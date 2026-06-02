カナダグース、2026年サマー メインラインコレクションを発表。自然とともに過ごす、夏のエッセンシャルウェア

株式会社カナダグースジャパン着用アイテム：Vantage T-shirt Embroidered / Horizon Rain Jacket / Petra Sunglasses着用アイテム：Almira Polo Stripe / Eclipse Shirt / Rove Jogger着用アイテム：Roam T-shirt Embroidered着用アイテム：Beckley Polo Stripe / Horizon Rain Jacket

軽やかに、自分らしく過ごす夏へ

カナダグースは、軽やかに夏を楽しむためのデイリーウェアを揃えた「2026年サマー メインラインコレクション」を発表します。

オーガニックコットンジャージーやテリー、ピケ素材を使用した本コレクションは、通気性と快適さを兼ね備えた軽やかなレイヤリングが特徴です。大胆なシーズンカラーを取り入れながら、暑さや動き、変化する環境にも柔軟に対応します。上質な素材ならではの美しいフォルムを保ちつつ、日常に自然と溶け込むコレクションです。

着用アイテム：Vantage T-Shirt Embroidered / Merge Pant / Petra Sunglasses着用アイテム：Roam T-shirt Embroidered / Lume Jacket / Flux Short着用アイテム：Wander Crew Embroidered / Horizon Rain Jacket / Lighttrail Pant着用アイテム：Beckley Polo Stripe / Axis Jacket

自然体で過ごす、これからのサマーウェア

夏は、人が自然と外へ出かけたくなる季節です。日が長くなり、人と時間や体験を共有しながら、慌ただしさに追われず過ごしていく。そんな心地よい流れが生まれます。

スピードや効率、自動化が重視される今だからこそ、私たちは本来の感覚や、自分らしく過ごせる心地よさを求めています。

今回のサマー メインラインコレクションは、そうした夏の過ごし方に寄り添うようにデザインしました。軽量で通気性に優れたアイテムは、暑さや動き、変化する環境にも自然になじみ、さまざまなシーンで快適さを支えます。

それぞれの製品は、機械的な発想ではなく、自然の中にある知恵や感覚から着想を得ています。機能性だけを追い求めるのではなく、自然体で心地よく過ごすためのコレクションです。

本コレクションは、2026年6月6日(土)より順次、直営店および公式オンラインストアにて展開します。

※取り扱い商品は店舗により異なります。あらかじめご了承ください。

KEY STYLES

Vantage T-shirt Embroidered

高密度に編み上げたオーガニックコットンジャージーを使用した「ヴァンテージ Tシャツ」。適度な厚みとハリ感、滑らかな表面感を兼ね備えています。全体にツインステッチを施し、美しいシルエットを長く保ちます。

カラー：Chartreuseカラー：Optic White/Glade Greenカラー：Glade GreenBeckley Polo Stripe

時代を超えて愛されるポロシャツの普遍的なシルエットをベースに仕立てた「ベックリー ポロ」。リブ編みの襟とサイドスリットで動きやすさを高めました。柔らかな肌触りと立体感のある風合いが特徴のコットンピケ素材を使用しています。

カラー：Black Lorne Stripeカラー：Green Colbourne StripeRove Full Zip Wordmark / Rove Short Wordmark

オーガニックコットンテリーを使用した「ローヴ フルジップ」。程よい重量感と滑らかな表面感を備えています。全体にツインステッチを施し、型崩れを防ぎながら、ゆったりとしたオーバーサイズシルエットに仕上げました。

リラックス感のあるシルエットが特徴の「ローヴ ショーツ」は、オーガニックコットンテリー素材を使用し、快適な穿き心地と美しいフォルムを両立しています。

カラー：Glade Greenカラー：Glade GreenWander Crew Embroidered / Wander Short Wordmark

「ワンダー クルー」は、滑らかな表面感と適度な厚みを備えたオーガニックコットンテリー素材を使用。リラックスフィットで、日常に自然に溶け込む一着です。

オーガニックコットンテリー素材を使用した「ワンダー ショーツ」は、全体にツインステッチを施し、美しいシルエットを長く保ちます。

カラー：Vibrant Lilacカラー：Vibrant LilacRoam T-shirt Embroidered

「ローム Tシャツ」は、高密度に編み立てたオーガニックコットンジャージーを使用。滑らかな表面感と柔らかな着心地、程よいハリ感を兼ね備えています。

カラー：Optic White/Oxford Navyカラー：Optic White/Vibrant Lilacカラー：Oxford NavyAlmira Polo Stripe

「アルミラ ポロ」は、柔らかな肌触りと立体感のある風合いが特徴のコットンピケ素材を使用。リブ編みの襟とサイドスリットで、快適な動きやすさを実現しました。

サマー アイウェアコレクション

カラー：Lilac Talbot Stripeカラー：Lilac Talbot Stripe

2026年サマー アイウェアコレクションは、都市でもアウトドアでも活躍する汎用性を追求しました。日常使いしやすいデザインに加え、快適性と機能性を兼ね備えています。今シーズンは、「ペトラ サングラス」をはじめ、ウィメンズにフォーカスしたシルエットも展開しています。

Maligne Sunglasses - Low Bridge

「マリーニュ サングラス」は、スタイルと機能性を両立したナビゲーターシェイプ。広いカバー力に加え、ノーズパッドとテンプル内側のラバーパッドが安定したフィット感を実現します。アップデートした「シデリス レンズ」は防汚加工によりメンテナンス性と耐久性が向上し、クリアな視界と優れた色彩表現を叶えます。

カラー：Black/Greyカラー：Dark Havana/GreenCavell Sunglasses

軽量性と耐久性を兼ね備えた「カヴェル サングラス」。新設計の5バレルヒンジやスリムなテンプルを採用し、一日中快適な掛け心地を実現しました。度付きレンズにも対応しています。

カラー：Black/Solid Brownカラー：Havana/Solid Light BrownPetra Sunglasses

「ペトラ サングラス」は、UVプロテクションアイウェアをモダンにアップデート。半透明のテンプルと、グログランのような織りの質感を思わせるストライプ芯が特徴です。度付きレンズへのカスタマイズにも対応しています。

カラー：Orange Havana/Solid Brownカラー：Black/Solid Brownカナダグースについて

カナダグースは、人々の探求心を後押しし、デザイン・機能性・スタイルの限界に挑戦するブランドです。カナダの伝統に着想を得て、高性能なアウターウェアやアパレル、フットウェア、アクセサリーを展開。卓越したクラフトマンシップを追求しつつ、一人ひとりの個性を尊重しています。強靭さと先駆的な精神に根ざし、あらゆる環境で探検者たちが活躍できるよう後押しするとともに、探検者たちが挑む自然環境の保護にも努めます。詳細はカナダグース公式サイト(https://www.canadagoose.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260602)をご覧ください。

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