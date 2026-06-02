みなとみらいのホテルで“バル気分”の夏祭りを！肉料理が主役のサマーブッフェ「トスカフェスティバール」

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社メニューの主役は“肉料理”！お子さまから大人まで楽しめるメニューが盛りだくさん！

横浜ベイホテル東急（横浜市西区みなとみらい・総支配人 八木 進午）2階、オールデイダイニング「カフェ トスカ」では、2026年7月3日(金)～9月2日（水）の期間、「トスカフェスティバール」を開催いたします。（※除外日あり）

本フェアのテーマは「カフェ トスカ」で“フェスティバル”のワクワク感と、南欧の陽気な“バル（バール）”文化を掛け合わせた造語「フェスティバール」。ご家族連れやご友人同士のグループなどでにぎわう夏のひとときを、明るく華やかに彩ります。

メニューの主役は“肉料理”！看板メニューの「ジューシーに焼き上げたローストビーフ」など目の前で料理を仕上げる人気のアクションコーナーをはじめ、ブッフェボードにはお肉好きなお客さまも満足のラインナップ。お酒に合うお料理も多数ご用意し、バル気分でお過ごしいただけます。土日祝にはアメリカンドッグや自分で作れるハンバーガーなどお子さまにもおすすめのメニューも登場します。

8月8日（土）～16日（日）のディナータイムは、お食事と共に生演奏もお楽しみいただけます。みなとみらいの夜景と共に生演奏の音色がよりムードを引き立てます。（スケジュールが変更になる場合がございます。）

お子さまから大人まで、みんなで楽しめる「トスカフェスティバール」はまさに“トスカの夏祭り”です。開放感のある高い吹き抜けにパームツリーが立ち並び、リゾート感あふれる空間「カフェ トスカ」で、夏のひとときをお過ごしください。

「トスカフェスティバール」 概要

詳細を見る :https://ybht.co.jp/restaurant/plan/dinnerbuffet-summer.php牛肉とパプリカのピペラード風煮込み低温調理のスペアリブ 五香粉と黒酢のソース「カフェ トスカ」ディナー内観イメージ

○場 所 ：オールデイダイニング「カフェ トスカ」（2階）

○期 間 ：2026年7月3日(金)～9月2日(水) ※木曜日・ホテル特定日を除く

○時 間 ：ディナーブッフェ【120分制】

日～金曜日、祝日 17:00～21:00 CLOSE

土曜日、特定日 1部 17:00～ / 2部 19:30～ （2部制） 22:00 CLOSE

○料 金 ：

メニュー（抜粋）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5113/table/4138_1_e8a88feef35bac1dd85c47aaf7600ae7.jpg?v=202606020251 ]ジューシーに焼き上げたローストビーフ藤沢生ハムとフレッシュフルーツのフレンチトースト塩麴でマリネして焼き上げたハーブチキン鶏レバーと茸の冷製アヒージョ風

アクションコーナー

・ジューシーに焼き上げたローストビーフ

・藤沢生ハムとフレッシュフルーツのフレンチトースト

・国産牛のコンソメポッシェ ベアルネーズソース ほか

冷製料理

・塩麴でマリネして焼き上げたハーブチキン

・鶏レバーと茸の冷製アヒージョ風

・コーンと枝豆のカレー風味のキッシュ

・サーモンとレッドオニオンのロミロミ風サラダ

・海老とカラフル野菜のスパイシータブレ ほか

温製料理

・牛肉とパプリカのピペラード風煮込み

・低温調理のスペアリブ 五香粉と黒酢のソース

・もち豚とゴーヤの塩レモン焼きそば

・ズッキーニと大豆ミートのプラントベースグラタン ほか

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※表示料金はサービス料・税金が含まれております

※写真はイメージです

オールデイダイニング「カフェ トスカ」

「カフェ トスカ」ディナー内観イメージ

パームツリーが立ち並び、海辺をイメージして水をたたえた空間は、まさに都会の中のオアシス。

シェフが目の前で料理を仕上げる人気のアクションコーナーなど、味はもちろん、音や香りなど五感を刺激するブッフェが体感できます。

「横浜ベイホテル東急」の概要

みなとみらい地区の中心に位置し、みなとみらい駅から直結徒歩約１分。

ほとんどの客室にバルコニーを擁し、港の風を感じながら横浜ベイブリッジや大観覧車などの景色が楽しめます。“The Urban Oasis”のコンセプトのもと、シンプルで落ち着きのあるインテリアでゆったりとお過ごしいただけます。

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番7号

開業日 1997年8月7日

建物概要 地上25階、地下3階

営業施設 客室480室、宴会場 11、 レストラン＆バー 6

［お客さまのお問い合わせ先］

レストラン予約(１０:００～１９：００)

Phone：(０４５)６８２-２１７２