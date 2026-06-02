イラストと写真を重ねた作品展『画真-絵心カサナル-』新宿 北村写真機店で2026年6月10日(水)～6月28日(日)開催

株式会社UKIYO

株式会社UKIYO（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：柏木 豊）および宝塚大学メディア芸術先端教育開発センター東京は、2026年6月10日（水）から6月28日（日）の19日間にわたり、イラストと写真を重ねた作品展『画真-絵心カサナル-』を新宿北村写真機店ベースメントギャラリーにて開催いたします。

画真キービジュアル

▼『画真』とは

絵”画”と写”真”を組み合わせた造語で、

絵（画）心と真（心）を重ねて写し取る表現を目指したものとなります。

この新たな表現に挑戦するクリエイターに、

稲田航、玖条イチソ、ニリツ、未識魚、refeiaの5名が参加し、

さらにロゴデザインは柊椋が担当いたします。

refeia 出展作

未識魚 出展作

ニリツ 出展作

▼イベント概要

会期：2026年6月10日（水）～6月28日（日）

時間：10:00-21:00 ※北村写真機店営業時間に準ずる

会場：新宿 北村写真機店ベースメントギャラリー

東京都新宿区新宿3丁目26-14 地下1F

入場料：無料

主催：宝塚大学メディア芸術先端教育開発センター東京

企画：中川 譲（宝塚大学）、柏木 豊（UKIYO）

協力：株式会社フラットラボ

公式サイト：https://gashinbu.com/

▼株式会社UKIYOについて

株式会社UKIYOは、イラストレーター、デザイナー、ライター、Vtuberのマネジメントを中心に、サブカルチャーコンテンツをお届けするプロデュースカンパニーです。当社はイシノアツオ、稲田航、玖条イチソ、しらび、ニリツ、柊椋、憂姫はぐれ、といったクリエイターとアライアンスを結んでいます。

HP：https://www.ukiyo.tokyo/