glafitが神戸市と里地里山再生に関する連携協定を締結

glafit株式会社

glafit株式会社（読み：グラフィット、本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長CEO：鳴海 禎造、以下、glafit ）は、持続可能な里地里山再生に向けた次世代モビリティの活用の実証を行うため、兵庫県・神戸市と連携協定を締結しました。この協定締結をきっかけとして、若い世代など多様な主体が里地里山の保全・再生活動に継続して参画しやすい環境づくりに向けて、さらに取り組んでいきます。

締結の背景

里地里山の保全・再生活動を通じた生物多様性の増進や自然共生社会の促進に向けては、若い世代をはじめとする多様な主体の参画が不可欠です。一方で、多様な主体が継続的に参画する上での課題の１つとして、里地里山では坂道が多いことや自家用車が必要であることなど、アクセス面での課題があります。

そこで、特定小型原動機付自転車（16歳以上であれば運転免許不要で、ペダルを漕がなくてもアクセル操作のみで走行可能。以下、特定小型原付）の開発・販売を行うglafitは神戸市と連携し、次世代モビリティの活用による里地里山へのアクセス向上の検証を行うこととしました。

協定締結期間

本実証で使用する特定小型原付「NFR-01 Pro⁺」。自転車のような取り回しの良さと30％の急坂に対応する登坂性能を兼ね備え、環境にも優しい電動バイクです。

2026年6月1日(月)～2026年11月30日（月）

協定項目

（１）里地里山整備等での次世代モビリティの活用実証に関すること

（２）情報発信に関すること

（３）その他、目的達成に双方が必要と認めること

具体的な実証内容

glafitが無償貸与した特定小型原付「NFR-01 Pro⁺」を、神戸市の自然共生サイト「神戸の里山林・棚田・ため池」の保全・再生活動に参加する学生等に実際に使用してもらうことで、アクセス向上の可能性を検証する。

【参考】自然共生サイト「神戸の里山林・棚田・ため池」

2023年10月に環境省より「自然共生サイト（※1）」の認定を受けた北区山田町の小河山林及び周辺棚田では、生物多様性を守り育てるための持続可能な里地里山の再生モデルを生み出すために、市民・企業・大学・NPOなど、あらゆる主体と連携して様々な社会実験を行い、成功事例を他の里山にも展開していく実証フィールドとして活用されている。

2024年８月の国連のOECM（※2）データベースへの登録を契機に、神戸市は当地域での活動に企業や市民団体の参画を促し、金銭的・人的支援を得ることで、持続的な活動を目指している。

※1 30by30目標（※3）の達成に向けて、環境省が企業や団体、自治体等によって生物多様性の保全が図られている区域

※2 国立公園など保護地区ではない地域のうち、生物多様性を効果的にかつ長期的に保全しうる地域

※3 生物多様性のため2030年までに各国の陸と海の30%以上の面積を保全する国際目標

glafitについて

glafit株式会社は、電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売までワンストップで手がける、和歌山発のハードモビリティベンチャーです。「移動を、タノシメ！」をブランドメッセージに掲げ、「日々の移動を驚きと感動に変え、世界中の人々を笑顔にする」ような、新しい移動体験をお届けするモビリティを開発・提供してまいります。

【glafit株式会社の概要】

所在地：和歌山県和歌山市梅原579-1

代表者：代表取締役社長CEO 鳴海 禎造

設立年月日：2017年9月1日

公式サイト：https://glafit.com/

【本リリースに関するお問い合わせ】

広報：安藤・福井 e-mail：pr@glafit.com