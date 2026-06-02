中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 遠州支店（浜松市、支店長 石橋(いしばし)孝浩(たかひろ)）と株式会社ドリーム・キャンバス（東京都墨田区、代表取締役 大澤(おおさわ)史郎(しろう)）は、E1A 新東名高速道路（新東名） NEOPASA(ネオパーサ)浜松（下り、静岡県浜松市）で、航空祭を体感できる “航空祭”フェスティバルIV in NEOPASA浜松（下り）を開催します。

今回で4回目の実施となる“航空祭”フェスティバルは、子どもから大人まで、航空自衛隊やブルーインパルスを「見る!! 知る!! 楽しむ!!」ことができるイベントで、前回からさらにバージョンアップしました。 毎回好評の、写真展、動画上映、撮影スポット、親子で楽しめる体験コーナー、航空祭・自衛隊イベント限定グッズ販売、航空祭限定ガチャなどの展開に加え、今回はNEXCO中日本のオリジナルキャラクター「みちまるくん」とドリーム・キャンバス オリジナルキャラクター「ブルくまくん」のコラボグッズ販売を実施し、“航空祭”フェスティバルIVを盛り上げます。

航空祭・自衛隊ファンはもちろん、サービスエリアを訪れる多くのお客さまにも気軽にお楽しみいただけるイベントです。この機会にぜひNEOPASA浜松（下り）にお立ち寄りください。

＜イベント情報＞

【イベント名】 “航空祭” フェスティバルIV in NEOPASA浜松（下り）

【開 催 期 間】 2026年6月13日（土）～6月21日（日）

グッズ販売と体験コーナーは6月13日(土)・14日(日)

19日(金)・20日(土)・21日(日)

【運 営 会 社】 株式会社ドリーム・キャンバス

＜コンテンツ＞

（話題のブルーインパルスや航空祭の雰囲気を体感・体験できる企画が多彩な企画を実施します）

※開催内容は、予告なく変更となる場合がございます。

＜常設展示＞

１．航空機写真展 《★スペシャル企画★》

航空機写真家・洲崎秀憲氏が撮影した、航空自衛隊航空機の迫力ある写真パネルを展示します。戦闘機の「FORCE」を感じられる写真展です。

場 所 館内特設会場

開催日 6月13日(土)～6月21日(日)

展示時間 24時間

▲展示イメージ▲洲崎秀憲 航空機写真家

２．ブルーインパルスの尾翼と写真を撮ろう コーナー

期間中、ブルーインパルスの格納庫背景と特大垂直尾翼のモニュメントを設営します。ブルーインパルスの格納庫にいる雰囲気で写真が撮れる人気の撮影スポットです。

場 所 館内特設会場

開催日 6月13日(土)～6月21日(日)

設置時間 24時間

＜期間内限定開催イベント＞

１．お子さま向け体験イベントの実施

航空自衛隊のカッコいい航空機のぬり絵、パズル体験、自分で塗って作るブルーインパルスの紙グライダーづくり、子どもに大人気！引いて走らせる「ブルーインパルスプルバックレース」を実施します。

場 所 館内特設会場

開催日 6月13日(土)・14日(日)・19日（金）・20日(土)・21日(日)

ぬりえ・パズル体験ブルーインパルスプルバックレース

２．航空自衛隊機の動画上映

航空ファンが撮影した航空機・航空祭の動画を館内特設会場で上映します。

場 所 館内特設会場

開催日 6月13日(土)・14日(日)・19日（金）・20日(土)・21日(日)

上映時間 10時～18時に数回上映

３．航空祭・自衛隊イベント限定 オリジナルグッズ＆2026年新商品 展示販売

航空祭・自衛隊イベントで人気のオリジナルグッズ・玩具・お菓子を多数展示販売します。2026年登場予定の新オリジナルグッズも先行登場します。

また、NEXCO中日本のオリジナルキャラクター「みちまるくん」とドリーム・キャンバス オリジナルキャラクター「ブルくまくん」がブルーインパルスの機体に搭乗した当イベント限定のコラボグッズも販売します。

場 所 館内催事コーナー

営業日 6月13日(土)・14日(日)・19日(金)・20日(土)・21日(日)

営業時間 10時～19時 ※19日（金）のみ11時オープン



〇オリジナルグッズイメージ（デザインは変更の可能性があります）

４．航空祭で大人気！限定ガチャ設置

航空自衛隊機のアクリルキーホルダー・缶バッジ、「ブルくまくん」シリーズなど、航空祭限定ガチャを特別設置します。



場 所 館内催事コーナー

営業日 6月13日(土)・14日(日)・19日(金)・20日(土)・21日(日)

営業時間 10時～19時 ※19日（金）のみ11時オープン

▼館内会場図

https://prtimes.jp/a/?f=d5505-774-985a3d1ce2294f38a53b91efe9c82c06.pdf

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