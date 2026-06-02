E1 名神　多賀SA（上り・下り） 「ひこにゃんバースデーチャレンジ（第2弾）」 開催

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 滋賀支店（滋賀県犬上郡多賀町、支店長・鈴木（すずき）智之(ともゆき)）は、E1 名神高速道路（名神）多賀サービスエリア（SA）（上り)およびEXPASA多賀（下り）において、 2026 年 6 月 8 日（月）～2026 年 6 月 12 日（金）の期間、「ひこにゃんバースデーチャレンジ（第2弾）～限定キラキラシールを手に入れよう！～」を開催します。 ひこにゃん生誕20周年を記念し、限定「ひこにゃんキラキラシール」を数量限定で配布します。旅の途中に気軽に参加できる企画として、幅広い世代の方に“思い出づくり”をお楽しみいただけます。

■イベント情報

【イベント名】

ひこにゃんバースデーチャレンジ（第2弾） ～限定キラキラシールを手に入れよう！～

【開 催 場 所】

E1 名神 多賀SA（上り）、EXPASA多賀（下り）

【配 布 場 所】

多賀SA（上り）

・ショッピングコーナー ※「のれん街」、惣菜コーナー「でり家」を除く。

EXPASA多賀（下り）

・らぽっぽ

・彦根イイプリン

・きっちんににぎ

・道頓堀くくる

・多賀小路

・えびせんべいの里



【開 催 期 間】

2026年6月8日（月）8：00～2026年6月12日（金） 計5日間 ※各店舗の営業時間に準じます。

【イベント内容】

ひこにゃんキラキラシール配布

ひこにゃん生誕20周年を記念し、限定「ひこにゃんキラキラシール」をプレゼントします。

【配 布 条 件】

対象店舗で対象金額以上の商品をご購入いただいたお客さまに、1会計につき限定「ひこにゃんキラキラシール」を1枚配布します。



※数量限定のため、各日予定配布枚数に達し次第終了します。

※レシートの合算はできません。

※店舗によって対象金額が異なります。詳細は店頭にてご確認ください。

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