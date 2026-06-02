はしご酒確定！「磯丸水産」と「五の五」が沼津にやってくる！6月4日（木） 16：00 同時オープン♪

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

海鮮居酒屋「磯丸水産」をはじめ多数の飲食店を運営する SFP ホールディングス株式会社（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長： 佐藤誠）は、2026年6月4日（木）に「磯丸水産 沼津南口店」と「五の五沼津南口店」をオープンします。

店舗情報

店舗名：磯丸水産 沼津南口店

住 所：〒410-0801 静岡県沼津市大手町５丁目９－２１ マルトモビル １F

電 話：055-943-5971

営業時間：24時間営業 6月4日（木）16:00~23:00、6月5日（火）11:00~24時間営業

詳細情報：https://isomaru.jp/news/3416/

店舗名：大衆酒場 五の五沼津南口店

住 所：〒410-0801 静岡県沼津市大手町５丁目９－２１ マルトモビル １F

電 話：055-941-6247

営業時間：12:00～翌朝5:00、6月4日（木）16:00~23:00

※お一人様一杯まで、お一人様1,000円（税抜）以上のご飲食が対象、グループ様全員ご注文いただけます。

販売メニューのご紹介（磯丸水産）

★磯丸名物【蟹味噌甲羅焼】599円（税込659円）

【蟹味噌甲羅焼】599円（税込659円）

★磯丸と言えばコレ!! ！【浜焼きセット】2,499円（税込2,749円）

【浜焼きセット】2,499円（税込2,749円）

☆イチ推し！【舟盛り】2,399円（税込2,639円）

【舟盛り】2,399円（税込2,639円）

☆おすすめ！【生本ズワイ蟹の刺身】1,499円（税込1,649円）

【生本ズワイ蟹の刺身】1,499円（税込1,649円）

☆人気！【ひとくち贅沢こぼれ寿司（海ぶどうのせ）】999円（税込1,099円）

販売メニューのご紹介（五の五）

ひとくち贅沢こぼれ寿司（海ぶどうのせ）】999円（税込1,099円）

★名物

【とろとん（酢味噌）】400円（税込440円） 【あげとん（辛みそ）】400円（税込440円）

【とろとん（酢味噌）】400円（税込440円）【あげとん（辛みそ）】400円（税込440円）

名物！【塩もつ煮】480円（税込528円）

名物！【塩もつ煮】480円（税込528円）

お値打ち！【チューリップの唐揚げ（1本）】 おすすめ！【やきとり盛合せ（5本）タレ・塩】

120円（税込132円）※画像は3本 890円（税込979円）※画像は塩

磯丸水産について

【チューリップの唐揚げ（1本）】120円（税込132円）【やきとり盛合せ（5本）タレ・塩】890円（税込979円）

目の前で焼ける楽しさ！名物磯丸焼き！

海辺の磯料理屋の楽しさを、駅前で気軽に体験できる海鮮居酒屋です。

水槽から引き揚げたばかりの活貝や、一番人気の蟹味噌甲羅焼や魚介を目の前で焼きながら楽しめます。新鮮なお刺身や一品料理もご用意しております。丼ぶりや定食も充実した女性のお客様にも人気のお店です！一部店舗でランチ販売やデリバリー、テイクアウトも実施しております。

磯丸水産公式サイト：https://isomaru.jp/

お得に楽しめる公式アプリ

2026年2月末にお得に楽しめる公式アプリをリリースしました！

アプリ会員登録特典のタコさんウィンナー（5個）プレゼントに加え、次回の来店で「おつまみさきいか」もプレゼント！

更に、ランクアップ特典でドリンク1杯無料クーポンも！

是非この機会にご来店ください♪

【磯丸水産公式アプリについて】

詳細：https://isomaru.jp/app_introduction/

アプリダウンロード アプリダウンロード 公式X 公式Instagam

（iPhone用） （Android用）

五の五について

毎日立ち寄りたくなる【大衆酒場】

四の五の言わずに 『五の五』 で決まり！

毎日立ち寄りたくなる、皆さまに明日の活力をお届けする大衆酒場。明るく気軽な雰囲気の店づくりで、ひと手間かけた定番メニューの数々をお楽しみいただけます。

名物の豚足やチューリップの唐揚げ、もつ煮、やきとりなど自慢のメニューを豊富に取り揃えてお待ちしております。

五の五公式サイト：

https://sfpdining.jp/brand/gonogo/

SFPホールディングス株式会社について

◆SFPホールディングス概要◆

日本を豊かにする「食」の専門店集団を目指す

当社は「時流を先見した【こだわり】の限りなき追求」という経営理念のもと、「日本を豊かにする【食】の専門店集団を目指す」というビジョンを掲げ、専門性の高いお店をひとつひとつ丁寧に出店しております。

当社が考える専門店とは料理が専門的であるということにとどまらず、スタッフ全員が料理やサービスに誇りをもち、お客様に喜びと感動を提供することにこだわり続けるお店です。

当社グループは、鮮魚・活貝を名物とする「磯丸水産」、鶏料理をメインとした「おもてなしとりよし」、「鳥良商店」、手間ひまかけた料理をお手頃価格で楽しめる町鮨「とろたく」などの業態を中心に、主に首都圏・関西圏において店舗展開しております。

【会社概要】

社名：SFPホールディングス株式会社

本社所在地：東京都世田谷区玉川二丁目24-7 萩原第二ビル8階

代表取締役：佐藤 誠

事業内容：飲食店の経営

設立： 1984年

ホームページ：https://sfpdining.jp/