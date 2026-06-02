【国内最大級】海をテーマにした体験型イベント『海洋都市横浜うみ博2026』開催決定

アクトインディ株式会社

海洋都市横浜うみ協議会（※注1）が主催し、子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（https://iko-yo.net/）を運営するアクトインディ株式会社が企画・運営を手がける『海洋都市横浜 うみ博2026』の開催が決定いたしました。

『海洋都市横浜うみ博2026』キービジュアル

「海洋都市横浜 うみ博」は、船舶や環境、仕事といった多様な切り口から、横浜の海の魅力を体感できる子ども向けイベントとして2016年にスタートし、今年で11回目を迎えます。海に関わる企業・大学・研究機関・行政など幅広い団体の参画のもと、規模を拡大しながら毎年開催を重ね、昨年は過去最多となる2万3,500人が来場しました。

2026年は、横浜市役所アトリウム・大さん橋ふ頭周辺に加え、横浜を代表する帆船「日本丸」が展示されている“日本丸メモリアルパーク”を初めて会場として活用。さらに、同パーク前や周辺の水域では、都心の水辺という希少なロケーションを活かし、シーカヤック・カヌーポロ・水中ドローン操縦などの体験型コンテンツを新たに展開します。

また今年は、日本の物流や私たちの暮らしを支える船舶・造船分野にも新たに焦点を当て、関連コンテンツを拡充します。造船業は世界の海運を支える重要な産業でありながら、子どもたちが日常の中でその役割や魅力に触れる機会は限られています。そこで本イベントでは、船づくりや海洋技術をはじめとした多様な海の仕事をテーマに、その奥深い魅力を発信します。さらに、ジャパン マリンユナイテッド（JMU）や川崎重工業、古野電気など、日本を代表する企業が初めて参画し、各社の技術や取り組みを展示・体験を通じて間近に感じていただけます。

──────────────────────────────────────────────

（※注1） 海洋都市横浜うみ協議会：2015年に設立し、現在は当社を含む31団体が所属。産官学連携により 海洋に関する活動の総合的な情報発信、市民の海に関する理解・関心の向上、海洋環境の保全、海洋産業の振興などに取り組んでいる。

■昨年開催の様子

昨年は、展示ブース・ワークショップ・ステージプログラム・船の見学・キッチンカーなど46種以上のコンテンツを展開。シミュレーターを使った操船体験をはじめ、6,000台もの自動車を積載できる巨大な自動車専用船やフェリーの乗船体験、釣り体験など多彩な体験プログラムを実施し、過去最多となる2万3,500人の親子が来場しました。

■2026年 キャッチコピー・キービジュアル

大さん橋ホール会場フェリー乗船体験の様子

2026年のキャッチコピー「ひろげよう、きみだけの地図を」には、海との出会いが子どもたちの未来や可能性を広げるきっかけになってほしいという想いを込めています。海は世界と日本をつなぎ、産業や暮らしを支える重要な存在である一方、子どもたちが日常の中で触れる機会は限られています。船舶・海洋技術・環境・アクティビティ・仕事など多様な切り口での体験を通じて、うみ博が子どもたちの地図を広げるきっかけとなることを目指します。

コンセプトイメージ

キービジュアルは、前年度から継続して「自由・挑戦・飛躍」を象徴するモチーフとして、横浜から世界へ羽ばたく鳥を取り入れています。未来へと踏み出そうとする子どもたちの姿と重ね合わせるとともに、360度それぞれ異なる方向へ進む姿によって、多様性や幅広い興味・関心を表現しました。今年はその鳥たちがさまざまな“船”となって登場し、より大きな広がりを感じさせるデザインへと発展しています。船には多様な種類や役割があるように、本イベントを通じて、海にまつわる多彩な世界の広がりを感じてほしいという想いを込めています。

■2026年 出展予定団体一覧

・ジャパン マリンユナイテッド株式会社

・日本郵船株式会社

・五洋建設株式会社

・株式会社横浜工作所

・日本海洋事業株式会社

・ミズノ株式会社

・株式会社モンベル

・古野電気株式会社

・川崎重工業株式会社

・学校法人玉川学園

・生活協同組合パルシステム神奈川

・生活協同組合ユーコープ

・オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン株式会社

・神奈川県立 海洋科学高校

・株式会社新日本海洋社

・株式会社横浜八景島

・公立大学法人横浜市立大学

・国土交通省 関東運輸局

・国土交通省 関東地方整備局

・国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）

・国立大学法人 東京海洋大学

・東京大学生産技術研究所 DLX デザインラボ

・独立行政法人海技教育機構

・日本丸記念財団

・福島県

・横浜港埠頭株式会社

・横浜国立大学

・横浜市みどり環境局環境科学研究所

・横浜市港湾局

・横浜市資源循環局

・横浜市消防局

・横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局

※予告なく変更となる場合があります

■うみ博2026 注目ポイント

１. 横浜のシンボル・帆船「日本丸」を有する“日本丸メモリアルパーク”で初開催

２. 横浜都心部の水域で、水上アクティビティ（シーカヤック／カヌーポロ）や水中ドローン体

験を初実施

３. 造船・船舶テーマで日本を代表する企業が初出展（JMU／川崎重工業／古野電気 ほか）

■「海洋都市横浜 うみ博2026」概要

【開催概要】

名 称 ： 海洋都市横浜 うみ博2026

期 間 ： 2026年8月8日（土）、9日（日）10:00～17:00

会 場 ： 横浜市役所アトリウム、日本丸メモリアルパーク、大さん橋ふ頭周辺

対 象 ： 未就学児から小・中学生のお子様とその家族

公式サイト ：https://umihaku.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/umihaku2026/

＜団体概要＞

主催：海洋都市横浜うみ協議会（https://www.y-oceanhub.org/）

共催：横浜市

■特別協力

～日本財団について～

痛みも、希望も、未来も、共に。

日本財団は1962年、日本最大規模の財団として創立以来、

人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道支援など、幅広い分野の活動をボートレースの売上金からの交付金を財源として推進しています。

https://www.nippon-foundation.or.jp/

※「海洋都市横浜うみ博2026」は、日本財団の助成事業です。

■企画・運営

団体名称 ：アクトインディ株式会社

URL ：https://iko-yo.net/

活動内容 ：子育て支援事業（インターネット情報サービス、イベント事業）