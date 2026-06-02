【JR西日本×日本旅行】特急「能登かがり火」で行く　旅して応援 能登共同企画商品の発売について

株式会社 日本旅行

西日本旅客鉄道株式会社(以下、JR西日本)と株式会社日本旅行（以下、日本旅行）は2024年度から継続して能登復興応援企画ツアーを共同で実施しています。毎回多くの方にご参加いただいている金沢発着の日帰りツアーは、今回で4回目の開催となります。毎回内容を更新しながら実施しており、今回は初めて輪島エリアを行程に組み入れました。今回新たに訪れる輪島エリアならではの能登の魅力や、新しい発見を感じていただける内容となっています。ツアーへの参加を通して、復興に向かって歩み続ける「今の能登」をぜひ感じてください。



１．設定日 2026年6月20日(土) 7月4日(土) 7月25日(土)

２．旅行代金 おとな・こども共おひとり様 11,800円

３．ツアー概要

金沢駅発着の日帰りツアーです。おとな お1人様よりお申し込みいただけます。

最少催行人員は20名です。

(１)のと里山空港仮設飲食店街NOTOMORIにて震災講話を聴講いただきます。

昼食は地元食材を使った和食のメニューをお楽しみください。

(２)輪島市門前町・黒島地区を現地ガイド付きで見学いただけます。

(３) バス車内では３列独立シート車両でゆったりとおくつろぎいただけます。

４．お申し込み先

(１)パンフレット 日本旅行商品の取扱店舗にお問い合わせください。

※「来店予約制」の店舗がございます。

日本旅行の各店舗情報は日本旅行ホームページにてご確認をお願いします。

※商品の詳細はデジタルパンフレットからもご覧いただけます。

https://digitalpamph.nta.co.jp/osa1621kmq/book/?meta1=hokuriku

(２)Web tabiwaトラベルにてオンライン販売中です。

https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/notokagaribi/

※記載の情報は2026年6月２日時点の情報です。現地の状況により一部内容が変更となる場合がございます。