAKAGE-3. フラットステアリング『操麻 -SOUMA-』

シックで洗練された内装にも合わせやすいフラットタイプのステアリングです。

装飾カラーは、落ち着いた印象の「黒 -KURO-」と、ワンポイントのアクセントが上品に輝く「銀 -GIN-」の2色展開。デザイン性だけでなく、操作性にもこだわったモデルです。

素材. : アルミ/レザー

外径 : 33.5φ

高さ : 42mm(全体)

20mmディープ(ステアリング中心からボルト位置まで)

太さ : 35mm

重さ : 約850g

ピッチ : momoピッチ

価格：35,000円（税込）

ORIGAMI JDM のブランド展開

操麻 -SOUMA-GIN操麻 -SOUMA-KURO

ORIGAMI JDM は、カーカスタムカルチャーを軸に、自動車向けカスタムパーツ、アパレル、イベント出展、SNSでの発信など、多角的にブランド展開を行っています。

今年度は、秋葉原の大型サイネージへの広告掲出や、SNSを活用したブランド発信を強化。さらに、「GenkiRacingProject」の公式車両デザイン、施工を担当するなど、モータースポーツおよびカーカスタムシーンにおいて存在感を高めています。

GenkiRacingProject 迅帝メガーヌORIGAMI JDM デモカーR34 イベントプロモーションの様子秋葉原中央通りでのデジタルサイネージ広告

今後もORIGAMI JDM は、日本の美意識とカーカルチャーを融合させたプロダクトを通じて、国内外の自動車ファンに新たな価値を届けてまいります。

▪販売概要

発売日時：2026年6月5日（金）18:00～

販売場所：ORIGAMI JDM 公式オンラインストア https://www.origami-jdm.com/onlineshop

注意事項： 生産本数が上限に達し次第、販売終了となります。 実店舗での在庫状況とは異なる場合があります。 装着には車種に適合するステアリングボス等が別途必要となる場合があります。

保安基準・車検適合については、装着車両や仕様により異なる場合があります。

ご購入前に必ず適合をご確認ください。

夜桜-YOZAKURA-操麻-SOUMA-

▪関連リンク・公式SNS

公式WEBサイト： https://www.origami-jdm.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/origamijdm

公式X： https://x.com/origamijdm

▪実店舗所在地

〒101-0022

東京都千代田区神田練塀町１３－１

SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE AkibaRobolaboMeetup 内

▪本件に関する報道関係者（代理店含む）からのお問い合わせ先

株式会社Harete ORIGAMI JDM 広報担当

メールアドレス：info@origami-jdm.email