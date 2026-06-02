ブランドアンバサダー菊地亜美さん出演の、WEB CM公開記念Florica「インナーラクトジェル メディカル」限定キャンペーンを6月2日(火)より開始

株式会社ピュール化粧品OEM・ODMメーカーの株式会社ピュール（所在地：福岡県糸島市、代表取締役社長：井上一郎）が展開する未来メンテブランド「Florica（フロリカ）」は、タレント・菊地亜美さんを起用したWEB CMを2026年6月2日(火)より公開いたします。

Florica（フロリカ）は、デリケートゾーンのセルフケア習慣を通じて、女性の心地よい毎日をサポートする“未来メンテブランド”です。

今回公開するWEB CMでは、忙しい毎日の中でも、自分を後回しにしすぎず、心地よく整える時間を持つことの大切さを描いています。動画内では、菊地亜美さんのリアルなナイトルーティンを通して、

”自分をいたわるセルフケア習慣”を表現。インタビュー動画では、Floricaを実際に使用した感想を、菊地さんならではのリアルな言葉で語っていただきました。

Floricaブランドアンバサダーであるタレント・菊地亜美さんが出演するWEB CMは、2026年6月2日(火)より公開いたします。

また、WEB CM公開を記念して、菊地亜美さんコラボノベルティのプレゼントキャンペーンを実施いたします。対象商品「フロリカ インナーラクトジェル メディカル 10本入り」を、公式サイトにて定期コース初回をご購入いただいた方を対象に、先着500名様限定で、菊地亜美さんコラボノベルティ「コットンタオルポーチ」をプレゼントいたします。

■動画

＜ブランドムービー ＞

WEB CM フルver. ：https://youtu.be/7-QRL3TOWXE

WEB CM 15秒ver. ：https://youtu.be/dZ0eZvaANpw

インタビュー動画 : https://youtu.be/P652yrJJPjA

菊地亜美さんのYouTubeチャンネル『あみちゃんねる』でも、ナイトルーティンをテーマにFloricaをご紹介いただく動画を公開予定です。

■キャンペーン概要

【内容】

対象商品の定期コース初回購入で、菊地亜美さんコラボノベルティのコットンタオルポーチをプレゼントいたします。

【期間】

2026年6月2日（火）～6月30日（火）

※先着500名様限定

※予定数量に達し次第終了となります

【対象商品】

Florica インナーラクトジェル メディカル 10本入り

【価格】

通常購入価格4,950円（税込）のところ、定期コース初回限定価格2,475円（税込）でご購入いただけます。 なお、キャンペーン期間中は、定期コース初回をご購入いただいた方へ、菊地亜美さんコラボノベルティのコットンタオルポーチをプレゼントいたします。

■菊地亜美さんコラボノベルティのコットンタオルポーチについて

コットンタオルポーチは、毎日持ち歩きたくなる使いやすさと、やさしいカラーリングにこだわりました。カラーは、Floricaのパッケージカラーをベースに、菊地亜美さんがセレクト。日常にもなじみやすい、やわらかく爽やかな印象に仕上がりました。

また、吸水性のあるオーガニックコットンを使用しており、デリケートゾーンケアアイテムはもちろん、コスメや小物入れ、濡れたペットボトルや折り畳み傘などマルチにご使用いただけます。

■菊地亜美さんインタビュー

１.「インナーラクトジェル メディカル」を使った感想は？

使い方も簡単で、生理後にすっきりする感じがあって、衛生的に使えるのが良いなと思いました。

２.どんな時に使っていますか？

生理の終わりかけの時や、おりものが気になる時に使うことが多いです。寝る前に使うこともあります。

３.商品をおすすめしたいポイントは？

体の中に入れるものなので、日本製という点が安心できて嬉しいなと思いました。

また、パッケージも可愛く、一つずつ個包装になっているので、旅行の時なども持ち運びしやすくて便利です。

４.同じシリーズのデリケートゾーン用ウォッシュやミルク、ボディスクラブを使ってみていかがでしたか？

インティメイト ジェルウォッシュ

ジェルが泡に変化する使用感が新鮮で、とても面白いなと思いました。水を加えると泡立つので洗いやすく、刺激感も少なくてやさしい使い心地でした。潤い感があるところも良かったです。

インティメイト ミルク

デリケートゾーン用のミルクはこれまで使ったことがなかったのですが、ベタつかず、しっとりしていて使いやすかったです。伸びも良く、使用後すぐに下着を履いても気にならないくらい快適でした。

ボディスクラブ

洗い上がりがツルツルになる感じが良かったです。スクラブなのにしっとり感があり、まるでボディクリームのような使い心地でした。ほんのりスクラブ感はありつつも刺激が強すぎず、デリケートゾーンにも使いやすいと感じました。

５.インティメイト ジェルウォッシュ・ミルク、ボディスクラブの香りはいかがでしたか？

シトラスラベンダーの香りなのですが、バスタイムが心地いい時間になるような香りでした。ラベンダーの癒される香りと、シトラスのすっきりした香りのバランスが良くて、毎日使いたくなるような香りだと思いました。

最後に一言

デリケートゾーンには専用のアイテムを使って、やさしくケアしてあげることが大切だと思っています。体や顔だけでなく、見えない部分もきちんとケアすることが、自分を大切にすることにつながると思います。

■Florica（フロリカ）について

Florica（フロリカ）は、デリケートゾーンのセルフケア習慣を通じて、女性の心地よい毎日をサポートする“未来メンテブランド”です。 今だけでなく、これから先の自分のために、無理なく続けられるセルフケア習慣を提案しています。

忙しい毎日の中で、つい自分のことを後回しにしてしまう女性たちへ。

Floricaは、からだや気分のゆらぎにやさしく寄り添い、自分自身を大切にする時間を届けます。

デリケートゾーンケアを、特別なことではなく、自分をいたわる自然な習慣へ。

毎日を前向きに、自分らしく過ごすためのアイテムを展開しています。

■公式サイト

https://florica.jp/

■ブランド公式SNS

Instagram：＠ florica_official.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@FloricaTV