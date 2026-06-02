海外へ “正しく伝わる” 地方特化型インバウンド観光サイト「LOCAL VOICE JAPAN」を公開

表示灯株式会社

周辺案内地図の掲出などを展開する表示灯株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：徳毛孝裕、以下「当社」）は、2026年６月２日より、日本の地方観光地の認知を高め、周遊を促す観光情報発信サイト「LOCAL VOICE JAPAN」の試行版を公開し、AI検索最適化（AEO対策）に向けた実証実験を開始いたしました。

「LOCAL VOICE JAPAN」トップページ

日本で深刻化する「オーバーツーリズム」の解決には、訪日観光客を都市部から地方へと誘致・分散することが不可欠です。 しかし、従来のWEB検索からAI検索へのシフトが急速に進む現在、これまでのSEO対策だけでは、海外旅行者へ地方の魅力や本当に伝えたい情報が届かなくなる懸念があります。 当社は、AI検索に最適化した観光情報サイト「LOCAL VOICE JAPAN」を通じて、この新たな課題の解決に挑みます。

オーバーツーリズム解決に向けた地方観光地の認知向上

当サイトは、政府が掲げる「年間6,000万人の訪日外国人受け入れ」に向けて、既に顕在化しているオーバーツーリズム問題の解決を促すことを目的としています。

認知度の向上に比例して訪問意欲が高まるインバウンド観光においては、「メジャー観光地から一歩踏み込んだ地域（地方都市）」の魅力を海外に届けることが不可欠です。同時に、訪問時の不安を解消する詳細な情報提供や、観光マナーの啓発を進めていくことが、地方誘致への極めて重要なアプローチとなります。

旅行専門誌「旅の手帖」との協力で実現した詳細な地域情報

本サイトは、日本を代表する旅行雑誌「旅の手帖」を発行する株式会社交通新聞社のご協力のもと、構築しています。誌面に掲載した地域の情報に加えて、地方都市への具体的なアクセス手段や、飲食店の夜間営業の実態、各温泉におけるタトゥーへの対応状況、利用可能な決済手段など、旅行者が「こんな情報が知りたかった」と感じるリアルな詳細情報を掲載しています。

実証実験の期間中に掲載する、初期コンテンツは以下の4地域です。

・（富山県）五箇山：世界遺産・合掌造りの集落の暮らしを知る旅

・（石川県）加賀温泉郷：日本海の美湯・美食を満喫する癒やしの旅

・（岐阜県）飛騨高山：飛騨山脈の水が育てた美酒を巡る旅

・（長野県・岐阜県） 妻籠・馬籠：木曽の山間で、サムライロードを歩く旅

「旅の手帖」と連携した詳細な記事掲載イメージ

AI検索時代の情報発信手法を検証

今回の取り組みは、インターネット検索における主役がAIに移行しつつある現代において、海外で「訪日観光」というテーマがどのように発信されるかを測る実証実験です。

地域に関わる詳細な情報を掲載し、AEO対策（※1）を十分に施したWebサイトを公開することで、AIにどのように参照・学習され、海外旅行客へ正確な情報を届けられるかを検証していきます。

今後の展開

今回の実証実験で得られた知見をもとに、当社では自治体や観光事業者向けに「AEO分析レポートサービス」の提供を開始いたします。AI検索における露出状況や情報の引用精度、今後の改善提案などをフィードバックすることで、地方観光地ならではの情報発信力を強化するサポートを行ってまいります。また中長期的には、訪日観光客の趣味・嗜好を分析し、地方の観光地との適切なマッチングを実現する新たなWebサービスの展開も視野に入れています。

※1 AEO（Answer Engine Optimization／AI検索最適化）

ChatGPTやGeminiなどの生成AIによる検索（回答）に対し、自社サイトの情報が優先的に引用・参照されるようコンテンツを最適化する手法。従来のSEOに代わる次世代の施策として注目されています。

■「LOCAL VOICE JAPN」WEBサイト概要

サイト名：LOCAL VOICE JAPAN（ローカルボイスジャパン）

URL：https://hyojito.co.jp/local-voice-japan/en

公開日（試行版）：2026年６月２日（火）

実証実験期間：2026年６月２日 ～ 2026年９月30日（予定）

特徴：AEO対策に最適化した、地方特化型のインバウンド観光サイト

■会社概要

会社名：表示灯株式会社

本社所在地：

（東京本社） 東京都港区南青山5丁目12-22 ナビタ東灯ビル

（名古屋本社）愛知県名古屋市中村区名駅4丁目2-11 ナビタ名灯ビル

代表者：代表取締役社長 徳毛 孝裕

事業内容：総合広告業（交通広告・屋外広告・各種広告企画制作）、案内サイン・広告付案内地図の企画・設置・管理など

設立：1967年2月

URL：https://www.hyojito.co.jp/