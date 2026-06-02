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本社新社屋「コーポレート棟」建設に伴う地鎮祭の開催
ヤマハ発動機株式会社は、本社新社屋「コーポレート棟」建設に伴う地鎮祭を6月1日に社屋建設予定エリアにて執り行いました。
地鎮祭には、施工会社の株式会社竹中工務店 佐々木正人・取締役会長をはじめ、当社代表取締役社長 設楽元文など約50名が参加し、6月1日から開始される建設工事の安全を祈願しました。
設楽社長は、「本棟では、これまで分散していたコーポレート部門を一拠点に集約することにより、意思決定のさらなる迅速化と組織横断的な連携の深化を図るとともに、新たな働き方への変革を力強く推進してまいります。さらに、サステナビリティおよびダイバーシティを重要な柱として据え、世界中のお客様に感動をお届けする従業員一人ひとりが、誇りと喜び、そしてワクワクを感じながら、その能力を最大限に発揮できる環境の整備を進めてまいります」と述べました。
本棟は2028年春頃の完成を予定しています。