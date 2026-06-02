アゴダ、2026年夏フェスシーズンに向けた旅行への関心の高まりを発表

Agoda International Japan 株式会社

デジタル旅行プラットフォーム Agoda（アゴダ）を運営する Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：Omri Morgenshtern）は、2026年夏に開催される主要音楽フェスティバルに関連した宿泊検索データを分析し、日本国内外の旅行への関心が高まっていることを発表しました。

アゴダのデータによると、人気夏フェス開催地における日本人旅行者の宿泊検索数が増加しています。中でも、「FUJI ROCK FESTIVAL ’26」の開催地である新潟では、国内旅行者からの関心が最も大きく高まり、国内宿泊検索数114％増を記録しました。この伸びは、音楽イベントをきっかけに旅行先を選び、旅程を組む“フェス旅”への関心が高まっていることを示しています。

本データは、イベント開催日の90日前時点における、日本人旅行者によるイベント前日チェックインを対象とした宿泊検索データを、イベント開催2週間前時点の検索数と比較したものです。

■ 「FUJI ROCK FESTIVAL ‘26」開催地・新潟が国内外で大幅増

「FUJI ROCK FESTIVAL ’26」が開催される新潟は、夏の音楽フェスティバル開催地の中で、国内旅行者からの関心が最も大きく高まりました。これは、日本を代表する野外音楽フェスティバルとしてのFUJI ROCKの根強い人気に加え、旅行先としての新潟の魅力を反映しています。

湯沢町・苗場エリアで開催されるFUJI ROCKは、自然に囲まれた開放的なロケーションや山岳景観、没入感のある雰囲気が特徴です。都市の日常とは異なる環境の中で音楽を楽しめる点が、多くの来場者を惹きつけています。 さらに、苗場・湯沢エリア周辺では、温泉や地域ならではの食文化、美しい自然景観、リゾート滞在など、幅広い旅行体験を楽しむことができます。ライブ音楽、自然、リラックス、地域文化を一度に体験できることが、新潟での滞在価値を高めています。 こうした魅力の組み合わせにより、FUJI ROCKは単なる音楽イベントとしてだけでなく、“宿泊を伴う地域旅行のきっかけ”としても認識されつつあることがうかがえます。

■ 全国各地で“フェス旅”への関心が拡大

新潟で見られた国内旅行者からの関心の高まりは、音楽イベントと旅行の関係性における変化も示しています。フェスやコンサートを単独イベントとして捉えるのではなく、宿泊、グルメ、観光、地域体験などを組み合わせた旅行計画の“軸”として活用する旅行者が増えていると考えられます。

この傾向は地方開催フェスに限ったものではありません。東京や大阪などの都市部では、音楽フェスとショッピング、グルメ、観光、カルチャー体験を組み合わせた旅行スタイルが広がっています。また、沖縄のようなリゾートエリアでは、音楽イベントがより長期的・体験型の滞在のきっかけになっています。こうした“音楽を目的とした旅行”への関心の高まりを背景に、アゴダのデータでは、日本各地の主要な夏の音楽フェス開催地でも宿泊検索数の増加が見られました。

- 「SUMMER SONIC 2026 TOKYO」開催地・東京 ：+29％- 「MasterPeace 2026」開催地・沖縄本島 ：+25％- 「NUMBER SHOT 2026」開催地・福岡 ：+15％- 「SUMMER SONIC 2026 OSAKA」開催地・大阪：+11％

これらの結果から、“フェス旅”は日本全国でさらに広がりを見せていることが分かります。新潟や沖縄のような自然を活かしたフェス開催地から、東京・大阪のような都市型旅行先まで、音楽フェスは地域文化、グルメ、観光、滞在体験を再発見するきっかけになりつつあります。

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猪飼 匡（Agoda International Japan シニアカントリーディレクター）コメント

音楽フェスティバルは、単なるイベント参加にとどまらず、旅行の目的そのものとして存在感を高めています。近年では、フェス参加に合わせて宿泊、観光、地域グルメなども楽しむ“フェス旅”スタイルが広がっています。今回の検索データでは、新潟や沖縄のような地方開催地に加え、東京、大阪、福岡などの主要都市でも、フェス旅への関心の高まりが見られました。これは、音楽イベントをきっかけに、日本各地を訪れたいと考える旅行者が増えていることを示しています。アゴダでは、イベントそのものだけでなく、各地域ならではの滞在体験も楽しんでいただけるよう、幅広い宿泊施設と旅行商品を提供してまいります。

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旅行者は、アゴダのプラットフォームを通じて、600万件以上の宿泊施設、13万以上のフライトルート、30万件以上のアクティビティをシームレスに検索・予約することができます。アゴダのモバイルアプリや公式サイト（Agoda.com）では、お得な宿泊プランも簡単に見つけることができます。

データについて

本データは、各イベント開催日の90日前時点における宿泊検索データを、イベント開催2週間前時点の検索数と比較したものです。

使用画像：Photo by ：Yvette de Wit on Unsplash

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アゴダ(R)について

アゴダでは、世界中600万軒以上のホテルやバケーションレンタルに加え、航空券やアクティビティなどの様々な旅行商品をお得な料金でご提供しています。アゴダのウェブサイト Agoda.com およびモバイルアプリが39ヶ国語でご利用いただける他、カスタマーサポートは年中無休・24時間体制でご対応しています。

Booking Holdings（NasDaq BKNG）傘下の企業であるアゴダは、アジアの本社を中心に世界26ヶ所の拠点で7,000名以上のスタッフによって運営されており、日々、業界屈指のテクノロジーを駆使して、より便利な旅行予約サービスの開発・提供に尽力しています。

ウェブサイト：https://www.agoda.com/