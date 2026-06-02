ケア付き高齢者住宅「明日見らいふ南大沢」開設30周年感謝祭を開催

東京都住宅供給公社

ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：浜 佳葉子、以下「ＪＫＫ」）は、ケア付き高齢者住宅「明日見らいふ南大沢」(以下「本施設」)にて、これまで支えてくださったご入居者の皆さま、ご家族の皆さま、そして地域の皆さまへの感謝の気持ちをお伝えするとともに、より多くの方に本施設の魅力を知っていただく機会として、「開設30周年感謝祭」を開催します。

本感謝祭は、多彩な催しに加え、地域で活動する事業者の皆さまによる出店なども予定しており、子どもから高齢者まで幅広い世代が楽しめる交流型イベントです。

１ 背景と目的

ＪＫＫは、高齢化社会の進展を見据え、安心して豊かな高齢期を過ごせる住まいの提供に取り組んできました。その象徴的な施設として平成８年に誕生した「明日見らいふ南大沢」は、開設以来多くのご入居者の生活を支えるとともに、地域と歩んできました。

これまで本施設では、地域の皆さまにもご参加いただく夏の納涼祭などを通じて交流を育んできましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、そうした交流の機会は一時的に中断されていました。

本感謝祭は、30周年という節目にあたり、これまでの感謝をお伝えするとともに、地域と改めて交流し、つながりをより一層深めていく契機とします。さらに、地域で活動する事業者の皆さまにも参画いただくことで、来場者と地域との新たな接点を生み出し、本施設と地域双方の活性化につなげていきます。

また、これまで本施設を知らなかった方や、関心はありながら訪れる機会がなかった方にも気軽に足を運んでいただき、実際に見て感じていただくことで、「明日見らいふ南大沢」への理解と親しみを深めていただくことを目的としています。

２ イベント概要

＜参加者・団体・企業＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/259_1_b7b36bd4106748f12cddb8cbf7168dbc.jpg?v=202606020251 ]- e.asterisque- 空転軌道- 株式会社多摩テレビ- デューク更家- 公益財団法人東京都交響楽団- 東都生活協同組合- HUGSY DOUGHNUT（ハグジードーナツ）- 花はいきもの- 合同会社REGALINO ほか

（50音順、敬称略）

[参考] 明日見らいふ南大沢（介護付有料老人ホーム【入居時自立】）について

ＪＫＫは、東京都の住宅政策を担う政策連携団体として、高齢者を含む多様な世帯が安心して自分らしく暮らし続けられる住まいの提供を行っています。その一環として、平成８年にケア付き高齢者住宅「明日見らいふ南大沢」を開設し、開設以来、社会福祉法人聖隷福祉事業団への業務委託により運営しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/259_2_67d8f5732ea80e231ad7a0e01f32da90.jpg?v=202606020251 ]■事業主：JKK東京（東京都住宅供給公社）概要

所在地 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山

設立 昭和41年4月

代表者 理事長 浜 佳葉子

事業内容 １.賃貸住宅及び関連施設の管理事業、建設事業 ２.公営住宅等の管理受託事業

Webサイト https://www.to-kousya.or.jp/

■運営受託：社会福祉法人 聖隷福祉事業団 概要

所在地 静岡県浜松市中央区元城町218-26

設立 昭和５年５月

代表者 理事長 青木 善治

事業内容 １.医療事業 ２.保健事業 ３.福祉事業 ４.介護事業

Webサイト https://www.seirei.or.jp/hq/

YouTube

父娘の新しい一歩を支えるJKK東京のショートストーリー。YouTube公式チャンネルにて公開中！

【公式】JKK東京 東京都住宅供給公社

動画をみる(https://www.youtube.com/watch?v=prDrdZJuP9U&feature=youtu.be)

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くじらの妖精「ユトジラ（JKK東京のイメージキャラクター）」が、JKK住宅の周辺をお散歩している様子を発信中。

【公式】JKK東京（東京都住宅供給公社）

@jkktokyo_official(https://www.instagram.com/jkktokyo_official/)

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