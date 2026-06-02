元パティシエのスタッフが手がける“見て楽しい・食べておいしい”新スイーツ『ランドセルサブレ』　池田屋実店舗限定で好評販売中

株式会社池田屋

株式会社池田屋（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：長岡和久 以下「池田屋」）は、実店舗限定の商品として、池田屋ランドセルの形をモチーフにしたオリジナル焼き菓子『ランドセルサブレ』の販売を開始しました。

ころんとした愛らしいランドセル型のサブレは、思わず写真を撮りたくなるデザインで、お子さまはもちろん、保護者の方にもお楽しみいただけます。

開発を担当したのは、元パティシエの経歴を持つ池田屋の男性スタッフ。

■ 開発のきっかけとこだわり（スタッフコメント）

「ランドセル選びの思い出を、ご自宅でも楽しんでいただけたら― という想いから、『ランドセルサブレ』を開発しました。

みんなでサブレを食べながら『この色にしたんだよ』と会話が広がったり、ランドセルを買ってくれたおじいちゃん・おばあちゃんへの“ありがとう”と一緒に届けられる、そんな特別なおみやげになってくれたら嬉しいですね。

ランドセル選びの思い出のひとつとして、ぜひご家族でお楽しみください！」

フレーバーは、プレーン・ココア・抹茶・紫芋・ラズベリーの全5種類。

見た目のかわいさはもちろん、お子さまにも安心してお召し上がりいただけるように人工着色料や香料は一切使用しておりません。それぞれ素材本来の色味や風味を活かし、見た目だけでなく味の違いも楽しめるラインナップとなっています。

『ランドセルサブレ』は、池田屋の実店舗限定での販売となります。

ランドセル選びの記念やご来店の思い出として、ここでしか出会えない“特別なおみやげ”を、ぜひ店舗でお手に取ってお楽しみください。

■ 商品概要

商品名：ランドセルサブレ

販売場所：池田屋新宿店、横浜みなとみらい店、静岡店、浜松店、梅田店、福岡天神店※実店舗限定

フレーバー：プレーン／ココア／抹茶／紫芋／ラズベリー

特長：人工着色料・香料不使用

■ 池田屋ランドセルについて

・オンラインショップ

https://www.pikachan.com/

・池田屋ランドセル 全国展示会の開催地域などの詳細

https://www.pikachan.com/exhibition/

※ご予約は、開催日の17日前より上記専用ページにて受付けをいたします （web受付のみ）。

予約専用ページは各会場の詳細ページよりご覧いただけます。