プリっと海老×濃厚アボカドの黄金コンビ！クラブハウスサンド 海老とアボカド ～爽やかハーブ香るオーロラソース～6月9日(火)から期間限定で発売

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（本社:東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）が運営するベックスコーヒーショップは、2026年6月9日(火)から、夏の新作メニューとして「クラブハウスサンド 海老とアボカド ～爽やかハーブ香るオーロラソース～」を期間限定で販売いたします。

本格的な夏に向けて、プリっとした海老と旨味たっぷりのアボカドに、ハーブ（ディル）が爽やかに香る特製オーロラソースを合わせた、ソースのコク深い味わいを楽しみつつも、ハーブの香りで後味よく召し上がれるサンドイッチです。ベックスコーヒーショップが自信を持ってお届けする夏限定のクラブハウスサンドをぜひご賞味ください。

商品の３つの特長

１.プリっと海老×濃厚アボカドの黄金コンビ

食感の良いプリっとした海老と、旨味たっぷりでなめらかなアボカドフィリングをサンドしました。

相性抜群のコンビネーションで何度でも食べたくなる王道のおいしさです。

２.ハーブ香る、特製オーロラソース

味の決め手となるのは、コク深く甘酸っぱいクリーミーなオーロラソース。ハーブ（ディル）の爽やかな香りを効かせることで、濃厚なソースの旨味を引き立てつつ、夏にぴったりの軽やかな後味に仕上げました。

３.素材の持ち味を互いに引き立て合う、絶妙なバランス

アボカドをあえてなめらかなフィリングにすることで、具材をつなぐソースのように口どけ良く全体を包み込みます。プリッとした海老、トマト・フリルレタスのフレッシュ野菜、そして特製オーロラソースが互いを引き立て合うバランスになるようこだわりました。

商品概要

●商品名:クラブハウスサンド 海老とアボカド

～爽やかハーブ香るオーロラソース～

●販売価格:680円(税込)

●販売期間:2026年6月9日(火）～9月30日(水)予定

●販売店舗 ベックスコーヒーショップ全店

（ベックスコーヒーショップ※Tokyo Food Bar 成田空港店を除く）

ベックスコーヒーショップについて

店舗一覧 :https://shop.jr-cross.co.jp/eki/spot/list?word=BECK%27S+COFFEE+SHOP

一杯のコーヒーを通して、お客さまの毎日に寄り添い、お客さまの生活に新しい価値を提供するお店でありたい。それがベックスコーヒーショップの想いです。

世界のコーヒー生産国の豆を使用したオリジナルブレンド豆を店内で挽いた、香り高いとっておきのブレンドコーヒーに、こだわりの焼きたて自家製パニーニをはじめ、シーズンごとに様々なフェアメニューを展開し、何度訪れても新しい発見に出会えます。

首都圏のエキナカを中心に74店舗を展開し、お客さまと共に2025年に30周年を迎えたコーヒーショップです。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「ベックスコーヒーショップ」「いろり庵きらく」「おむすび処 ほんのり屋」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、「From AQUA」などの飲料商品開発や自動販売機事業を行うウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。