E1 名神 多賀SA（上り・下り） 「ひこにゃんバースデーチャレンジ（第2弾）」 開催
中日本エクシス株式会社 滋賀支店（滋賀県犬上郡多賀町、支店長・鈴木（すずき）智之(ともゆき)）は、E1 名神高速道路（名神）多賀サービスエリア（SA）（上り)およびEXPASA多賀（下り）において、 2026 年 6 月 8 日（月）～2026 年 6 月 12 日（金）の期間、「ひこにゃんバースデーチャレンジ（第2弾）～限定キラキラシールを手に入れよう！～」を開催します。 ひこにゃん生誕20周年を記念し、限定「ひこにゃんキラキラシール」を数量限定で配布します。旅の途中に気軽に参加できる企画として、幅広い世代の方に“思い出づくり”をお楽しみいただけます。
■イベント情報
【イベント名】
ひこにゃんバースデーチャレンジ（第2弾） ～限定キラキラシールを手に入れよう！～
【開 催 場 所】
E1 名神 多賀SA（上り）、EXPASA多賀（下り）
【配 布 場 所】
多賀SA（上り）
・ショッピングコーナー ※「のれん街」、惣菜コーナー「でり家」を除く。
EXPASA多賀（下り）
・らぽっぽ
・彦根イイプリン
・きっちんににぎ
・道頓堀くくる
・多賀小路
・えびせんべいの里
【開 催 期 間】
2026年6月8日（月）8：00～2026年6月12日（金） 計5日間 ※各店舗の営業時間に準じます。
【イベント内容】
ひこにゃんキラキラシール配布
ひこにゃん生誕20周年を記念し、限定「ひこにゃんキラキラシール」をプレゼントします。
【配 布 条 件】
対象店舗で対象金額以上の商品をご購入いただいたお客さまに、1会計につき限定「ひこにゃんキラキラシール」を1枚配布します。
※数量限定のため、各日予定配布枚数に達し次第終了します。
※レシートの合算はできません。
※店舗によって対象金額が異なります。詳細は店頭にてご確認ください。
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