「クイズ回答」「キーワード入力」でNFTを配布！顧客接点創出に新しいソリューションが追加しました！

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永 大輔、以下「当社」）は、クイズへの回答およびキーワードの入力をトリガーにNFTを自動配布できる「クイズ・謎解きテンプレート」「キーワード入力テンプレート」の2つを新たに提供開始したことをお知らせします。番組視聴・イベント来場・店頭訪問など多様な接点を参加起点として組み合わせることが可能です。さらに当社のオムニチャネルプラットフォーム「トークングラフマーケター（TGM）」と連携することで、参加データの蓄積・分析・次回施策への活用まで一気通貫で実現します。

■ 背景・開発の経緯

イベント・店舗・Web・SNSなど、企業と顧客の接点は多様化しています。しかし「一度参加してもらっても次につながらない」「施策ごとにデータが分断され、同じ顧客の行動を横断的に把握できない」という課題は依然として残っています。接点は増えているのに、それが継続的な関係づくりに結びつかない--そのような構造的な問題に多くの企業が直面しています。

当社はこうした課題に対し、「接点をつくる→接点を読み解く→接点を活かす」という一連の流れを支えるマーケティングソリューションを提供してきました。ミッション型ロイヤリティプログラムはその中でも「接点をつくる」ソリューションとして、複数の行動ミッションを起点に参加継続・回遊・購買・エンゲージメント向上につなげる役割を担っています。今回追加した2つのテンプレートにより、「理解してもらう（クイズ）」「来た証明をする（キーワード）」という新たな参加起点が加わり、より多彩なキャンペーン設計が可能になります。

■ 新テンプレートの主な特徴

１. クイズテンプレート：理解促進と参加意欲を同時に高める

設問への回答体験を通じて、理解確認・参加促進・特典付与までを一貫して設計できるテンプレートです。正誤判定で達成条件を設定でき、正解後にNFTや特典を付与することで、参加後の次のアクションへの導線を自然に設計できます。

※UIはイメージです

＜主な活用シーン＞

- 商品理解クイズ：新商品やブランド理解を深める施策に活用。クイズ参加をきっかけに関心喚起や参加導線をつくりやすい- イベント・展示会クイズ：会場内の展示やセッション内容と連動した体験設計が可能。参加データを次回案内にも活用できる- 施設・観光ガイドクイズ：クイズを通じて回遊や発見を促し、取得データを周遊施策や特典配布にも展開可能２. キーワード入力テンプレート：あらゆる接点を参加型コンテンツに変える

番組・誌面・ポスター・店頭など各接点に提示したキーワードの入力をきっかけに、参加促進・条件判定・特典付与までを一貫して設計できるテンプレートです。合言葉・視聴キーワード・来場キーワードなどの入力を起点に、参加データの取得と次の施策活用につなげることができます。

※UIはイメージです

＜主な活用シーン＞

■ ミッション型ロイヤリティプログラムとは

- テレビ番組連動：番組内で発表されたキーワードを入力して参加。視聴直後のエンゲージメントを高め、視聴データを次回施策に活用- イベント・来場キーワード：イベント会場で案内されたキーワードで参加。来場者の満足度向上と再来場促進に貢献- 店頭・施設内キーワード：店頭や施設内のポスター・POPのキーワードで参加。購買や体験のきっかけづくりとCRM活用に有効

クイズテンプレートとキーワード入力テンプレートは、当社の「ミッション型ロイヤリティプログラム」のテンプレートとして提供されます。ミッション型ロイヤリティプログラムは、ユーザーの行動をミッション化し、参加のたびにNFTを付与するソリューションです。複数のテンプレートをひとつのストーリーとして束ねることができ、特典連動と再参加導線によって継続的なエンゲージメントを生み出します。

■ 体験デモのご紹介

※UIはイメージです「おすしちゃんと行く！SUSHI線 謎解き乗車の旅」

今回の新テンプレートをわかりやすく体験いただけるデモとして、「おすしちゃん」が案内役を務める謎解き×沿線周遊型デモ「おすしちゃんと行く！SUSHI線 謎解き乗車の旅」を公開します。鉄道沿線での周遊イベントをイメージした設計で、クイズもキーワード入力も両方オフライン（現地参加）で体験できる構成になっています。

おすしちゃんと一緒にSUSHI線に乗り込もう！駅や車内に隠されたクイズと暗号を解き明かしながら沿線を旅する、謎解き乗車の旅が始まる。ミッションクリアで限定NFTをゲット！

体験はこちらから！

左図のQRをカメラで読み込むか、以下のリンクから体験ページを開いてください。

https://liff.line.me/2002004940-e57ppvY7/?distType=loyaltyprogram&campaign=sushitop_nazotoki_pressdemo(https://liff.line.me/2002004940-e57ppvY7/?distType=loyaltyprogram&campaign=sushitop_nazotoki_pressdemo)

- MISSION 1「出発前の腕試し」 （クイズテンプレート）駅構内や車内に掲示されたクイズに挑戦するオフラインミッション。SUSHI線の沿線名所・歴史・文化にまつわるクイズ3問に正解すると「乗車認定NFT」を取得。- MISSION 2「沿線謎解き捜査」 （キーワード入力テンプレート）SUSHI線の各駅・沿線スポットに隠された暗号キーワードを探し出すミッション。駅構内のポスター・観光スポットの看板・参加店舗のPOPなどに隠されたキーワードを入力すると「謎解き完了NFT」を取得。沿線を実際に巡りながら謎を解き明かせ！

（上記デモサイトのため架空の企画です。）

クイズで沿線への興味・理解を深めながら、キーワード収集で実際に駅や観光スポットを巡る--この2つのミッションが組み合わさることで、鉄道会社が取り組む周遊イベントの進化系として、そのままご提案・デモンストレーションにご活用いただけます。デモはどなたでも無料でお試しいただけます。

■ トークングラフマーケター（TGM）との連携でデータを次の施策へ

なお、本テンプレートを含むミッション型ロイヤリティプログラムは、当社のオムニチャネルプラットフォーム「トークングラフマーケター（TGM）」と組み合わせることで、さらなる効果を発揮します。

TGMはウォレットIDを共通キーとして、店舗・アプリ・SNS・レシートなど複数チャネルの行動データを一元管理するソリューションです。クイズへの回答、キーワードの入力、スタンプラリーへの参加、レシートOCRによる購買証明--これらバラバラに見える行動を、同一顧客の連続したストーリーとして捉えることができます。

高額なCDP構築・保守が不要で、個人情報を保持しないプライバシー設計のもと、施策を重ねるほど顧客理解の精度が複利的に向上する新しいマーケティング基盤を提供します。

▼ 漫画で見る、TGMが解決するマーケティングの課題

「データがバラバラで、成果が見えない、次に活かすための分析ができない」--そんなマーケティング担当者のリアルな悩みと、TGMによる解決をストーリー形式で描きました。3分で読めます！

■ 会社概要

SUSHI TOP MARKETINGはNFTの配布と企画に特化した、企業のNFTマーケティングを支援する会社です。アカウントレスでNFTを簡単に受け取れる「NFT Shot」の開発やNFT活用の企画提案などを通し、世の中にNFTを普及させ、トークングラフマーケティングという新しいマーケティング手法を確立しています。

会社HPはこちら

https://www.sushitopmarketing.com/

サービス一覧ページはこちら

https://www.sushitopmarketing.com/service

以上

【リリースに関する問い合わせ先】

SUSHI TOP MARKETING株式会社

Email: sales@sushitopmarketing.com