ヒューマンアカデミーが北海道庁から委託を受け「北海道IT企業合同説明会」を札幌会場とオンラインで開催

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 知信、以下「当社」）は、この度、北海道庁による「IT産業等振興事業委託業務」を受託し、北海道の優良IT企業が出展する合同説明会「北海道IT企業合同説明会」を6月13日(土)に札幌会場で開催します。本説明会はオンラインでも配信し、オンライン会場には、2次元メタバース空間「MetaLife（メタライフ）」を導入します。

本説明会は、IT人材の確保が喫緊の課題となっている北海道において、学生や一般求職者を対象に、道内の優良IT企業約２０社が一堂に会する企業説明会です。

https://hokkaido-it-2026.pref.hokkaido.lg.jp/

【背景】

IT産業における人材不足は、全国的な課題となっています。道内IT産業においても同様に人材不足が大きな課題となっており 、「北海道ITレポート2025」によると、道内IT企業の売上高は年々伸びている一方で、人材採用には依然として課題があり、3 人以上不足している事業者が 54.7％と過半数を占めており、経営課題は、「人材の確保・育成」が最も多く 68.0％を占めました。

このような状況を受け、本事業は、北海道庁がIT人材不足に対応するため推進している「IT産業等振興事業委託業務」の一環として実施されます。道内IT産業の認知度向上と道内企業の業務や職場環境に対する理解を促進させ、デジタル・先端技術を牽引する産業分野における人材確保を支援し、良質で安定的な正社員就職者等の雇用の創出・定着を図ることを目指しています。

【開催概要】

本説明会には、道内を拠点とするAI・DX推進企業、自社パッケージ開発企業など、バラエティ豊かな約２０社が集結します 。

道内IT産業の人材確保と、学生・求職者のシームレスな就職活動を支援するため、対面（札幌会場）とオンラインを融合させた合同説明会を開催いたします。近年、北海道では次世代半導体プロジェクトやデータセンターの誘致などを背景に、IT・デジタル産業が急速な盛り上がりを見せています。一方で、道内IT企業の多くが依然として「人材確保」を最重要の経営課題として挙げています。

本説明会は、オンライン・リアルの双方のメリットを活かしたハイブリッド形式により、札幌圏のみならず、道内他地域から優秀なIT人材へ、北海道IT企業で働く魅力をダイレクトに届けます。

さらに、本説明会は就職活動支援の一環として、キャリアカウンセラーによる就職活動の相談や、AI分析による人格診断等を通じ、自身の強みや適性を再発見する機会を提供し、参加者の前向きなキャリア形成を支援します。これらの取り組みを通じて、北海道のIT企業の魅力を広く発信し、IT産業に関心のある学生や若手人材、さらにはキャリアチェンジを考える中堅人材の確保を目指します。

【場所と日程について】[表: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2100_1_5c29392eccc5f94c0af661a0032b664c.jpg?v=202606020251 ]

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。

教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/