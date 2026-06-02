日本金銭機械（JCM）「中期経営計画　JCM Global Vision 2032～Next Growth Stage～」（2026年度～2028年度）の策定について

日本金銭機械株式会社

日本金銭機械株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：上東洋次郎）は、長期ビジョン「2032年のありたい姿」の実現に向けた次の成長ステージとして、中期経営計画「JCM Global Vision 2032 ~Next Growth Stage~」を策定しました。

【新中期経営計画の位置づけ】

前中期経営計画の期間は、新たな事業領域の探索、既存技術・製品の価値再提案、海外コマーシャル市場の開拓など、将来成長に向けた「種まき」の期間でありました。

新中期経営計画では、これらの取り組みを踏まえ、「種まき」の成果をコマーシャル事業の収益基盤へ転換する3年間と位置づけています。

具体的には、グローバルゲーミング事業の安定収益を基盤に、既存事業の拡大、新規事業の構築、事業ポートフォリオの変革、規律あるキャッシュアロケーション、人財戦略・人的資本強化、サステナビリティマネジメントの高度化を推進してまいります。

【中期経営計画「JCM Global Vision 2032 ~Next Growth Stage~」の概要】

中期経営計画「JCM Global Vision 2032 ~Next Growth Stage~」の詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。URL：https://www.jcm-hq.co.jp/ja/ir/management/strategy.html

■方針と重点施策

■連結業績計画（定量目標）

２０２６年度 売上高 39,000百万円 営業利益 3,000百万円 ROE 6.4%

２０２７年度 売上高 41,000百万円 営業利益 3,700百万円 ROE 6.8%

２０２８年度 売上高 42,000百万円 営業利益 4,100百万円 ROE 7.6%

■財務目標・KPI

売上高（CAGR）：10％（2025年度～2028年度）

営業利益率：10％（2028年度）

ROE：８％（2028年度）

海外コマ―シャル事業売上高比率：38％（2028年度）※2025年度：15％

新中期経営計画策定にあたり、今後の配当方針を「連結配当性向30％以上」から「連結配当性向50％以上」へ変更しております。

■長期ビジョン「JCM Global Vision 2032」達成に向けた戦略

【日本金銭機械株式会社について】

当社グループは、ゲーミング業界における貨幣処理機器のパイオニアとして世界シェアNo.1を誇り、世界に認められた識鑑別技術を用いて、世界中の様々な市場をターゲットに貨幣処理機器、金融関連機器及びソリューションの開発・製造・販売を行っております。貨幣処理機器分野で培った「コアテクノロジーを革新させ、新たな価値を創造し続ける」企業となるため、医療領域を始めとする様々な領域での貢献に向けた新しい取り組みに挑戦しています。

設立：1955年1月11日

代表者：代表取締役社長 上東 洋次郎

本店所在地：大阪市浪速区難波中2丁目11番18号

事業内容：貨幣処理機器、遊技場向機器の開発、製造及び販売

資本金：2,220百万円

HP：https://www.jcm-hq.co.jp/