「ネクスト・クリエイション・プログラム」令和８年度 第３弾募集開始

公益財団法人東京都歴史文化財団

ネクスト・クリエイション・プログラムは、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団が実施する子供向け芸術文化体験プログラムです。子供たちがより深く、より高いレベルで学ぶことができるよう、自らが興味関心を持つクリエイションの現場に入り、各分野の第一線で活躍するプロフェッショナルから指導を受けることができます。

このたび、「キッズユースオープンキャンパス」と「ビジュアルアーツ クリエイションプログラム」の参加者を募集します。アートやデザインを本格的に大学で学んでみたい子供たちの参加をお待ちしております。

■キッズユースオープンキャンパス

東京藝術大学と玉川大学を会場に、大学のアトリエや工房で先生や学生と一緒にアート作品づくりや音楽、パフォーマンスの楽しさに触れるさまざまなプログラムを実施します。

■ビジュアルアーツ クリエイションプログラム

多摩美術大学などを会場に、アートとデザインの作品づくりを通して、この先の未来に子供たちに必要になる才能の育成を目指すプログラムを実施します。

応募はポータルサイトから！

ポータルサイトでは各プログラムの募集情報や、その魅力と背景を紹介するコンテンツを順次公開予定です。

ポータルサイト :https://next-creation-p.jp

詳細は、こちらのプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d38211-1068-f1eeae123fea96ffbaeb077367040a48.pdf