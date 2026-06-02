IVI Entertainment所属タレント・小林ゆあがPopteen専属モデル、萌々花がレギュラーモデルに就任！

株式会社IVI Entertainment■ 専属モデル｜小林ゆあ（こばやし ゆあ）■ レギュラーモデル｜萌々花（ももか）

株式会社IVI Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役：大城将）は、当社所属タレントの小林ゆあ（こばやし ゆあ）が、ティーン向けファッション誌『Popteen（ポップティーン）』の専属モデルに、萌々花（ももか）が同誌のレギュラーモデルに、それぞれ就任したことをお知らせいたします。

両名は、2026年6月1日(月)発売の『Popteen』2026年7月号より本格的に登場。今後はPopteen本誌・WEB・SNS・イベント等を中心に、幅広く活動を展開してまいります。

小林ゆあ（こばやし ゆあ）

■ 専属モデル｜小林ゆあ（こばやし ゆあ）について

2008年6月4日生まれ、神奈川県出身の現役JKインフルエンサー。

ABEMAの大人気恋愛リアリティー番組への参加をきっかけにSNSフォロワーが急増し、親しみやすいキャラクターと飾らない発信で同世代から高い支持を集める。

おふざけや高い表情管理を含めた唯一無二の空気感がミーム化し、『#小林ゆあ界隈』がトレンド入りするなど大きな話題に。

現在は『Popteen』専属モデルとしても活躍し、インフルエンサー・モデルの両軸で活動の幅を広げている。

【Popteen公式モデルプロフィール】

・小林ゆあ：https://popteen.co.jp/media/model/yua-kobayashi/

【プロフィール】

・名前：小林 ゆあ（こばやし ゆあ） / Yua Kobayashi

・生年月日：2008年6月4日

・出身地：神奈川県

・身長：153cm

・血液型：O型

・特技：表情管理

・趣味：シール集め・寝ること

・ファンネーム：ギャビンず

・Instagram：@yua__46_

・TikTok：@qua__4

・YouTube：kobayua_channel

■ 小林ゆあ 本人コメント

この度、Popteen専属モデルになりました 小林ゆあです👊

Popteenの専属モデルになれるなんて、夢みたいで本当に嬉しいです。

いつも応援してくれてるみんな、支えてくれてる周りの人のおかげで、ここまで来ることができました。

本当にありがとうございます。

これからはPopteen専属モデルとして、もっと可愛く、もっと自分らしく、たくさんの人に憧れてもらえるような存在になれるよう頑張ります！

これからの小林ゆあも、ぜひ応援よろしくお願いします。

萌々花（ももか）

■ レギュラーモデル｜萌々花（ももか）について

2010年1月25日生まれ、大阪府出身。

料理と麻雀好きの現役JKインフルエンサー。

TikTokに投稿する料理動画は、見た目の愛らしさからは想像できない本格的なクオリティで注目を集め、60万回再生を超える動画も多数。

趣味は麻雀という意外な一面も持ち、そのギャップも魅力のひとつ。

人気雑誌『Popteen』専属モデルオーディションではファイナリストに選出され、現在はレギュラーモデルとしても活動中の今後が期待される注目の新人。

【プロフィール】

・名前：萌々花（ももか） / MOMOKA

・生年月日：2010年1月25日

・出身地：大阪府

・血液型：A型

・趣味：麻雀、料理

・特技：料理

・Instagram：@x_momoka.10

・TikTok：@x_momoka.10

■ 萌々花 本人コメント

この度、Popteenレギュラーモデルになりました！萌々花です。

昔から憧れていたPopteenのモデルとして活動できることを、本当に嬉しく思っています。

いつも応援してくださるファンの皆さん、支えてくださる家族や関係者の皆さまのおかげです。心から感謝しています！

まだまだ未熟な部分もたくさんありますが、これからはPopteenレギュラーモデルとして、自分らしさを大切にしながら、たくさんの方に笑顔や憧れを届けられるよう精一杯頑張ります。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです！

応援よろしくお願いいたします。

■ 株式会社IVI Entertainmentについて

IVI Entertainment（アイヴィーエンタテインメント）は、所属タレント一人ひとりの個性と可能性を信じ、その魅力がより多くの人に、より広い世界へ届くよう先導し支えていくプロデュースカンパニーです。Identity（個性）／Vision（先見性）／Integrity（誠実さ）の3つの価値観を大切に、所属タレントとともに成長し、新たな可能性を実現していくライフパートナーを目指しています。