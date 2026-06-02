2026年下半期の運勢｜ほしよみ堂の四柱推命で占う、あなたの総合運・転機。公式占いサイトにて「2026年下半期の運勢キャンペーン」を実施中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年5月29日（金）より、運営する公式占いサイト「四柱推命｜ほしよみ堂の占い」にて『2026年下半期の運勢キャンペーン』の提供を開始いたしました。

◆『四柱推命｜ほしよみ堂の占い』URL：https://shichusuimei-hoshiyomido.com/

四柱推命｜ほしよみ堂の占い

■キャンペーン概要：

気付けば2026年も折り返しへと進もうとしています。みなさんはどんな半年を過ごしましたか？

運気の流れは、絶えず移り変わっていくもの。だからこそ、これから訪れる新たな運勢を先読みし、2026年をより良い形で締めくくる準備を始めていきましょう。

四柱推命において、2026年下半期は「量より質」を問われる時期。下半期の大きなテーマのひとつは、「深める」ことです。上半期に出会った人・始めたことが、下半期にじわじわと形になっていきます。新しいことをどんどん追いかけるより、すでに手元にあるものを丁寧に育てると、思いのほか大きな実りが返ってきます。

当サイトでは、あなたの2026年下半期の運勢を占う鑑定を多数ご用意いたしました。皆様が先の運命を早めに知って、来年に向けて準備ができるように心を込めて占います。

さらに、対象の鑑定を占っていただいた方には、オリジナルの開運画像をプレゼントいたします。ぜひ待ち受け画像としてお使いいただき、2026年の運気をアップさせましょう。

※『2026年下半期の運勢キャンペーン』に参加するためには、公式占いサイト「四柱推命｜ほしよみ堂の占い」（https://shichusuimei-hoshiyomido.com/）への会員登録が必要です。(月額440円)

■掲載期間

2026年5月29日（金）～2026年6月25日（木）

■公式占いサイト「四柱推命｜ほしよみ堂の占い」のご紹介

驚異的な的中率と詳細な分析力を誇る本格四柱推命の占いサイト『四柱推命｜ほしよみ堂の占い』がこの度、リリースされました。

日本屈指の占い館「ほしよみ堂」の実力派占術師・中島多加仁が、伝統的な命術「四柱推命」を駆使し、持って生まれた性格や才能、まもなく訪れる運命の転機まで精密に読み解きます。東洋最高峰の命術をお手元でご体感ください。

■監修者紹介

四柱推命は、古代中国で生まれ、『東洋占術の帝王』と呼ばれるほど高い的中精度を誇る占いです。生年月日と出生時間からその人が生まれ持った「宿命」を紐解くことで、これから先の「運命」を自らの手でより良く変えていくための「最強の羅針盤」となります。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：四柱推命｜ほしよみ堂の占い

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ：https://shichusuimei-hoshiyomido.com/

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。