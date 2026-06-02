＜調査事例＞若年層の利用プロセスを可視化し施策に活用。エクシングと定量×定性調査でカスタマージャーニーを明確に。

株式会社テスティー

リサーチ事業・プロモーション事業・マーケティング事業を展開する株式会社テスティー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：服部峻介）は、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシング（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：水谷靖）と共同で、若年層に対するアンケート調査を実施しました。

若年層のカラオケ利用実態を来店動機～リピートまでのプロセスごとに定量・定性調査を用いて分析することでカスタマージャーニーを明確にし、仮説検証や施策立案にデータを活用した事例をご紹介します。

事例インタビュー記事 :https://lab.testee.co/?p=17582&preview=1&_ppp=020f7cef50

調査実施の背景

エクシングは業界トップの楽曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」を展開しています。歌う楽しさを追求し続けるだけでなく、ライブ・ビューイングやアニメ・映画をはじめとした、観て楽しめるコンテンツを提供することで、カラオケルームに新たなエンタテイメント空間としての価値創造を目指しています。

現代は情報収集のフラット化により、世代による音楽の好みの差が薄れつつあります。

そのため、単なる年代区切りではなく「興味関心や属する界隈」を軸にした新たなターゲット設定のアプローチを模索していました。

その中で浮上した「若年層は機種のブランドや機能へのこだわりが薄いのではないか」という仮説は、これまでの【ブランド・機能訴求】という従来手法の限界を示唆するものであり、彼らがカラオケ空間に求める本質的な価値をデータによって明らかにする必要がありました。

実態を捉えづらい若年層に対し、高い機動力とフットワークの軽さでリアルタイムな声をキャッチできるテスティーの強みを活かし、今回の仮説検証および共同調査の実施へと至りました。

調査を実施した結果

＜調査目的＞- 若年層がカラオケに求める価値を明らかにする- その価値を伝わりやすく訴求する手法を発見する＜調査前に抱えていた課題感＞- 若年層にとってカラオケそのものに求められる「体験的価値」や「機能的価値」は何なのかを明らかにしたい- 「体験的価値」や「機能的価値」をどのように訴求・発信したらターゲットに伝わるのか、ヒントを得たい＜調査内容＞

若年層のカラオケ利用に至るまでの感情やタッチポイント、行動を把握して、カスタマージャーニーマップとして可視化するために、3段階に分けて調査を実施。

- 定量調査｜カラオケに求めるものの仮説発見若年層がどのような瞬間にカラオケに行きたいと思うか（競合サービスはどのようなものか）を定量的に確認し、「カラオケに求める【機能的価値】【情緒的価値】は何か」の具体性を上げる- 定性調査｜カラオケ利用契機から利用までの実態把握若年層がどのようなストーリーでカラオケ利用想起～実際の利用～リピードまでを行っているのかを定性的に確認し、若年層がカラオケに求める価値はなにかの仮説発見を行う- 定量調査｜定量定性調査から導いた仮説の検証定量定性調査で発見した仮説を量的に検証する＜調査の活用＞

今回の調査により、若年層の半数近くが「機種指定をしない」という仮説が裏付けられた一方で、特定の理由で「JOYSOUNDを指定する」層が想定以上に存在するという、競合優位性に繋がる重要な「兆し」と根拠を得ることができました。

また、若年層のカラオケ利用における最大の価値は、具体的な機能訴求よりも「みんなで同じものを盛り上がる」といった世界観や体験にある、というマーケティング戦略の解像度を大きく上げる示唆を得られたことは大きな成果です。

今後は、この調査結果を社内の他部署や開発部門とも連携・共有し、コミュニケーション訴求と機能訴求の両軸でアプローチを考えていく予定です。

アウトプットイメージ

調査内容や今後の展望など、詳細はインタビュー記事をご覧ください。

事例インタビュー記事 :https://lab.testee.co/?p=17582&preview=1&_ppp=020f7cef50

株式会社エクシングについて

業界トップの楽曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」を展開。最新機種「JOYSOUND X1」をフラグシップモデルとし、歌う楽しさを追求し続けるとともに、カラオケルームの新たなエンタテイメント空間としての価値を創造。ライブ・ビューイングやアニメ、映画などをカラオケルームで観て楽しめるサービス「みるハコ」を展開しており、個室空間を活かした多彩なコンテンツ配信を通じて、これまでにないエンタタインメント体験を提供しています。

▶︎株式会社エクシング 公式サイト(https://xing.co.jp/)

株式会社テスティー

リサーチ事業、及び、様々なマーケティング関連の知見を活かして、クライアントのSNSアカウント運用や広告運用のサポートなどを行うプロモーション事業・広告代理事業も行っています。



■会社名 ：株式会社テスティー



■所在地 ：東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F



■設立 ：2024年6月



■代表者 ：代表取締役 服部峻介



■事業内容



リサーチ事業：若年層調査、アプリ調査、市場調査



プロモーション事業：SNSアカウント運用サポート



広告代理事業：自社媒体、主要媒体の広告運用サポート