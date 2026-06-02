日本・中国・アセアン・インドの9か国調査 第4回「グローバル定点2026」結果発表

株式会社博報堂

2023年から毎年1月に9か国の定量調査を実施。

2023年から2026年の時系列変化で他国よりもスコアが大幅増した項目は…

日本 「生活の何かを削るなら欲しい物を諦める」 (51.4% 1位､23年から4.1pt増)

中国 「お金がなくても幸せになれる」 (58.0% 1位､23年から6.0pt増)

インドネシア 「生活費は夫が出す方がよい」 (64.9% 1位､23年から8.5pt増)

博報堂生活総合研究所は､博報堂生活綜研・上海､博報堂生活総合研究所アセアン、Hakuhodo International Indiaと協働し､日本・中国・アセアン・インドの生活者のライフスタイルや行動を把握する9か国調査を2023年から毎年行っております。4回目となる今年は、「グローバル定点2026」を実施。(15～59歳の男女 14,000人を対象とするインターネット調査）詳しい調査結果はPDFをご覧ください。

本リリースでは、日本・中国・アセアン・インドの研究員が、2023年から2026年のスコア変化の上昇幅・下落幅が他国に比べ最も顕著だった項目を通じ、各国の特徴を分析してご紹介します。(インドは2026年データの各国比較のみ実施)

9カ国比較 各国における特徴的な項目例

「グローバル定点」 について

PDF :https://prtimes.jp/a/?f=d8062-1170-fdfb9227ec0250ee806fcc087136a121.pdf＞上記以外の特徴的なデータや考察は、こちらのPDF版をご覧ください。「グローバル定点」とは- 博報堂生活総合研究所が日本で1992年より実施している「生活定点」調査の質問項目をベースに､消費・お金､情報､遊び､働き､健康､家族､恋愛・結婚など生活の幅広い領域から約480項目に及ぶ質問を投げかけ､各国の特徴を浮き彫りにするものです。- 今後､「グローバル定点」は毎年調査を実施し､時系列分析を行うことで各国の意識や価値観､行動の変化を追跡していきます。- 「グローバル定点」の調査結果は､本資料のような対外発表に加え､日本・中国・アセアン・インドにおける博報堂グループの各種マーケティング提案に役立ててまいります。「グローバル定点」 調査概要

調査地域

日本(首都圏・阪神圏)

中国(北京・上海・広州)

アセアン(タイ・ベトナム・インドネシア・フィリピン・マレーシア・シンガポール)

インド(デリー・ムンバイ・ベンガルール・スーラト・カーンブル・ビィシャーカパトナム)

※インドは2025年からの調査開始

調査人数 14,000人(9ヵ国/17エリア)

調査対象 15歳～59歳の男女

(アセアン各国では世帯収入による絞り込み､インドではSECによる絞り込みを行っている)

調査期間

2026年1月8日～28日

2025年1月6日～31日

2024年1月15日～31日

2023年1月10日～31日(参考値)

※中国は2024年に調査会社とパネルが変更されているため､2023年データは参考値であることにご留意ください。

調査方法 インターネット調査

企画・分析 博報堂生活総合研究所

実施・集計 QO株式会社 (旧 株式会社 H.M.マーケティングリサーチ)Macromill China Insight, Inc.

調査協力 博報堂生活綜研・上海､博報堂生活総合研究所アセアン、Hakuhodo International India

≫博報堂ニュースリリースページはこちら(https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/267259/)