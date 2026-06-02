神宮外苑花火大会をホテルの美食と堪能！鑑賞グルメプランを発売。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

「2026 神宮外苑花火大会」鑑賞レストランプラン

詳細はこちら :https://www.newotani.co.jp/tokyo/hanabi/#c204660

ホテルニューオータニ（東京）は、2026年8月8日（土）に開催される「2026 神宮外苑花火大会」を鑑賞しながら、「食のニューオータニ」が誇るグルメを愉しむプラン「2026 神宮外苑花火大会」鑑賞レストランプランを2026年6月8日（月）10時より販売を開始します。ホテル最上階に位置する2店舗のビュッフェダイニングで、優雅な夏のひと時をご堪能ください。

東京最大級の花火と、美食を愉しむ大人気プランが今年も登場！

東京を代表する夏の風物詩「神宮外苑花火大会」が、今年は2026年8月8日（土）に開催されます。1980年より続く本大会は、今年で第45回目。都内最大級となる約10,000発の花火が夜空を彩り、例年約100万人の観客を魅了しています。

■「2026 神宮外苑花火大会」概要

[期日]2026年8月8日（土） ※雨天決行。荒天の場合は9日（日）に順延。

[打ち上げ時間]19:30～20:30（予定）

[打ち上げ数]10,000発

[打ち上げ会場]明治神宮外苑軟式球場

詳細はこちら :https://www.jinguhanabi.com/index.html

毎年多くの人々で賑わう人気イベントに付き物である人混みや、猛暑を避けて快適な空間でホテルの美食と花火、両方愉しめるのが「2026 神宮外苑花火大会」鑑賞レストランプランです。

選べるダイニングは2店舗。東京を一望するホテル最上階からの夜景も見どころ。

「2026 神宮外苑花火大会」鑑賞レストランプランの対象レストランは2店舗。どちらもホテル最上階に位置するため、花火までの時間も絶景をお愉しみいただけます。

キャビア・鮑の『スーパープレート』付きプランも！

■ビュッフェダイニング「タワーレストラン」

ガーデンタワー40階、地上144メートルに位置する絶景ビュッフェダイニング「タワーレストラン」では、迎賓館や赤坂御所、新宿ビル群の夜景が目下に広がります。「美味と健康」をテーマにローストビーフをはじめとするホテル王道料理や、健康・環境にも配慮した植物由来の素材を使用したメニューをビュッフェスタイルで提供します。

※写真はイメージです。

『花火スーパーシート席（S席）』は、神宮外苑側の窓確約特等席に加え、キャビアや鮑など、豪華食材を使用したスペシャルプレート、シャンパーニュを含めたドリンクのフリーフローが付いた豪華プラン。圧巻の花火や美しい眺望とともに優雅な時間をお過ごしください。

※写真はイメージです花火打上げまでの催し物も必見！

神宮外苑花火大会の開催当日は、夜空を彩る大輪の花火が打ち上がるまでの待ち時間もお愉しみいただけるよう、特別な“SHOW TIME”をご用意。夏の夜の祭典をさらに熱く盛り上げる至福のひととき、どうぞご期待ください。

＜花火スーパーシート席（S席）＞ 4組限定（2名さまより）大人 \80,000

・神宮外苑側の窓確約特等席

・スーパープレート（1名さま1プレート）

（メニュー例：キャビア・鮑・牛フィレ肉・スペシャルデザート）

※仕入れ状況等により変更となる場合があります。

・シャンパーニュ『ドン・ペリニヨン』含むフリーフロー付

・『SATSUKIチョコレート＆クッキー（S）』のお土産付（※1名さまにつき1箱）

＜花火スーパーシート席（A席）＞ 4組限定（2名さまより）大人 \60,000

・神宮外苑側の花火をご覧いただける内側の席確約

・シャンパーニュ『ドン・ペリニヨン』含むフリーフロー付

＜一般席＞ 大人 \40,000

・赤坂見附側の窓席、および内側のお席

※お席からは花火はご覧いただけませんが、店内で一部見える場所をご用意しております。

・シャンパーニュを含むフリーフロー付

＜お子さま＞ ※全席共通 \10,000

・ノンアルコールフリーフロー付

詳細はこちら :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/tower-restaurant/hanabi/和・洋・中・スイーツの“できたて料理”をこころゆくまで。

■ビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」

ステージキッチンから提供する、和・洋・中・スイーツの多彩な料理の数々と、都内を一望できる360°パノラマの眺望が魅力のビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」。上質な肉やシーフードの焼ける香ばしい匂いが食欲を誘う『鉄板焼き』、シャリに「赤酢」をあわせることで、ネタを引き立て旨味を増加させる『寿司』、季節の魚や旬の野菜をカラっと揚げる『天ぷら』は、職人が目の前で仕上げる臨場感も魅力。さらにお食事の〆にもぴったりな、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」や「ピエール・エルメ・パリ」のスイーツもお好きなだけお愉しみいただけます。

鉄板焼

専任スタッフが、上質な国産牛のステーキや黒毛和牛のハンバーグを、絶妙な加減に焼き上げます。なかでも「黒毛和牛鉄板焼きしゃぶ」は甘辛いすき焼きタレを絡めながら仕上げる人気No.1メニュー。豊かな香りだけでなく、“ジュー”という音までも愉しめるのが、ライブキッチンならではの醍醐味です。

寿司

定番のマグロやいくらのほか、季節ごとの多彩なネタを寿司職人がその場で握ります。シャリには、酒粕から作られる日本発祥の「赤酢」を使用し、より旨味が引き立つ仕上がりに。職人と会話しながらその日の気分でネタを選べる愉しさが、特別な食体験を演出します。

天ぷら

海老をはじめとする定番具材のほか、季節ごとの旬の食材が並ぶ天婦羅カウンター。実際に目で見て選んでいただいたお好みの食材を、日本料理の職人が丁寧に仕上げて揚げたてを提供します。米油と米粉を使用しこだわり抜いたサクサクの食感は、出来たてだからこそ味わえる贅沢な口当たりです。

＜粋＞ 3～4席限定（2名さまより）【オンライン事前決済のみ】 大人 \110,000

・最良席確約

・シャンパーニュ『ドン・ペリニヨン』含むフリーフロー付

・特製オードブル付（1名さまにつき1皿限定でテーブルまでお持ちいたします）

・時間制限なし

＜雅＞ 13席限定（2名さまより）【オンライン事前決済のみ】 大人 \70,000

・良席確約

・シャンパーニュ『ローラン・ペリエ・ロゼ』『ローラン・ペリエ・ラ キュベ』含むフリーフロー付

・時間制限なし

＜華＞ （2名さまより） 大人 \30,000

・シャンパーニュ『ローラン・ペリエ・ラ キュベ』を含むフリーフロー付

・19:30～21:30

※2時間制

＜お子さま＞ 全席共通 \10,000

・ノンアルコールフリーフロー付

販売概要

詳細はこちら :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/sky/hanabi/

ホテルニューオータニ（東京）

「2026 神宮外苑花火大会」鑑賞レストランプラン

■ビュッフェダイニング「タワーレストラン」

[日程]2026年8月8日（土）

[時間]18:00～21:00

[料金]＜S席＞ \80,000 ＜A席＞ \60,000 ＜一般席＞ \40,000 ＜お子さま＞ \10,000

※料金には別途サービス料を加算させていただきます。

※荒天順延の場合、＜一般席＞\40,000の内容にて振り替えとなります。

※料理は食材の入荷状況により一部変更となる場合があります。

※＜S席・A席＞いずれも2名さまにて承ります。

※ご予約はインターネットより事前決済にて承ります。

[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンタワー40階

[お問合せ]Tel: 03-3238-0023（ビュッフェダイニング「タワーレストラン」直通）

■ビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」

[日程]2026年8月8日（土）

[時間]17:00～21:30

[料金]＜粋＞ \110,000 ＜雅＞ \70,000 ＜華＞ \30,000 ＜お子さま＞ \10,000

※料金にサービス料を別途加算させていただきます。

※荒天順延の場合、＜華＞\30,000の内容にて振り替えとなります。

※料理は食材の入荷状況により一部変更となる場合があります。

※＜粋・雅・華＞いずれも2名さまより承ります。

※ご予約はインターネットより事前決済にて承ります。

[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ザ・メイン17階

[お問合せ]Tel: 03-3238-0028（ビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」直通）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/hanabi/#c204660