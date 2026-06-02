【三重・桑名】桑名駅徒歩5分のハーモニーカフェが「キャビリポPRO 15分体験相談」を6月限定で開始

ハーモニー農園合同会社

ハーモニー農園合同会社が運営する、三重県桑名市寿町の女性向けカフェ＆プライベートサロン「ハーモニーカフェ」は、2026年6月より、女性のための「キャビリポPRO 15分体験相談」を6月限定で開始します。

ハーモニーカフェが6月限定で開始する「キャビリポPRO 15分体験相談」のメインビジュアル

お腹まわりや顔まわりの美容ケアを、まずは短時間で気軽に体験してみたい方に向けた、1ドリンク付き・完全予約制の初回体験メニューです。

ハーモニーカフェは、桑名駅から徒歩約5分の場所にある、女性のための小さなカフェ＆サロンです。1階カフェ営業日は、お茶だけ、見学だけ、お下がりを見るだけでも立ち寄れる場所として、地域の女性や子育て世代の方にご利用いただいています。

今回開始する「キャビリポPRO 15分体験相談」は、通常の本格施術の前に、「まずは自分に合うか試してみたい」「いきなり長時間のエステは不安」「無理なおすすめのない場所で相談したい」という方に向けた、短時間の体験相談メニューです。

■ キャビリポPRO 15分体験相談について

「キャビリポPRO 15分体験相談」では、お腹まわりまたは顔まわりから1部位を選び、キャビリポPROを15分間体験いただけます。

体験前には簡単なカウンセリングを行い、気になる部位やお悩みをお聞きした上で、無理のない範囲でご案内します。体験後は、1階カフェでお茶を飲みながら、今後のケアについて気軽にご相談いただけます。

【内容】- カウンセリング- キャビリポPRO 15分体験- お腹まわり または 顔まわりから1部位を選択- 1ドリンク付き- 体験後のちょこっと相談[表: https://prtimes.jp/data/corp/172259/table/12_1_03d894b464fe7c1bc4487203cc404c85.jpg?v=202606020251 ]

詳細・ご予約相談はこちら：公式LINE／ハーモニーカフェ公式サイト(https://kuwana-harmony.com/)

※完全予約制です。

※美容目的の体験メニューです。医療行為ではありません。

※体感には個人差があります。

■ キャビリポPROとは

6月限定「キャビリポPRO 15分体験相談」のご案内チラシ

キャビリポPROは、お腹まわりや顔まわりなど、気になる部位の美容ケアに使用する業務用美容機器です。

ハーモニーカフェでは、通常メニューを受ける前に「まずは短時間で試してみたい」「自分に合うか相談したい」という方に向けて、15分の初回体験相談としてご案内します。

今回の体験では、お腹まわりまたは顔まわりから1部位を選び、短時間で気軽に体感いただけます。

■ こんな方におすすめです

導入機器：CAVI-LIPO PRO- お腹まわりのもたつきが気になる方- 顔のむくみ感やフェイスラインが気になる方- 産後や年齢による体型変化が気になる方- 自分に合う美容ケアを短時間で試してみたい方- 無理なおすすめのない場所で相談したい方- カフェのような雰囲気の中で、気軽に美容ケアを体験したい方

ハーモニーカフェでは、産後ママだけでなく、40代・50代・60代の女性や、子育てが一段落した女性にも気軽に相談していただける場所づくりを大切にしています。

「産後ケア」と聞くと、産後の方だけの場所に感じるかもしれませんが、ハーモニーカフェは、毎日がんばる女性が、自分の体と心をゆっくり整えるための小さなサロンです。

■ 無理なおすすめはありません。まずは“体感”から

美容サロンやエステに対して、「勧誘されそう」「自分に合うか分からない」「いきなり高いコースを受けるのは不安」と感じる方も少なくありません。

ハーモニーカフェでは、まずは短時間で気軽に体験していただき、その上で必要な方にだけ、今後のケアをご案内しています。

今回の「キャビリポPRO 15分体験相談」も、無理なおすすめをするためのメニューではありません。お腹まわりや顔まわりの美容ケアを、まずは気軽に体感していただくための初回体験です。

ハーモニーカフェ代表のKEIKO■ オーナーKEIKOについて

ハーモニーカフェ代表のKEIKOは、三重県桑名市で長年、地域の健康づくりに関わってきました。

市の健康推進員としての活動や、地域の体操・食生活改善ボランティアなどを通じて、地域の方々の体と暮らしに寄り添ってきた経験を活かし、現在は桑名駅近くで、女性のためのカフェ＆プライベートサロンを運営しています。

「身体のことを、誰に相談していいか分からない」

「年齢や産後の変化を、気軽に話せる場所がほしい」

「まずはお茶を飲みながら、少しだけ相談したい」

そんな女性にとって、ハーモニーカフェが“第二の実家”のような場所になれたらという想いで、日々お店を開いています。

■ ハーモニーカフェについて

ハーモニーカフェは、三重県桑名市寿町にある、女性のためのカフェ＆プライベートサロンです。

1階カフェ営業日は、予約なしでお茶だけ、見学だけ、お下がりを見るだけでもご利用いただけます。サロンメニューは完全予約制で、産後ケア、フェムケア、骨盤底筋ケア、フェイシャル・ボディケア、おうちケア相談などを行っています。

また、子供服・絵本・おもちゃの無料リユース活動「お下がりの輪」や、地域の見守り活動にも参加し、地域の中で気軽に立ち寄れる場所づくりを進めています。

キャビリポPRO 15分体験相談を行う、ハーモニーカフェの店内桑名駅より徒歩約5分のハーモニーカフェ外観【店舗情報】

店名：ハーモニーカフェ

住所：〒511-0061 三重県桑名市寿町3丁目16-1

アクセス：桑名駅より徒歩約5分

1Fカフェ営業日：火曜・水曜・土曜・日曜 10:00～17:00

定休日：月曜・木曜・金曜

サロンメニュー：完全予約制

予約・問い合わせ：公式LINE(https://lin.ee/ZZDgMe5)または電話 090-3846-8595